राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता मामले में FIR का आदेश, केंद्रीय एजेंसी करेगी जांच

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के आरोप में FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले की जांच अब केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है।

कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दोहरी नागरिकता के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इस गंभीर मामले में अब केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने का भी निर्देश दिया गया है। यह पूरा घटनाक्रम राहुल गांधी की नागरिकता पर उठ रहे सवालों को और गहराता है, और उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है।

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब कर्नाटक के एक भाजपा कार्यकर्ता, विग्नेश शिशिर, ने राहुल गांधी पर भारतीय नागरिक रहते हुए ब्रिटेन की नागरिकता लेने और उसके बावजूद लोकसभा का चुनाव लड़कर सांसद बनने का आरोप लगाया। विग्नेश शिशिर ने 26 जुलाई 2025 को एसपी रायबरेली को एक पत्र लिखकर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी दोहरी नागरिकता रखते हैं। अपनी अर्जी के समर्थन में, विग्नेश ने 19 अगस्त 2025 को जांच अधिकारी को राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता से संबंधित कई सबूत भी सौंपे। हालांकि, पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने से मना किए जाने के बाद, मामला रायबरेली की एमपी-एमएलए कोर्ट में पहुंचा। इस प्रक्रिया के दौरान, शिकायतकर्ता विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी के समर्थकों द्वारा हमला करने की कोशिश और अदालत में हंगामा करने का भी आरोप लगाया, जिसकी सुनवाई 3 नवंबर, 5 दिसंबर और 12 दिसंबर को हुई।

मामले की सुनवाई को रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित करने के लिए 15 दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। 17 दिसंबर 2025 को, जस्टिस ब्रजराज सिंह की एकल पीठ ने मामले को लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। 6 जनवरी 2026 को लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट (एसीजेएम-3) में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। 7 और 8 जनवरी को हुई लगातार सुनवाई के दौरान, शिकायतकर्ता ने दोहरी नागरिकता से संबंधित अपने सबूत पेश किए। हालांकि, 28 जनवरी 2026 को, लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अर्जी को खारिज कर दिया। इस फैसले के खिलाफ, विग्नेश शिशिर ने 18 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ में एक नई याचिका दायर की। उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 फरवरी 2026 को अपनी पहली सुनवाई में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इसके बाद, 9 मार्च 2026 को, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय और यूपी सरकार ने अपना पक्ष रखा। इस पर संज्ञान लेते हुए, हाईकोर्ट ने 19 मार्च को राहुल गांधी की नागरिकता से संबंधित पूरी फाइल गृह मंत्रालय से तलब की।

19 मार्च को हुई सुनवाई जज के चेंबर में हुई, क्योंकि पेश की गई फाइल को गोपनीय बताया गया था। 26 मार्च 2026 को, कोर्ट ने गृह मंत्रालय को एक एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया। 6 अप्रैल 2026 को, एक लंबी बहस के बाद, यह एफिडेविट रिकॉर्ड पर लिया गया। 16 अप्रैल 2026 को सुनवाई पूरी हुई और 17 अप्रैल 2026 को फैसले की तारीख तय की गई। अंततः, 17 अप्रैल को, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और इस मामले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से कराने को कहा।

क्या है दोहरी नागरिकता का पूरा मामला? इस मामले की शिकायत बेंगलुरु के भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने की है। उनके आरोप के अनुसार, राहुल गांधी ने 21 अगस्त 2003 को लंदन में Backops Limited नाम की एक कंपनी की स्थापना की थी, जिसका पता 2 फ्रॉन्गल वे, लंदन (ब्रिटेन) बताया गया है, और वे इसके डायरेक्टर थे। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि राहुल गांधी ने 1994 में ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त की थी और दोहरी नागरिकता के साथ ही 2004 और 2009 में सांसद चुने गए। यह भी आरोप है कि 2019 में गृह मंत्रालय द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद कंपनी को बंद कर दिया गया। विग्नेश शिशिर का यह भी दावा है कि कुछ दस्तावेजों में राहुल गांधी का नाम 'Raul Vinci' के रूप में दर्ज है, जिसकी जन्मतिथि 19 जून 1970 बताई गई है। याची का मानना ​​है कि यह नाम राहुल गांधी से ही जुड़ा है और इसके समर्थन में उसने बैंक दस्तावेज, यात्रा रिकॉर्ड और अन्य कागजात कोर्ट में पेश किए हैं। अब उम्मीद है कि हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी रायबरेली पुलिस को भेजी जाएगी, जिसके बाद संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज की जाएगी





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