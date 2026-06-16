रिटर्न ऑफ द जंगल: भारत में एनिमेशन की एक नई परिभाषा

भारत में एनिमेशन की परिभाषा माइथोलॉजी या किड्स फिल्म तक ही सीमित ही रही है, लेकिन इस बार एक सीरियस फिल्म आई है जो ना सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों को भी पसंद आ रही है. थियेटर्स में लगी रिटर्न ऑफ द जंगल की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसके बाद दर्शकों की संख्या थियेटर्स में बढ़ती गई.

भारत में एनिमेशन की परिभाषा माइथोलॉजी या किड्स फिल्म तक ही सीमित ही रही है, लेकिन इस बार एक सीरियस फिल्म आई है जो ना सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों को भी पसंद आ रही है.

थियेटर्स में लगी रिटर्न ऑफ द जंगल की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसके बाद दर्शकों की संख्या थियेटर्स में बढ़ती गई. हमने फिल्म के डायरेक्टर और लीड एनिमेटर से बात की है, आप भी पढ़ें... कैंसिल सोशल मीडिया के अंतहीन स्क्रॉलिंग लूप में जब उंगलियां थकने लगती हैं, तब अचानक एक क्लिप स्क्रीन पर तैरती है.

एक दरगाह का रूहानी मंजर है, सामने कुछ छोटे-छोटे एनिमेटेड बच्चे बैठे हैं और बैकग्राउंड में एक ऐसी कव्वाली गूंज रही है जो सीधे दिल को छू जाती है. इस 30 सेकंड से एक मिनट की क्लिप ने इंटरनेट पर जैसे जज्बात का सैलाब ला दिया है. लोग इस रील या वीडियो को सिर्फ देख और शेयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे देखते हुए अनगिनत लोगों की आंखें नम हो रही हैं.

इस एक छोटी सी क्लिप ने सिनेमाघरों में वो जादू कर दिया है, जो आमतौर पर करोड़ों रुपये के भारी-भरकम बजट और बड़े सितारों वाली लाइव-एक्शन फिल्में भी नहीं कर पातीं. लोग इस एनिमेटेड कव्वाली के इस कदर दीवाने हुए हैं कि इसने उन्हें थिएटर्स तक खींच लिया है. यह जादुई क्लिप जिस फिल्म की है, उसका नाम है 'रिटर्न ऑफ द जंगल'





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