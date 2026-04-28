रिंकू सिंह राही ने इस्तीफा वापस लिया, कहा- 'मुझे वेतन मिल रहा था लेकिन जनसेवा का अवसर नहीं'

रिंकू सिंह राही, जो 9 महीने पहले शाहजहांपुर में वकीलों के साथ विवाद के बाद उठक-बैठक लगाकर सॉरी बोलने के लिए चर्चा में आए थे, ने अब अपना कंडीशनल इस्तीफा वापस ले लिया है। उन्होंने सरकार को लिखित आवेदन दिया है, जिसमें बताया कि वेतन तो मिल रहा था, लेकिन जनसेवा का अवसर नहीं मिल रहा था। रिंकू सिंह ने 26 मार्च को राष्ट्रपति को इस्तीफा भेजा था और अपनी पुरानी नौकरी यानी पीसीएस में वापस भेजे जाने की अपील की थी। 44 साल के रिंकू को 9 महीने पहले शाहजहांपुर से हटाकर राजस्व परिषद भेजा गया था, जिसके बाद उन्हें फील्ड में कोई पोस्टिंग नहीं मिली थी। रिंकू 2021 बैच के IAS अफसर हैं और अभी उनकी 16 साल की नौकरी बची है। 2009 में बसपा शासन के दौरान रिंकू सिंह पर फायरिंग हुई थी, जिसमें उन्हें सात गोलियां लगी थीं, जिनमें से दो उनके चेहरे पर लगी थीं, जिससे उनका चेहरा बिगड़ गया था। रिंकू सिंह ने कहा कि उनके साथ वैसा ही हुआ है, जैसा महाभारत में कर्ण के साथ हुआ था। उन्होंने IAS एसोसिएशन को धोखेबाज बताया और कहा कि एसोसिएशन पर भरोसा करना गलत है। रिंकू सिंह ने कहा कि वह ईमानदारी से काम करने वालों में हैं और ब्यूरोक्रेसी ही भ्रष्टाचार का तंत्र चला रही है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद शायद यह पहला मौका है जब किसी जूनियर IAS के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। रिंकू सिंह ने कहा कि वे नौकरी व्यक्तिगत सुविधा के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सेवा के लिए करने आए हैं।

रिंकू सिंह राही , जो 9 महीने पहले शाहजहांपुर में वकीलों के साथ विवाद के बाद उठक-बैठक लगाकर सॉरी बोलने के लिए चर्चा में आए थे, ने अब अपना कंडीशनल इस्तीफा वापस ले लिया है। उन्होंने सरकार को लिखित आवेदन दिया है, जिसमें बताया कि वेतन तो मिल रहा था, लेकिन जनसेवा का अवसर नहीं मिल रहा था। रिंकू सिंह ने 26 मार्च को राष्ट्रपति को इस्तीफा भेजा था और अपनी पुरानी नौकरी यानी पीसीएस में वापस भेजे जाने की अपील की थी। 44 साल के रिंकू को 9 महीने पहले शाहजहांपुर से हटाकर राजस्व परिषद भेजा गया था, जिसके बाद उन्हें फील्ड में कोई पोस्टिंग नहीं मिली थी। रिंकू 2021 बैच के IAS अफसर हैं और अभी उनकी 16 साल की नौकरी बची है। 2009 में बसपा शासन के दौरान रिंकू सिंह पर फायरिंग हुई थी, जिसमें उन्हें सात गोलियां लगी थीं, जिनमें से दो उनके चेहरे पर लगी थीं, जिससे उनका चेहरा बिगड़ गया था। रिंकू सिंह ने कहा कि उनके साथ वैसा ही हुआ है, जैसा महाभारत में कर्ण के साथ हुआ था। उन्होंने IAS एसोसिएशन को धोखेबाज बताया और कहा कि एसोसिएशन पर भरोसा करना गलत है। रिंकू सिंह ने कहा कि वह ईमानदारी से काम करने वालों में हैं और ब्यूरोक्रेसी ही भ्रष्टाचार का तंत्र चला रही है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद शायद यह पहला मौका है जब किसी जूनियर IAS के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। रिंकू सिंह ने कहा कि वे नौकरी व्यक्तिगत सुविधा के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सेवा के लिए करने आए हैं। 9 महीने पहले रिंकू सिंह राही मथुरा में जॉइंट मजिस्ट्रेट थे। वहां से ट्रांसफर होकर 24 जुलाई, 2025 को दोपहर 2 बजे पुवायां SDM का चार्ज संभाला था। इसी दौरान उनकी नजर परिसर के अंदर ही दीवार के पास टॉयलेट कर रहे वकील आज्ञाराम के मुंशी विजय (38) पर पड़ी। उन्होंने उसे टोक दिया और शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए कहा। मुंशी ने रिंकू सिंह को जवाब दिया कि शौचालय गंदे हैं। इस पर एसडीएम बिफर गए थे। कहने लगे थे कि ये गलती तहसील कर्मचारियों की है। उन्होंने मौके पर ही मुंशी से उठक-बैठक लगवा दी थी। तहसील परिसर में वकील अपनी कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। तभी उनको मंशी से उठक-बैठक लगवाने की बात पता चल गई। इस पर वकील भड़क गए थे। उन्होंने एसडीएम को मौके पर बुलवा लिया था। एसडीएम ने वकीलों से कहा था कि मुंशी ने गलती की है। इस पर वकीलों ने कहा था कि गलती है, तो उठक-बैठक लगवाना सही नहीं है। क्या आप उठक-बैठक लगा सकते हैं?

इस पर रिंकू सिंह ने कहा था कि इसमें कोई शर्म नहीं है। मैं उठक-बैठक लगा सकता हूं। इसके बाद उन्होंने 5 बार उठक-बैठक लगाई थी। रिंकू राही को सात गोलियां लगीं, जिनमें से दो उनके चेहरे पर लगी थीं। उनका जबड़ा बाहर आ गया और चेहरा बिगड़ गया था। रिंकू सिंह राही का जन्म 20 मई, 1982 को हाथरस में एक दलित परिवार में हुआ था। वह थाना सासनी के गांव ऊसवा के रहने वाले हैं। दो भाइयों में बड़े रिंक के पिता सौदान सिंह राही आटा चक्की चलाकर परिवार का पालन करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से उन्होंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की थी। अच्छे नंबरों से 12वीं पास करने पर उन्हें स्कॉलरशिप मिली थी। इसकी मदद से उन्होंने जमशेदपुर के टाटा इंस्टीट्यूट से बीटेक किया था। 2004 में रिंकू सिंह ने पीसीएस परीक्षा पास की थी। नौकरी के दौरान उन्होंने दिव्यांग कोटे से यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा दी। 2021 में उन्हें 683वीं रैंक मिली और वे आईएएस बने थे





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

रिंकू सिंह राही IAS अफसर इस्तीफा वापस शाहजहांपुर विवाद उठक-बैठक

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

दिल्ली कोचिंग हादसा: मुख्य सचिव ने आतिशी को रिपोर्ट सौंपी: कहा- मजिस्ट्रेट जांच में बाढ़ की वजह का पता लगाया...Delhi IAS Coaching Flooding; Rau's IAS Study Circle Students Protest Update,

Read more »

पूजा खेडकर को 5 सितंबर तक गिरफ्तारी से राहत: दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था- आयोग के पास मेरे खिलाफ एक्शन लेने ...une Collector, IAS, Puja Khedkar,Trainee IAS officer Puja Khedkar, Pooja Khedkar controversy, Controversial IAS probationer Puja Khedkar, IAS Officer Puja Khedkar Training, Puja Khedkar row, Puja Khedkar IAS Training

Read more »

योगी सरकार ने नए साल आने से पहले दिया बड़ा तोहफा, प्रमोशनों की लगा दी झड़ी, छाई खुशी की लहरIAS Promotion UP : वर्ष 2000 बैच के सात अधिकारी सचिव से प्रमुख सचिव बनेंगे, 2009 बैच के ही 35 अन्य आईएएस अफसरों को विशेष सचिव से सचिव पदोन्नत होंगे.

Read more »

मथुरा में तैनात IPS बनीं हरियाणवी IAS अफसर की दुल्हनिया: आशना चौधरी ASP, अभिनव सिवाच पिहोवा SDM; हिसार में ...Uttar Pradesh hapur Mathura IAS Abhinav Siwach, IPS Ashna Chaudhary, IAS IPS wedding, Haryana IAS marriage, 2022 batch IAS IPS officers

Read more »

आईएएस की नौकरी से इस्तीफा देने वाले रिंकू सिंह के पिता सौदान सिंह राही बोले- हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं, ईमान हैIAS Officer Resigned: 2009 में समाज कल्याण अधिकारी रहते हुए मुजफ्फरनगर में रिंकू ने सौ करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश किया था।

Read more »

डॉक्टर से बनी IAS, बिहार में जन्म, एमपी में परवरिश और अब राजस्थान में सेवाएं, जानें कौन हैं सौम्या झाWho is IAS Saumya Jha: बिहार में जन्मी और एमपी में पली-बढ़ी IAS डॉ.

Read more »