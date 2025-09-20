Head Topics

राहुल गांधी की राजनीति और कांग्रेस में बदलाव: विशेषज्ञों की राय

राजनीति समाचार

राहुल गांधी की राजनीति और कांग्रेस में बदलाव: विशेषज्ञों की राय
राहुल गांधीकांग्रेसचुनाव आयोग
इस खबर में राहुल गांधी की राजनीतिक रणनीतियों, बिहार यात्रा के प्रभाव, चुनाव आयोग पर आरोपों और कांग्रेस के भीतर असहमति पर चर्चा की गई है। विशेषज्ञों ने सबूतों की कमी और पार्टी में हो रहे बदलावों पर प्रकाश डाला है।

समीर चौगांवकर: आप लगातार राहुल गांधी की राजनीति को देखिए। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाते रहे, उसको लेकर उन्होंने बिहार के अंदर एक 16-17 दिन की यात्रा निकाली। बिहार से जो फीडबैक आ रहा है कि इसका बहुत ज्यादा असर जमीनी स्तर पर नहीं हुआ। और कांग्रेस के बड़े नेता भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। विपक्ष के नेता के रूप में और कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में राहुल गांधी को यह अधिकार है कि वह सरकार की कमियों को उजागर करें। उसे जनता के बीच पर लेकर आएं। लेकिन आपके पास कोई

ऑथेंटिक प्रूफ भी होना चाहिए। आप तथ्य लेकर आइए, जनता के बीच तथ्य लेकर जाइए। सच्चाई लेकर आइए। चुनाव आयोग को पास जाइए। अगर आपको लगता है कि चुनाव आयोग सुनवाई नहीं कर रहा तो आप कोर्ट जाइए। राहुल कांग्रेस जिस तरीके से आगे बढ़ रही है। इस अराजक राजनीति की तरफ से, मुझे लगता है कि कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग उनके साथ नहीं है और वह लगातार इस बात से असहज है कि राहुल गांधी कांग्रेस के जो मूलभूत सिद्धांत है उससे कांग्रेस को दूर लेकर जा रहे हैं। यह नई कांग्रेस बन रही है। अब यह ना मतलब इंदिरा गांधी की कांग्रेस है, आप कह सकते हैं सोनिया गांधी या पीवी नरसिंह राव या मनमोहन सिंह वाली कांग्रेस ही है। पूर्णिमा त्रिपाठी: मुझे लगता है कि उनको खुद अंदर से विश्वास है कि घपलेबाजी हो रही है। कर्नाटक में उनकी सरकार है तो वहां से उनको फिगर्स निकल आते हैं। डाटा मिल जाता है। तो वही एटम बम वाला भी उसी बेसिस पे उन्होंने किया था। फिर यह जो दूसरा अभी किया है वो उसी की कड़ी में था। उन्होंने एडिशन और डिलीशन की बात की थी कि एडिशन और डिलीशन की वजह से करीब 1 लाख वोटों का मामला गड़बड़ हुआ है। उन्होंने अपने साथ लोगों को खड़ा कर दिया। ये लगो स्टेज कह रहे हैं कि उनके नाम से अगर डिलीट हुआ है तो उन्हें नहीं पता। उनके नाम से अगर ऐड किसी का किया है तो उन्हें नहीं पता। तो सबूत तो राहुल गांधी दे रहे हैं। अब वो सबूत कोई माने ना माने वह अपनी जगह पे है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पे उन्होंने बिल्कुल खुला जो आरोप लगाया कि वह 18 चिट्ठियां लिखने के बाद भी उसने उस वक्त जवाब नहीं दिया। राकेश शुक्ल: जब आप चुनाव आयोग पे यह आरोप लगा रहे हैं कि वोटर का नाम ऑनलाइन डिलीट हो रहा है। आपके पास जानकारी है कि वह सॉफ्टवेयर है तो वह सॉफ्टवेयर लेके आते और जब लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनको बताते कि ऐसा सेलेक्ट करिए और इस सॉफ्टवेयर से ऐसा डिलीट करिए। तो मुझे लगता है एक बड़ा भरोसा कायम होता। चुनाव आयोग को लेके यदि हम बात करें तो मैं यह बात स्पष्टता से कहता हूं कि चुनाव आयोग ना तो कांग्रेस शासनकाल में दूध से धुला था और ना आज दूध से धुला है। इसलिए यह विषय चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेके कहना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। अवधेश कुमार: राहुल गांधी का निशाना ना चुनाव आयोग है ना तथ्य है। अगर तथ्य होते तो वो शांत हो जाते। पिछले 7 वर्षों के कांग्रेस की रीति रणनीति को थोड़ी बहुत ध्यान से गहराई से समझने की जरूरत है। कांग्रेस को राहुल गांधी के सलाहकारों ने रेडिकलाइज करने की कोशिश की है। वो रेडिकलाइजेशन ऑफ कांग्रेस हो गया। अब वो कांग्रेस नहीं है। असहमत लोग हासिए में पड़े हुए हैं। उनकी कोई पार्टी में भूमिका नहीं है वहां। वह बोल नहीं सकते हैं। बता नहीं सकते हैं। उनका मजाक उड़ाया जाता है।\इस खबर में, राहुल गांधी की राजनीतिक रणनीतियों और उनकी कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रही हलचल पर चर्चा की गई है। इसमें बिहार में उनकी यात्रा के असर, चुनाव आयोग पर उनके आरोपों और कांग्रेस के भीतर असहमति रखने वाले लोगों के मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। वक्ताओं ने राहुल गांधी के तरीकों पर सवाल उठाया है, सबूतों की कमी पर ध्यान दिया है और कांग्रेस के भीतर बदलाव की ओर इशारा किया है।\राहुल गांधी की राजनीति पर चर्चा करते हुए, वक्ताओं ने उनकी हालिया राजनीतिक गतिविधियों और रणनीति पर विभिन्न विचार व्यक्त किए हैं। इसमें बिहार में उनकी यात्रा, चुनाव आयोग पर आरोप और कांग्रेस के भीतर असहमति शामिल है।\इस बातचीत में, राहुल गांधी की राजनीतिक रणनीतियों और कांग्रेस पार्टी के भीतर हो रहे बदलावों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें उनकी हालिया गतिविधियां, चुनाव आयोग पर आरोप, सबूतों की कमी और पार्टी के भीतर असहमति रखने वाले लोगों की भूमिका पर चर्चा की गई है। वक्ताओं ने राहुल गांधी के तरीकों पर सवाल उठाया है और कांग्रेस के भविष्य के बारे में अलग-अलग दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं।\यह चर्चा राहुल गांधी की राजनीतिक शैली, चुनाव आयोग पर उनके आरोप और कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहे बदलावों पर केंद्रित है। वक्ताओं ने उनकी रणनीति, सबूतों की कमी और असहमति रखने वाले लोगों की भूमिका पर अपने विचार साझा किए हैं, जिससे कांग्रेस के भविष्य के बारे में विविध दृष्टिकोण सामने आते हैं

राहुल गांधी कांग्रेस चुनाव आयोग राजनीतिक रणनीति विपक्ष

 

