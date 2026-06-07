राहु केतु गोचर 2026: 5 दिसंबर को होगा बड़ा बदलाव, इन 4 राशियों की टेंशन बढ़ेगी

5 दिसंबर 2026 को राहु और केतु की उल्टी चाल अपनी राशि बदलेंगे। मेस, सिंह, कन्या और धनु राशि वालों को आर्थिक तंगी, करियर की रुकावट और सेहत से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जानिए कि इस गोचर का आपकी राशि पर क्या असर होगा।

राहु केतु गोचर 2026 : 5 दिसंबर को राहु-केतु की उल्टी चाल का महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। इन दोनों ग्रहों का अपनी राशि में परिवर्तन लगभग 18 महीने में होता रहता है और यह कहा जाता है कि जब ये ग्रह राशि बदलते हैं तो सभी राशियों के जीवन में बड़े बदलाव आते हैं। 2026 के अंत में यह घटना होगी जो ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। द्रिक पंचांग के अनुसार, 5 दिसंबर 2026 को राहु मकर राशि में प्रवेश करेंगे और केतु कर्क राशि में जाएंगे। कर्क राशि चंद्रमा से जुड़ी है जो मन और भावनाओं का कारक है। इसलिए इस गोचर के कारण विशेष राशियों में आर्थिक, मानसिक या स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बार राहु-केतु गोचर से प्रभावित होने वाली चार प्रमुख राशियाँ हैं: मेष, सिंह, कन्या और धनु। मेष राशि वालों के लिए आर्थिक तंगी, बेवजह के खर्चों में बढ़ोतरी और निवेश में सावधानी की आवश्यकता है। शेयर बाजार या सट्टेबाजी से दूर रहना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है अन्यaturday परिवार या कार्यस्थल पर विवाद हो सकते हैं। सिंह राशि वालों को करियर और स्वास्थ्य दोनों ही के मामले में सतर्कता बरतनी होगी। कार्यस्थल पर राजनीति का शिकार होने या अपने काम का श्रेय किसी और को मिलने का खतरा है। मानसिक तनाव और अज्ञात भय से बचाव के लिए नौकरी बदलने का निर्णय जल्दबाजी में न लें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और सेहत के प्रति लापरवाही न करें। कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर रिश्तों और साझेदारी में मुश्किलें पैदा कर सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में मतभेद, वैवाहिक जीवन में गलतफहमियाँ और अचानक धन हानि के योग भी बन सकते हैं। अनजान व्यक्तियों पर भरोसा करने से बचें। पैसों के लेनदेन में पारदर्शिता रखें और कानूनी मामलों से दूर रहें। धनु राशि वालों के लिए पारिवारिक शांति और स्वास्थ्य माता-पिता की सेहत पर असर पड़ सकता है। संपत्ति या जमीन-जायदाद संबंधी मामलों में रुकावटें आ सकती हैं। घर या वाहन खरीदने की योजना को टालना बेहतर रहेगा। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बहस करने से बचें। इसीलिए इन चार राशियों के जातकों को इस गोचर के दौरान अपने कार्यवाही में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। ज्योतिष ीय दृष्टि से यह एक बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जा रहा है। हालाँकि, यह ध्यान रखना चाहिए कि ज्योतिष में बहुत से पहलू शास्त्रीय हैं और इनके प्रभाव का वैज्ञानिक ढंग से पता लगाना मुश्किल होता है। इसलिए इस बात का भरोसा न रखें कि यह सब अनिवार्य रूप से होगा.

राहु केतु गोचर 2026: 5 दिसंबर को राहु-केतु की उल्टी चाल का महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। इन दोनों ग्रहों का अपनी राशि में परिवर्तन लगभग 18 महीने में होता रहता है और यह कहा जाता है कि जब ये ग्रह राशि बदलते हैं तो सभी राशियों के जीवन में बड़े बदलाव आते हैं। 2026 के अंत में यह घटना होगी जो ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। द्रिक पंचांग के अनुसार, 5 दिसंबर 2026 को राहु मकर राशि में प्रवेश करेंगे और केतु कर्क राशि में जाएंगे। कर्क राशि चंद्रमा से जुड़ी है जो मन और भावनाओं का कारक है। इसलिए इस गोचर के कारण विशेष राशियों में आर्थिक, मानसिक या स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बार राहु-केतु गोचर से प्रभावित होने वाली चार प्रमुख राशियाँ हैं: मेष, सिंह, कन्या और धनु। मेष राशि वालों के लिए आर्थिक तंगी, बेवजह के खर्चों में बढ़ोतरी और निवेश में सावधानी की आवश्यकता है। शेयर बाजार या सट्टेबाजी से दूर रहना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है अन्यaturday परिवार या कार्यस्थल पर विवाद हो सकते हैं। सिंह राशि वालों को करियर और स्वास्थ्य दोनों ही के मामले में सतर्कता बरतनी होगी। कार्यस्थल पर राजनीति का शिकार होने या अपने काम का श्रेय किसी और को मिलने का खतरा है। मानसिक तनाव और अज्ञात भय से बचाव के लिए नौकरी बदलने का निर्णय जल्दबाजी में न लें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और सेहत के प्रति लापरवाही न करें। कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर रिश्तों और साझेदारी में मुश्किलें पैदा कर सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में मतभेद, वैवाहिक जीवन में गलतफहमियाँ और अचानक धन हानि के योग भी बन सकते हैं। अनजान व्यक्तियों पर भरोसा करने से बचें। पैसों के लेनदेन में पारदर्शिता रखें और कानूनी मामलों से दूर रहें। धनु राशि वालों के लिए पारिवारिक शांति और स्वास्थ्य माता-पिता की सेहत पर असर पड़ सकता है। संपत्ति या जमीन-जायदाद संबंधी मामलों में रुकावटें आ सकती हैं। घर या वाहन खरीदने की योजना को टालना बेहतर रहेगा। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बहस करने से बचें। इसीलिए इन चार राशियों के जातकों को इस गोचर के दौरान अपने कार्यवाही में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। ज्योतिषीय दृष्टि से यह एक बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जा रहा है। हालाँकि, यह ध्यान रखना चाहिए कि ज्योतिष में बहुत से पहलू शास्त्रीय हैं और इनके प्रभाव का वैज्ञानिक ढंग से पता लगाना मुश्किल होता है। इसलिए इस बात का भरोसा न रखें कि यह सब अनिवार्य रूप से होगा





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

राहु केतु गोचर 2026 राहु केतु 5 दिसंबर मेष राशि ज्योतिष सिंह राशि दशा कन्या राशि भविष्यफल धनु राशि गोचर राशि बदलाव

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'पीएम मोदी के आर्थिक सुधार देश की समृद्धि को लगातार दे रहे हैं बढ़ावा', अमित शाह का बड़ा बयान - pm modi reforms continue to boost economic prosperity says amit shahवित्त वर्ष 2026 में देश द्वारा दर्ज की गई 7.

Read more »

Chhattisgarh News: सुकमा के किसान पुत्र ने रचा इतिहास, JEE एडवांस में 634 वीं रैंक हासिल कर बढ़ाया जिले का गौरव | Sukma Farmers Son Creates History Brings Glory To The District By Securing 634th RankSukma News: किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले होनहार छात्र बारसे रोशन ने JEE एडवांस 2026 में ऑल इंडिया 634वीं रैंक हासिल कर सफलता का नया इतिहास रच दिया।

Read more »

कोई खुद से बनाता बिजली तो किसी का घोड़े की नाल जैसा आकार, FIFA World Cup 2026 के 16 स्टेडियमों की क्या है खासियत? - fifa world cup 2026 all 16 venues capacity what special features of 16 stadiumsफीफा वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के 16 स्टेडियमों में खेला जाएगा। हर स्टेडियम की अपनी अनूठी विशेषता और ऐतिहासिक महत्व है, जैसे आत्मनिर्भर ऊर्जा या विशेष आकार।

Read more »

French Open: 19 साल की मीरा एंड्रीवा ने जीता फ्रेंच ओपन का खिताब, इतिहास नहीं लिख पाईं माजा चवालिनस्काFrench Open 2026: मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन 2026 में महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। 19 साल की रूसी खिलाड़ी का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब भी है।

Read more »

NEET-UG 2026: नीट यूजी री-एग्जाम के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी, जानें किस शहर में होगी आपकी परीक्षाNEET-UG 2026 Exam: नीट यूजी 2026 री-एग्जाम के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी गई है। अब उम्मीदवार अपने परीक्षा शहर की जानकारी ऑनलाइन

Read more »

Tata की इलेक्ट्रिक कारों पर भारी छूट, Curvv.ev और Nexon.ev समेत इन गाड़ियों पर बचेंगे ₹3.35 लाख तकTata Electric Car June 2026 Discount: टाटा मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिक कारों पर इस महीने यानी कि जून 2026 में 3.

Read more »