राहुल गांधी का दावा: एक साल में मोदी नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री, बीजेपी ने बताया अराजक

राहुल गांधी ने दावा किया कि अगले एक साल में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। उन्होंने आर्थिक सुनामी और संस्थागत विद्रोह की बात कही। बीजेपी ने उन्हें अराजक बताते हुए पलटवार किया।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में एक बयान में दावा किया कि अगले एक साल के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से हट जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश में भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है और साथ ही संस्थागत विद्रोह भी हो रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मोदी सरकार द्वारा बनाया गया नियंत्रण तंत्र अब ढह रहा है और विभिन्न संस्थानों के प्रमुख उन्हें जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग, खुफिया तंत्र और न्यायपालिका के वरिष्ठ अधिकारी अब सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। कांग्रेस नेता के अनुसार, जनता का दबाव इतना अधिक है कि सरकार को एक साल के भीतर जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के इन दावों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने उन्हें अराजक बताते हुए आरोप लगाया कि वह देश में लोकतांत्रिक संकट पैदा करना चाहते हैं। भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस मिलकर देश में अराजकता फैलाने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी भारत से नफरत करते हैं और लोकतांत्रिक रूप से जनता का विश्वास नहीं जीत सकते, इसलिए वे अब लोकतंत्र और देश की स्थिरता पर ही हमला कर रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चन्द्रशेखर बावनकुले ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दिन में भी बुरे सपने देखते हैं और उन्हें गरीबी की समझ नहीं है। बावनकुले ने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, राहुल गांधी को देश की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपनी पार्टी और परिवार की चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान ने राजनीति क गलियारों में हलचल मचा दी है और आने वाले दिनों में इस पर और बहस होने की संभावना है। इस बीच, कई अर्थशास्त्री मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, जिनमें पहले के समर्थक भी शामिल हैं.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में एक बयान में दावा किया कि अगले एक साल के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से हट जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश में भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है और साथ ही संस्थागत विद्रोह भी हो रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मोदी सरकार द्वारा बनाया गया नियंत्रण तंत्र अब ढह रहा है और विभिन्न संस्थानों के प्रमुख उन्हें जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग, खुफिया तंत्र और न्यायपालिका के वरिष्ठ अधिकारी अब सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। कांग्रेस नेता के अनुसार, जनता का दबाव इतना अधिक है कि सरकार को एक साल के भीतर जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के इन दावों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने उन्हें अराजक बताते हुए आरोप लगाया कि वह देश में लोकतांत्रिक संकट पैदा करना चाहते हैं। भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस मिलकर देश में अराजकता फैलाने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी भारत से नफरत करते हैं और लोकतांत्रिक रूप से जनता का विश्वास नहीं जीत सकते, इसलिए वे अब लोकतंत्र और देश की स्थिरता पर ही हमला कर रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चन्द्रशेखर बावनकुले ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दिन में भी बुरे सपने देखते हैं और उन्हें गरीबी की समझ नहीं है। बावनकुले ने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, राहुल गांधी को देश की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपनी पार्टी और परिवार की चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और आने वाले दिनों में इस पर और बहस होने की संभावना है। इस बीच, कई अर्थशास्त्री मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, जिनमें पहले के समर्थक भी शामिल हैं
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