रितेश देशमुख ने धीरेंद्र शास्त्री की शिवाजी महाराज पर टिप्पणी पर कड़ा रिएक्शन, कहा 'शिव-भक्त होने के नाते खून खौलता है'

बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख ने कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री द्वारा शिवाजी महाराज पर की गई टिप्पणी पर कड़ा रिएक्शन दिया है. रितेश ने सोशल मीडिया पर शास्त्री को कड़े शब्दों में आइना दिखाया और कहा कि शिवाजी महाराज की विरासत को कमतर दिखाने की ऐसी कोशिशें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. रितेश वर्तमान में शिवाजी महाराज पर आधारित फिल्म 'राजा शिवाजी' की रिलीज की तैयारियों में व्यस्त हैं.
बॉलीवुड के प्रसिद्ध एक्टर और फिल्ममेकर रितेश देशमुख ने हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री द्वारा की गई टिप्पणियों पर कड़ा रिएक्शन दिया है.
यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब रितेश खुद शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित एक भव्य ऐतिहासिक फिल्म 'राजा शिवाजी' लेकर आ रहे हैं. रितेश देशमुख, जो खुद को शिवाजी महाराज के कट्टर भक्त मानते हैं, इस टिप्पणी से इतने आहत हुए कि उन्होंने सोशल मीडिया पर बाबा को कड़े शब्दों में आइना दिखाया.
रितेश देशमुख ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर मराठी में एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा कि जब कोई हमारे आराध्य देव के बारे में इस तरह की मनगढ़ी और अपमानजनक बातें करता है, तो एक शिव-भक्त होने के नाते खून खौलना लाजमी है. रितेश ने दो टूक शब्दों में कहा, 'शिवाजी महाराज की विरासत को कमतर दिखाने की ऐसी बेकार कोशिशें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी.
कोई भी आकर कुछ भी बकवास नहीं कर सकता.
' एक्टर ने आगे लिखा, 'उन्हें किसी सीमित दायरे में बांधने के ऐसे व्यर्थ प्रयास, समय के गर्भ में ही समा जाएंगे. लेकिन जिस तरह सह्याद्री की पर्वतमालाएं लाखों वर्षों से अस्तित्व में हैं, ठीक उसी तरह 'वह' एक नाम भी भविष्य में करोड़ों वर्षों तक अमर रहेगा. और वह नाम है... प्रताप पुरंदर...
क्षत्रिय कुल-भूषण... सिंहासन के स्वामी... सम्राटों के भी सम्राट... धन्य राजशिव छत्रपति महाराज.
' इस विवाद का मूल कारण नागपुर के एक समारोह में धीरेंद्र शास्त्री द्वारा की गई टिप्पणी थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि शिवाजी महाराज युद्ध लड़ते-लड़ते पूरी तरह थक गए थे. शास्त्री ने अपने भाषण में कहा था, 'एक दिन महाराज अपने गुरु रामदास स्वामी के पास गए, अपना मुकुट उनके चरणों में रखा और कहा कि मैं अब और नहीं लड़ना चाहता, मैं बहुत थक गया हूं. आप ही इस राज्य को संभालें.
' इस दावे को इतिहास से छेड़छाड़ माना जा रहा है, क्योंकि शिवाजी महाराज के अनुयायियों का कहना है कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी और न ही वह कभी 'थके' थे. हालांकि, इस पूरे विवाद पर धीरेंद्र शास्त्री ने माफी मांग ली है. उन्होंने कहा, 'कल से, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने मेरे बयान को अलग तरीके से पेश किया है. हमें इससे गहरा दुख और खेद है.
आज इस देश में जो भी सनातनी जीवित है, अगर वह हिंदुत्व के प्रति समर्पित है, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को जाता है. हमें इस बात का दुख है कि जो लोग छत्रपति वीर शिवाजी का आदर करते हैं, वे हमारे ही लोग हैं। हम भी छत्रपति शिवाजी में विश्वास रखते हैं, और वे भी उनमें विश्वास रखते हैं. अगर हम आपस में ही झगड़ेंगे, तो दूसरों को मौका मिल जाएगा...
अगर किसी को इससे ठेस पहुंची है, तो हम तहे दिल से माफी मांगते हैं.
' रितेश देशमुख वर्तमान में अपनी ऐतिहासिक फिल्म 'राजा शिवाजी' की रिलीज की तैयारियों में व्यस्त हैं. इस फिल्म में वह खुद छत्रपति शिवाजी महाराज का मुख्य किरदार निभा रहे हैं. फिल्म 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जो महाराज के शुरुआती जीवन और 'स्वराज्य' की स्थापना के संघर्ष को दिखाएगी.
रितेश देशमुख ने इस फिल्म के लिए अपने वजन को काफी कमाया है और अपने किरदार को न्यूक्लियर लेवल पर ले जाने के लिए कठोर प्रशिक्षण लिया है. यह फिल्म शिवाजी महाराज के जीवन के उन अवसरों पर प्रकाश डालेगी जब उन्होंने अपने राज्य की स्थापना के लिए अनेक चुनौतियों का सामना किया और अंततः एक महान सम्राट बन गए.
फिल्म के निर्माता और निर्देशक ने इस परियोजना को एक महान ऐतिहासिक माहौल में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसमें वास्तविक इतिहास और कल्पना का एक अनूठा मिश्रण है
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