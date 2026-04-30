राहुल रॉय का डाउनफॉल: 'आशिकी' के स्टार से आज तक, वायरल वीडियो ने खुलासा किया करियर की गिरावट

1990 में 'आशिकी' से स्टार बने राहुल रॉय का करियर आज तक की कहानी. एक्टर का वायरल वीडियो ने उनके डाउनफॉल का खुलासा किया. राहुल ने अपनी मजबूरी बताई और बताया कि क्यों उन्होंने ये वीडियो बनाया.
ब्लॉकबस्टर मूवी ' आशिकी ' से रातोंरात स्टार बने राहुल रॉय का इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देख फैंस के होश उड़े. उन्होंने एक अनजान कंटेंट क्रिएटर, जिसका नाम डॉ.
वनिता घड़ागे है, उनके साथ रोमांटिक वीडियो बनाया. ये क्रिंज वीडियो देख लोगों के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई. एक जमाने में स्टार रहे राहुल का ऐसा डाउनफॉल देख लोगों ने सिम्पेथी जताई. यूजर्स ने राहुल से पूछा कि ऐसा क्या मजबूरी थी वीडियो बनाने की.
राहुल ने तोड़ी चुप्पी अब एक्टर ने 'क्यों राहुल रॉय?
' पूछ रहे यूजर्स को जवाब दिया है. एक्टर ने एचटी सिटी संग बातचीत में अपनी चुप्पी तोड़ी है. राहुल ने बताया कि उन्हें वीडिया के वायरल होने की न्यूज पर भरोसा नहीं हो रहा है. वो कहते हैं- वायरल तो नहीं हुआ....
लेकिन मजबूरी हो गई थी. लेकिन अब मैं इसे दोबारा से नहीं करने वाला हूं. आप सभी का शुक्रिया. वायरल वीडियो में राहुल और कंटेंट क्रिएटर सॉन्ग 'तेरे दर पे सनम' पर परफॉर्म कर रहे हैं.
ये राहुल की 1993 में आई फिल्म 'फिर तेरी कहानी याद आई' का हिट गाना है. इसमें राहुल के अपोजिट पूजा भट्ट थीं. किसने सोचा था अपने करियर के डाउनफॉल में एक्टर को इस गाने पर किसी अनजान चेहरे संग रील बनानी पड़ेगी. खास बात ये है कि राहुल आज भी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं.
लेकिन उनका काम किसी को खास नजर नहीं आता. वो छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स में दिखते हैं. राहुल का इंडस्ट्री में लंबा करियर रहा है. लेकिन आशिकी फिल्म के बाद उन्हें कोई बड़ी हिट नहीं मिली. 1990 में उन्हें आशिकी मूवी से ड्रीम डेब्यू मिला था.
ये फिल्म कल्ट बन चुकी है. इसके बाद वो जूनून, प्यार का साया, गुमराह जैसी फिल्मों में दिखे. मगर कोई भी फिल्म उन्हें आशिकी जैसा फेम नहीं दिला सकी. 2006 में बिग बॉस पहले सीजन का हिस्सा बनकर उन्होंने अपने करियर को दूसरा मौका दिया. वो रियलिटी शो जीते, लेकिन करियर में खास ग्रोथ उन्हें नहीं मिली.
उनकी पिछली मूवी आगरा थी. राहुल रॉय ने अपने करियर में कई उछलें और गिरावटें देखी हैं. 1990 में 'आशिकी' से डेब्यू करके उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई. उनके साथ मनीषा कोइराला की जोड़ी ने दर्शकों के दिल जीत लिए. लेकिन इसके बाद उनके करियर में कोई बड़ा हिट नहीं आया.
राहुल ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन कोई भी फिल्म उन्हें 'आशिकी' जैसा नाम नहीं दिला सकी. 2006 में उन्होंने बिग बॉस के पहले सीजन में भाग लिया और शो जीते. लेकिन इसके बाद भी उनके करियर में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया. राहुल ने अपने करियर में कई छोटे-से-छोटे प्रोजेक्ट्स में काम किया, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट उन्हें वापस स्टारडम तक नहीं पहुंचा सका. उनकी पिछली मूवी 'आगरा' थी, जो भी दर्शकों को खास से नहीं लगी.
राहुल रॉय का करियर एक उछलने और गिरावटों का सफर रहा है. एक समय था जब वो बॉलीवुड के सबसे हॉट एक्टर्स थे. लेकिन अब उन्हें छोटे-से-छोटे प्रोजेक्ट्स में काम करना पड़ता है. राहुल ने अपने करियर में कई उछलें और गिरावटें देखी हैं.
लेकिन वे आज भी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और अपने काम को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. राहुल रॉय ने अपने करियर में कई उछलें और गिरावटें देखी हैं. लेकिन वे आज भी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और अपने काम को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं
राहुल रॉय आशिकी बॉलीवुड डाउनफॉल वीडियो वायरल
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