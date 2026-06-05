राहुल गांधी के स्कूबा डाइविंग वीडियो से हो रहा है सियासी छल

कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार दौरे का एक अंडरवॉटर वीडियो शेयर किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में स्कूबा डाइविंग करते हुए दिखने के साथ-साथ उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात भी दिखाई। राजनीति से पहले वे स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर रहे हैं। ग्रेट निकोबार परियोजना पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय अधिकारों की रक्षा का दावा किया।

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने हालिया ग्रेट निकोबार दौरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में वे समुद्र के भीतर स्कूबा डाइविंग करते नजर आ रहे हैं और रंग-बिरंगी प्रवाल भित्तियों के बीच तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और उनके स्कूबा डाइविंग कौशल के साथ-साथ ग्रेट निकोबार परियोजना पर उनकी टिप्पणी भी चर्चा का विषय बन गया है। राहुल गांधी ने बताया कि समुद्र और स्कूबा डाइविंग के प्रति उनका लगाव राजनीति में आने से काफी पहले से था। कॉलेज के दिनों में उन्होंने फ्लोरिडा में स्कूबा डाइविंग सीखी थी और वे एक सर्टिफाइड स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं। उनskie ऐकिडो में ब्लैक बेल्ट धारक और लाइसेंस प्राप्त पायलट भी हैं। इस दौरान ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर केंद्र की भाजपा सरकार के विरुद्ध आरोप लगाए। राहुल गांधी का कहना है कि यह परियोजना द्वीप की नाजुक पारिस्थितिकी और स्थानीय समुदायों के हितों की बजाय व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता देती है। उनका यह दावा है कि विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों के अधिकारों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए.

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने हालिया ग्रेट निकोबार दौरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में वे समुद्र के भीतर स्कूबा डाइविंग करते नजर आ रहे हैं और रंग-बिरंगी प्रवाल भित्तियों के बीच तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और उनके स्कूबा डाइविंग कौशल के साथ-साथ ग्रेट निकोबार परियोजना पर उनकी टिप्पणी भी चर्चा का विषय बन गया है। राहुल गांधी ने बताया कि समुद्र और स्कूबा डाइविंग के प्रति उनका लगाव राजनीति में आने से काफी पहले से था। कॉलेज के दिनों में उन्होंने फ्लोरिडा में स्कूबा डाइविंग सीखी थी और वे एक सर्टिफाइड स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं। उनskie ऐकिडो में ब्लैक बेल्ट धारक और लाइसेंस प्राप्त पायलट भी हैं। इस दौरान ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर केंद्र की भाजपा सरकार के विरुद्ध आरोप लगाए। राहुल गांधी का कहना है कि यह परियोजना द्वीप की नाजुक पारिस्थितिकी और स्थानीय समुदायों के हितों की बजाय व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता देती है। उनका यह दावा है कि विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों के अधिकारों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए





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