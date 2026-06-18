राहुल गांधी ने शुरू किया छात्रों की गूंज अभियान

राहुल गांधी ने छात्रों की समस्याओं जैसे पेपर लीक और बढ़ती फीस के खिलाफ छात्रों की गूंज अभियान शुरू किया, जिसमें ऑनलाइन याचिका के जरिए आवाज उठाई जाएगी।
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए एक नया अभियान शुरू किया है जिसका नाम ' छात्रों की गूंज ' है। गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने युवाओं और छात्रों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। राहुल गांधी ने कहा कि यह अभियान उन छात्रों की आवाज बनेगा जिन्होंने पेपर लीक परीक्षाओं में धांधली या बढ़ती फीस जैसी समस्याओं का सामना किया है। उन्होंने लिखा कि यदि किसी छात्र के सपने इस व्यवस्था की वजह से टूटे हैं या उनके परिवार ने पढ़ाई के लिए अपनी जीवनभर की कमाई लगा दी है तो छात्रों की गूंज उनकी आवाज बनने का प्रयास है। यह केवल एक अभियान नहीं बल्कि छात्रों की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम है। राहुल गांधी के अनुसार इस पहल का उद्देश्य छात्रों के लिए सस्ती शिक्षा निष्पक्ष परीक्षाएं और सम्मानजनक रोजगार सुनिश्चित करने की मांग को मजबूती देना है। उन्होंने कहा कि आज के समय में शिक्षा प्रणाली में कई खामियां हैं जिनके कारण छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पेपर लीक जैसी घटनाओं से लाखों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। वहीं परीक्षाओं में धांधली से मेहनती छात्रों को निराशा होती है। बढ़ती फीस के कारण गरीब परिवारों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा दूर की कल्पना बनकर रह गई है। ऐसे में छात्रों की गूंज एक नई उम्मीद है। यह अभियान छात्रों को एक मंच देगा जहां वे अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं और सरकार से अपनी मांगों को रख सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से छात्र शिक्षा सुधारों की दिशा में एकजुट होकर आवाज उठा सकते हैं। छात्रों की गूंज सिर्फ एक सोशल मीडिया अभियान नहीं है बल्कि यह एक आंदोलन का रूप ले सकता है। राहुल गांधी ने छात्रों से इस अभियान में हिस्सा लेने की अपील करते हुए बताया कि इसमें जुड़ने में केवल 30 सेकंड का समय लगेगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक छात्र और युवा सबसे पहले दिए गए आधिकारिक लिंक पर जाएं फिर अपना नाम दर्ज करें और अपने सुझाव शेयर करें। इसके बाद ऑनलाइन याचिका यानी पिटिशन पर हस्ताक्षर कर अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हर एक हस्ताक्षर इस लड़ाई को मजबूत बनाएगा और जितने अधिक लोग इस अभियान से जुड़ेंगे छात्रों की आवाज उतनी ही बुलंद होगी। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे बड़ी संख्या में इस पहल से जुड़ें और शिक्षा और रोजगार से जुड़े अपने मुद्दों को मजबूती से सामने रखें। इस अभियान को सोशल मीडिया पर ' छात्रों की गूंज ' हैशटैग के साथ प्रचारित किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि यह अभियान छात्रों की समस्याओं को सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए और उनके मुद्दों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगाना और परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करना जरूरी है। वहीं शिक्षा की फीस को कम करना और गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देना भी जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की गूंज इन सभी मांगों को एक मंच पर लाने का काम करेगी। यह अभियान न केवल छात्रों बल्कि उनके परिवारों और समाज के हर उस व्यक्ति के लिए है जो शिक्षा के अधिकार में विश्वास करता है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो बदलाव संभव है। छात्रों की गूंज इसी उम्मीद के साथ शुरू की गई है। युवा देश का भविष्य हैं और उनकी शिक्षा और रोजगार से जुड़ी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि वह खुद छात्रों के साथ खड़े हैं और इस अभियान के माध्यम से उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर हैशटैग छात्रों की गूंज का इस्तेमाल करते हुए अधिक से अधिक लोगों से जुड़ने की अपील की। यह अभियान भारत भर में छात्रों को एकजुट करने और शिक्षा सुधार के लिए एक मजबूत जनआंदोलन बनाने की दिशा में एक प्रयास है.
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए एक नया अभियान शुरू किया है जिसका नाम 'छात्रों की गूंज' है। गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने युवाओं और छात्रों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। राहुल गांधी ने कहा कि यह अभियान उन छात्रों की आवाज बनेगा जिन्होंने पेपर लीक परीक्षाओं में धांधली या बढ़ती फीस जैसी समस्याओं का सामना किया है। उन्होंने लिखा कि यदि किसी छात्र के सपने इस व्यवस्था की वजह से टूटे हैं या उनके परिवार ने पढ़ाई के लिए अपनी जीवनभर की कमाई लगा दी है तो छात्रों की गूंज उनकी आवाज बनने का प्रयास है। यह केवल एक अभियान नहीं बल्कि छात्रों की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम है। राहुल गांधी के अनुसार इस पहल का उद्देश्य छात्रों के लिए सस्ती शिक्षा निष्पक्ष परीक्षाएं और सम्मानजनक रोजगार सुनिश्चित करने की मांग को मजबूती देना है। उन्होंने कहा कि आज के समय में शिक्षा प्रणाली में कई खामियां हैं जिनके कारण छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पेपर लीक जैसी घटनाओं से लाखों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। वहीं परीक्षाओं में धांधली से मेहनती छात्रों को निराशा होती है। बढ़ती फीस के कारण गरीब परिवारों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा दूर की कल्पना बनकर रह गई है। ऐसे में छात्रों की गूंज एक नई उम्मीद है। यह अभियान छात्रों को एक मंच देगा जहां वे अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं और सरकार से अपनी मांगों को रख सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से छात्र शिक्षा सुधारों की दिशा में एकजुट होकर आवाज उठा सकते हैं। छात्रों की गूंज सिर्फ एक सोशल मीडिया अभियान नहीं है बल्कि यह एक आंदोलन का रूप ले सकता है। राहुल गांधी ने छात्रों से इस अभियान में हिस्सा लेने की अपील करते हुए बताया कि इसमें जुड़ने में केवल 30 सेकंड का समय लगेगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक छात्र और युवा सबसे पहले दिए गए आधिकारिक लिंक पर जाएं फिर अपना नाम दर्ज करें और अपने सुझाव शेयर करें। इसके बाद ऑनलाइन याचिका यानी पिटिशन पर हस्ताक्षर कर अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हर एक हस्ताक्षर इस लड़ाई को मजबूत बनाएगा और जितने अधिक लोग इस अभियान से जुड़ेंगे छात्रों की आवाज उतनी ही बुलंद होगी। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे बड़ी संख्या में इस पहल से जुड़ें और शिक्षा और रोजगार से जुड़े अपने मुद्दों को मजबूती से सामने रखें। इस अभियान को सोशल मीडिया पर 'छात्रों की गूंज' हैशटैग के साथ प्रचारित किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि यह अभियान छात्रों की समस्याओं को सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए और उनके मुद्दों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगाना और परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करना जरूरी है। वहीं शिक्षा की फीस को कम करना और गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देना भी जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की गूंज इन सभी मांगों को एक मंच पर लाने का काम करेगी। यह अभियान न केवल छात्रों बल्कि उनके परिवारों और समाज के हर उस व्यक्ति के लिए है जो शिक्षा के अधिकार में विश्वास करता है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो बदलाव संभव है। छात्रों की गूंज इसी उम्मीद के साथ शुरू की गई है। युवा देश का भविष्य हैं और उनकी शिक्षा और रोजगार से जुड़ी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि वह खुद छात्रों के साथ खड़े हैं और इस अभियान के माध्यम से उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर हैशटैग छात्रों की गूंज का इस्तेमाल करते हुए अधिक से अधिक लोगों से जुड़ने की अपील की। यह अभियान भारत भर में छात्रों को एकजुट करने और शिक्षा सुधार के लिए एक मजबूत जनआंदोलन बनाने की दिशा में एक प्रयास है
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