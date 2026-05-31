Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

राहु गोचर 2026: जानें कैसे 31 मई से शुरू होंगे आपके अच्छे दिन

ज्योतिष News

राहु गोचर 2026: जानें कैसे 31 मई से शुरू होंगे आपके अच्छे दिन
राहु गोचर2026शतभिषा नक्षत्र
📆31-05-2026 02:08:00
📰AajTak
111 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 76% · Publisher: 63%

राहु गोचर 2026: 31 मई से राहु शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। जानें कैसे यह महागोचर आपके जीवन पर असर डालेगा और किन राशियों को अच्छे दिन शुरू होंगे।

राहु गोचर 2026 : 31 मई 2026 से राहु शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। 2 अगस्त तक चलने वाले इस महागोचर से मिथुन, मकर और मीन राशि वालों को नौकरी और व्यापार में बंपर लाभ होगा, वहीं मेष और सिंह राशि वालों को विशेष सावधान रहने की जरूरत है। जानें अपनी राशि का हाल: ज्योतिष शास्त्र में मायावी, रहस्यमयी और अचानक अप्रत्याशित परिणाम देने वाले ग्रह माने जाने वाले राहु देव आज यानी 31 मई 2026 को अपनी चाल बदलते हुए शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण (पद) में प्रवेश कर चुके हैं। द्रिक पंचांग के अनुसार, राहु इस नक्षत्र के पहले पद में 2 अगस्त 2026 तक विराजमान रहेंगे। शतभिषा राहु का स्वयं का स्वामित्व वाला नक्षत्र माना जाता है, इसलिए इसमें राहु का आगमन ज्योतिष ीय दृष्टिकोण से अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावी हो जाता है। राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन देश-दुनिया के साथ-साथ सभी 12 राशियों के जीवन पर गहरा असर डालेगा। जहां कुछ राशियों के लिए यह समय वित्तीय और मानसिक परेशानियां बढ़ाने वाला साबित हो सकता है, वहीं 3 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिन्हें इसके दौरान भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, आकस्मिक धन लाभ होगा और करियर में ऊंची उड़ान भरने का मौका मिलेगा। 5 सबसे शुभ योग!

जून की ये 5 तारीखें बदल देंगी 5 राशियों का नसीब! 31 मई को केतु बदलेंगे चाल, जानें आपकी राशि पर क्या होगा असर राहु का शतभिषा नक्षत्र में महागोचर, आज से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे। पदोन्नति (Promotion) और नई जिम्मेदारियां मिलने के प्रबल योग हैं। आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। नए व्यावसायिक सौदों से मुनाफा बढ़ेगा। परिवार: भाई-बहनों के सहयोग से पारिवारिक मनमुटाव और पुराने विवाद आज से सुलझने लगेंगे। अचानक और अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ होगा। पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से बड़ा फायदा मिल सकता है। बिजनेस: रियल एस्टेट, सोने-चांदी और डिजिटल फाइनेंस से जुड़े लोगों को बड़ा मुनाफा होगा। बिजनेस विस्तार की योजनाएं सफल रहेंगी। पुरानी बीमारियों और मानसिक तनाव से आज से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। विदेशी कंपनियों में काम करने वालों या विदेश जाने का प्रयास कर रहे लोगों के लिए सुनहरे अवसर खुलेंगे। ग्लोबल बिजनेस के लिए समय उत्तम है। अपनी रचनात्मकता के बल पर दफ्तर में लोकप्रियता बढ़ेगी बड़े प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी मिलेगी। आप करियर और निवेश में सही फैसले ले पाएंगे। आर्थिक मोर्चे पर अस्थिरता आ सकती है और अचानक बड़ा खर्च बजट बिगाड़ सकता है। लॉटरी, सट्टा या किसी भी जोखिम भरे निवेश और कर्ज लेने से पूरी तरह बचें। बिजनेस योजनाओं में रुकावटें आ सकती हैं। कार्यस्थल पर पार्टनर या सहकर्मियों के साथ गलतफहमी के कारण वित्तीय नुकसान की आशंका है; पैसों के मामले में अंधविश्वास न करें। आज से ही नियमित रूप से या हर शनिवार/बुधवार को काले कुत्ते को सरसों का तेल लगी हुई रोटी खिलाएं। इससे राहु दोष शांत होता है। भगवान शिव की आराधना करें और शिव चालीसा या 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें। पक्षियों को सात प्रकार का अनाज (सप्तधान्य) खिलाना शुभ रहेगा। समांथा को 'धोखा' देने वाले दावों पर नागा चैतन्य को राहत, फेक कंटेंट पर लगेगी लगाम Egg Paratha Recipe: रोज के आलू-प्याज पराठे से हो गए हैं बोर?

नाश्ते में बनाएं प्रोटीन से भरपूर क्रिस्पी अंडा पराठा, रेसिपी है आसान राहुल गांधी मानहानि केस में सेशन कोर्ट से पत्रावली तलब, 5 जून को होगी सुनवाई डेढ़ साल के मासूम बच्चे की सड़क पर पटक-पटककर हत्या, फिरोजाबाद में आरोपी का एनकाउंटर, दोनों पैरों में लगी गोली 'घूसखोर पंडत' विवाद में मनोज बाजपेयी को मिली धमकियां-गालियां, बोले- लोग परिवार को भी बीच में घसीट लाए हिमाचल के चंबा में भीषण हादसा, 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार... 8 की मौ

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AajTak /  🏆 5. in İN

राहु गोचर 2026 शतभिषा नक्षत्र ज्योतिष राशि विश्लेषण अच्छे दिन वित्तीय लाभ मानसिक परेशानियां

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Weekly Horoscope: जून का पहला सप्ताह इन 4 राशि वालों के लिए रहेगा खास, नौकरी-व्यापार से लेकर निवेश तक होगा मनचाहा लाभWeekly Horoscope: जून का पहला सप्ताह इन 4 राशि वालों के लिए रहेगा खास, नौकरी-व्यापार से लेकर निवेश तक होगा मनचाहा लाभWeekly Horoscope 31 May To 6 June 2026: जून का यह पहला सप्ताह कई लोगों के लिए तरक्की और लाभ के नए अवसरों से भरा रहेगा। इस सप्ताह रुके हुए कार्यों
Read more »

31 मई को दिखेगा Blue Moon 2026, ज्योतिषाचार्य जानें आपकी राशि पर क्या होगा असर | Blue Moon 2026 Rashi Prabhav Full Moon Astrology31 मई को दिखेगा Blue Moon 2026, ज्योतिषाचार्य जानें आपकी राशि पर क्या होगा असर | Blue Moon 2026 Rashi Prabhav Full Moon AstrologyBlue Moon 2026: 31 मई को दिखाई देने वाली विशेष पूर्णिमा को लेकर ज्योतिषाचार्यों ने कई राशियों के लिए बदलाव और भावनात्मक प्रभाव की संभावना जताई है। जानिए इसका आध्यात्मिक महत्व।
Read more »

साप्ताहिक टैरो राशिफल 31 मई से 6 जून 2026: मेष से कन्या तक का भविष्यफलसाप्ताहिक टैरो राशिफल 31 मई से 6 जून 2026: मेष से कन्या तक का भविष्यफल31 मई से 6 जून 2026 तक का साप्ताहिक टैरो राशिफल। जानें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य में क्या रहेगा खास। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा की भविष्यवाणी।
Read more »

IPL 2026 Final: बेंगलुरु और गुजरात के बीच कब खेला जाएगा फाइनल? कहां देख सकते हैं लाइव, नोट कर लीजिएIPL 2026 Final: बेंगलुरु और गुजरात के बीच कब खेला जाएगा फाइनल? कहां देख सकते हैं लाइव, नोट कर लीजिएआईपीएल 2026 का खिताबी मुकाबला 31 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। इस मैच का आयोजन अहमदाबाद में होगा।
Read more »

UP Weather Today, 31 May: लखनऊ, वाराणसी समेत 56 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट, 50 Km स्‍पीड में चलेंगी हवाएंUP Weather Today, 31 May: लखनऊ, वाराणसी समेत 56 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट, 50 Km स्‍पीड में चलेंगी हवाएंUttar Pradesh Aaj Ka Mausam, 31 May 2026: मौसम विभाग का कहना है कि जून के पहले हफ्ते से एक बार फिर तेज गर्मी शुरू हो जाएगी।
Read more »

Uttarakhand Weather Today, 31 May: उत्‍तरकाशी समेत 5 जिलों में ओले गिरने की चेतावनी, केदारनाथ धाम में बर्फबारीUttarakhand Weather Today, 31 May: उत्‍तरकाशी समेत 5 जिलों में ओले गिरने की चेतावनी, केदारनाथ धाम में बर्फबारीUttarakhand Aaj Ka Mausam, 31 May 2026: उत्‍तराखंड में लंबी गर्मी के बाद एक बार फिर मौसम ने पलटी खाई है। बारिश से तापमान कम हुआ है।
Read more »



Render Time: 2026-05-31 05:08:20