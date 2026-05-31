राहु गोचर 2026: जानें कैसे 31 मई से शुरू होंगे आपके अच्छे दिन

राहु गोचर 2026: 31 मई से राहु शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। जानें कैसे यह महागोचर आपके जीवन पर असर डालेगा और किन राशियों को अच्छे दिन शुरू होंगे।

राहु गोचर 2026 : 31 मई 2026 से राहु शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। 2 अगस्त तक चलने वाले इस महागोचर से मिथुन, मकर और मीन राशि वालों को नौकरी और व्यापार में बंपर लाभ होगा, वहीं मेष और सिंह राशि वालों को विशेष सावधान रहने की जरूरत है। जानें अपनी राशि का हाल: ज्योतिष शास्त्र में मायावी, रहस्यमयी और अचानक अप्रत्याशित परिणाम देने वाले ग्रह माने जाने वाले राहु देव आज यानी 31 मई 2026 को अपनी चाल बदलते हुए शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण (पद) में प्रवेश कर चुके हैं। द्रिक पंचांग के अनुसार, राहु इस नक्षत्र के पहले पद में 2 अगस्त 2026 तक विराजमान रहेंगे। शतभिषा राहु का स्वयं का स्वामित्व वाला नक्षत्र माना जाता है, इसलिए इसमें राहु का आगमन ज्योतिष ीय दृष्टिकोण से अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावी हो जाता है। राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन देश-दुनिया के साथ-साथ सभी 12 राशियों के जीवन पर गहरा असर डालेगा। जहां कुछ राशियों के लिए यह समय वित्तीय और मानसिक परेशानियां बढ़ाने वाला साबित हो सकता है, वहीं 3 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिन्हें इसके दौरान भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, आकस्मिक धन लाभ होगा और करियर में ऊंची उड़ान भरने का मौका मिलेगा। 5 सबसे शुभ योग!

जून की ये 5 तारीखें बदल देंगी 5 राशियों का नसीब! 31 मई को केतु बदलेंगे चाल, जानें आपकी राशि पर क्या होगा असर राहु का शतभिषा नक्षत्र में महागोचर, आज से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे। पदोन्नति (Promotion) और नई जिम्मेदारियां मिलने के प्रबल योग हैं। आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। नए व्यावसायिक सौदों से मुनाफा बढ़ेगा। परिवार: भाई-बहनों के सहयोग से पारिवारिक मनमुटाव और पुराने विवाद आज से सुलझने लगेंगे। अचानक और अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ होगा। पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से बड़ा फायदा मिल सकता है। बिजनेस: रियल एस्टेट, सोने-चांदी और डिजिटल फाइनेंस से जुड़े लोगों को बड़ा मुनाफा होगा। बिजनेस विस्तार की योजनाएं सफल रहेंगी। पुरानी बीमारियों और मानसिक तनाव से आज से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। विदेशी कंपनियों में काम करने वालों या विदेश जाने का प्रयास कर रहे लोगों के लिए सुनहरे अवसर खुलेंगे। ग्लोबल बिजनेस के लिए समय उत्तम है। अपनी रचनात्मकता के बल पर दफ्तर में लोकप्रियता बढ़ेगी बड़े प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी मिलेगी। आप करियर और निवेश में सही फैसले ले पाएंगे। आर्थिक मोर्चे पर अस्थिरता आ सकती है और अचानक बड़ा खर्च बजट बिगाड़ सकता है। लॉटरी, सट्टा या किसी भी जोखिम भरे निवेश और कर्ज लेने से पूरी तरह बचें। बिजनेस योजनाओं में रुकावटें आ सकती हैं। कार्यस्थल पर पार्टनर या सहकर्मियों के साथ गलतफहमी के कारण वित्तीय नुकसान की आशंका है; पैसों के मामले में अंधविश्वास न करें। आज से ही नियमित रूप से या हर शनिवार/बुधवार को काले कुत्ते को सरसों का तेल लगी हुई रोटी खिलाएं। इससे राहु दोष शांत होता है। भगवान शिव की आराधना करें और शिव चालीसा या 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें। पक्षियों को सात प्रकार का अनाज (सप्तधान्य) खिलाना शुभ रहेगा। समांथा को 'धोखा' देने वाले दावों पर नागा चैतन्य को राहत, फेक कंटेंट पर लगेगी लगाम Egg Paratha Recipe: रोज के आलू-प्याज पराठे से हो गए हैं बोर?

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