राहु दोष से बचाव: 10 सरल उपाय

ज्योतिष शास्त्र में राहु के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए 10 सरल और प्रभावी उपाय बताए गए हैं। इन उपायों से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सजानिए।

ज्योतिष शास्त्र में राहु के अ शुभ प्रभावों को कम करने के लिए 10 सरल और प्रभावी उपाय बताए गए हैं। इन उपाय ों से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सजानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में। ज्योतिष शास्त्र में राहु को छाया ग्रह बताया गया है, जिसका मतलब राहु न कभी शुभ होता है और न ही अ शुभ । कुंडली में राहु जिस भी राशि में बैठा हो उस ग्रह के गुणों के आधार पर ही शुभ -अ शुभ फल प्रदान करता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु मजबूत स्थिति में होते है, उसे राजा बना देता है, लेकिन राहु की कमजोर स्थिति होने पर व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं राहु दोष से बचाव के 10 असरदार और सरल उपाय .

ज्योतिष शास्त्र में राहु के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए 10 सरल और प्रभावी उपाय बताए गए हैं। इन उपायों से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सजानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में। ज्योतिष शास्त्र में राहु को छाया ग्रह बताया गया है, जिसका मतलब राहु न कभी शुभ होता है और न ही अशुभ। कुंडली में राहु जिस भी राशि में बैठा हो उस ग्रह के गुणों के आधार पर ही शुभ-अशुभ फल प्रदान करता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु मजबूत स्थिति में होते है, उसे राजा बना देता है, लेकिन राहु की कमजोर स्थिति होने पर व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं राहु दोष से बचाव के 10 असरदार और सरल उपाय





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