राहुल गांधी का '16' नंबर वाला बयान: परिसीमन पर दक्षिण की राजनीति से जुड़ा इशारा?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने '16' नंबर को लेकर एक रहस्यमयी टिप्पणी की है, जिससे राजनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई है। यह बयान संभवतः एनडीए गठबंधन के आंतरिक गणित, टीडीपी के 16 सांसदों और आगामी परिसीमन प्रक्रिया पर दक्षिण भारत की चिंताओं से जुड़ा हो सकता है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में एक रहस्यमयी बयान देकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने इशारे-इशारे में कहा कि '16' नंबर में ही इस पूरे मामले का जवाब छिपा है। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान, राहुल गांधी ने पाया कि पीएम की ऊर्जा कम लग रही थी। इसी समय उन्होंने तारीख देखी, जो 16 अप्रैल थी। इसी बात को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि 'हे भगवान यही तो वो नंबर है 16। जिसमें पूरा जवाब छिपा है।' उन्होंने इस पर और अधिक प्रकाश डालते हुए कहा कि इस नंबर का रहस्य आप जल्द ही जान जाएंगे और उन्होंने समर्थकों से सोशल मीडिया पर इस पहेली को हल करने में मदद मांगी है।

राजनीतिक विश्लेषक इस बयान के पीछे कई संभावित अर्थ निकाल रहे हैं। एक प्रमुख व्याख्या यह है कि राहुल गांधी का इशारा एनडीए गठबंधन की वर्तमान स्थिति और उसके आंतरिक गणित की ओर हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं हो सका था, जिसके कारण उन्हें सरकार बनाने के लिए अन्य दलों के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ा। ऐसे में, आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) का महत्व काफी बढ़ गया है, जिसके पास 16 लोकसभा सांसद हैं और जिसका नेतृत्व चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। यह भी संभव है कि राहुल गांधी यह संकेत दे रहे हों कि टीडीपी, जो दक्षिण भारत का एक प्रमुख दल है, मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित परिसीमन की योजनाओं से सहमत न हो। गौरतलब है कि टीडीपी के कार्यकारी अध्यक्ष और चंद्रबाबू नायडू के बेटे, नारा लोकेश, ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए की ओर से यह आश्वासन देने के लिए धन्यवाद दिया था कि परिसीमन के माध्यम से किसी भी राज्य के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा। यह बयान राहुल गांधी के वक्तव्य के समानांतर आया है, जिससे अटकलों को और बल मिलता है।

राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार लोकसभा सीटों के परिसीमन की प्रक्रिया की तैयारी कर रही है। यह परिसीमन 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून से भी जुड़ा हुआ है, जो भविष्य में सीटों की संख्या को प्रभावित कर सकता है। दक्षिण भारत के कई क्षेत्रीय दलों, जैसे तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके), को चिंता है कि यदि परिसीमन पुरानी जनगणना के आधार पर किया गया, तो उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी कम हो सकती है। उनका तर्क है कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होने पर दक्षिण राज्यों की लोकसभा में हिस्सेदारी वर्तमान 24% से घटकर 20% तक आ सकती है। इस स्थिति में, टीडीपी जैसे दलों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, और उनके रुख का एनडीए सरकार के फैसलों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। राहुल गांधी द्वारा '16' नंबर का उल्लेख संभवतः इसी राजनीतिक समीकरण और टीडीपी के 16 सांसदों की संख्या की ओर इशारा करता है, जो सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। इस प्रकार, यह बयान न केवल एक पहेली है, बल्कि दक्षिण भारत की राजनीति और आगामी परिसीमन प्रक्रिया को लेकर एक गहरा राजनीतिक संकेत भी देता है।





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