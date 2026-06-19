राहुल गांधी के 56वां जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेताओं ने दी शुभकामनाएं

कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज 56वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दीं। कांग्रेस पार्टी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और अशोक गहलोट सहित कई नेताओं ने भी शुभकामनाएं भेजीं। शुभकामनाओं में राहुल गांधी की सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक मूल्यों और वंचित वर्गों के हितों की वकालत के लिए उनके योगदान का ज़िक्र किया गया है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज 56वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट में कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बहुत-बहुत शुभकामनाएं और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं। यह शुभकामनाएं राजनीति क मतभेदों से परे जाकर लोकतांत्रिक परंपराओं और आपसी सौहार्द्र को दर्शाती हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक पोस्ट में कहा कि जहां ज्यादातर लोग चुप रहना पसंद करते हैं, वहां राहुल गांधी ने हमेशा उस बात के लिए आवाज उठाई है जिसे वे सही मानते हैं। अन्याय, असमानता और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ उनकी लगातार लड़ाई ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि राजनीति सिर्फ सत्ता पाने की बेरहम दौड़ नहीं है, बल्कि यह बदलाव लाने का एक सशक्त जरिया है और यह उसूलों पर चलने वाली और करुणा से प्रेरित हो सकती है। ईमानदारी, सहानुभूति और उम्मीद की तलाश कर रही पीढ़ी के लिए, राहुल गांधी 'जेन ज़ी' की आवाज बन गए हैं। वह एक ऐसे नेता हैं जो उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं, उन्हें सशक्त बनाते हैं और उनकी आकांक्षाओं के लिए आवाज उठाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि संविधान के आदर्शों के प्रति राहुल गांधी की अटूट निष्ठा और अनसुनी आवाजों के लिए उनकी बेबाक लड़ाई ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। कांग्रेस पार्टी की सबको साथ लेकर चलने की परंपरा, सामाजिक न्याय, सद्भाव और करुणा की भावना उनके सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व में झलकती है। लोगों के साथ लगातार जुड़ाव और सत्ता के सामने सच बोलने के उनके साहस के जरिए, उन्होंने हमेशा सबसे कमज़ोर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के हितों की वकालत की है। क Kaplan कहा कि ईश्वर उनको अच्छा स्वास्थ्य, खुशी, शक्ति और देश की सेवा में लंबी उम्र प्रदान करे। राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने भी बधाई देते हुए कहा कि युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए अथक संघर्ष करने वाले राहुल गांधी पूरे देश में उन लोगों की सशक्त आवाज बन गए हैं, जिनकी बात पहले सुनी नहीं जाती थी। संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। उन्होंने राहुल गांधी के लिए दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और देश की सेवा के संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए निरंतर शक्ति की कामना की.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज 56वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट में कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बहुत-बहुत शुभकामनाएं और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं। यह शुभकामनाएं राजनीतिक मतभेदों से परे जाकर लोकतांत्रिक परंपराओं और आपसी सौहार्द्र को दर्शाती हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक पोस्ट में कहा कि जहां ज्यादातर लोग चुप रहना पसंद करते हैं, वहां राहुल गांधी ने हमेशा उस बात के लिए आवाज उठाई है जिसे वे सही मानते हैं। अन्याय, असमानता और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ उनकी लगातार लड़ाई ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि राजनीति सिर्फ सत्ता पाने की बेरहम दौड़ नहीं है, बल्कि यह बदलाव लाने का एक सशक्त जरिया है और यह उसूलों पर चलने वाली और करुणा से प्रेरित हो सकती है। ईमानदारी, सहानुभूति और उम्मीद की तलाश कर रही पीढ़ी के लिए, राहुल गांधी 'जेन ज़ी' की आवाज बन गए हैं। वह एक ऐसे नेता हैं जो उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं, उन्हें सशक्त बनाते हैं और उनकी आकांक्षाओं के लिए आवाज उठाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि संविधान के आदर्शों के प्रति राहुल गांधी की अटूट निष्ठा और अनसुनी आवाजों के लिए उनकी बेबाक लड़ाई ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। कांग्रेस पार्टी की सबको साथ लेकर चलने की परंपरा, सामाजिक न्याय, सद्भाव और करुणा की भावना उनके सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व में झलकती है। लोगों के साथ लगातार जुड़ाव और सत्ता के सामने सच बोलने के उनके साहस के जरिए, उन्होंने हमेशा सबसे कमज़ोर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के हितों की वकालत की है। क Kaplan कहा कि ईश्वर उनको अच्छा स्वास्थ्य, खुशी, शक्ति और देश की सेवा में लंबी उम्र प्रदान करे। राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने भी बधाई देते हुए कहा कि युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए अथक संघर्ष करने वाले राहुल गांधी पूरे देश में उन लोगों की सशक्त आवाज बन गए हैं, जिनकी बात पहले सुनी नहीं जाती थी। संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। उन्होंने राहुल गांधी के लिए दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और देश की सेवा के संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए निरंतर शक्ति की कामना की





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