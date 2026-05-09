रिबाय बाजी पा सकते हैं बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म राजा शिवाजी

बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख की नई मराठी फिल्म 'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। इसने भारतीय दर्शकों के बीच धूम मचाई है। हालांकि, फिल्म के वीएफएक्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं जो रितेश देशमुख की करियर की सबसे बड़ी फिल्म के आनंद को घेर रहे हैं।

बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख हाल ही में अपनी नई मराठी फिल्म राजा शिवाजी लेकर आए, जो मराठा सम्राठ छत्रपति शिवाजी महाराज पर आधारित है। ये रितेश के करियर की सबसे बड़ी फिल्म है - बजट और कास्ट के हिसाब है। एक्टर ने इस फिल्म में बॉलीवुड समेत मराठी सिनेमा के दिग्गजों को कास्ट किया है और करीब 100 करोड़ रुपये के बजट में अपनी फिल्म बनाई है। और पढ़ें रितेश देशमुख की फिल्म दमदार है, लेकिन राजा शिवाजी को लेकर एक दिक्कत सबसे ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म के वीएफएक्स पर सवाल उठ रहे हैं। जो वॉर सीन्स इसमें दिखाए गए, वो ऑडियंस को बड़े पर्दे पर नकली लग रहे हैं। साथ ही उनकी ये भी शिकायत है कि फिल्म काफी ज्यादा ब्लू स्क्रीन पर शूट की गई, जिससे एक नेचुरल टच गायब दिखा.

बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख हाल ही में अपनी नई मराठी फिल्म राजा शिवाजी लेकर आए, जो मराठा सम्राठ छत्रपति शिवाजी महाराज पर आधारित है। ये रितेश के करियर की सबसे बड़ी फिल्म है - बजट और कास्ट के हिसाब है। एक्टर ने इस फिल्म में बॉलीवुड समेत मराठी सिनेमा के दिग्गजों को कास्ट किया है और करीब 100 करोड़ रुपये के बजट में अपनी फिल्म बनाई है। और पढ़ें रितेश देशमुख की फिल्म दमदार है, लेकिन राजा शिवाजी को लेकर एक दिक्कत सबसे ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म के वीएफएक्स पर सवाल उठ रहे हैं। जो वॉर सीन्स इसमें दिखाए गए, वो ऑडियंस को बड़े पर्दे पर नकली लग रहे हैं। साथ ही उनकी ये भी शिकायत है कि फिल्म काफी ज्यादा ब्लू स्क्रीन पर शूट की गई, जिससे एक नेचुरल टच गायब दिखा





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बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख मराठी फिल्म राजा शिवाजी वीएफएक्स हॉट मुद्दा रहा छत्रपति शिवाजी महाराज बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया फिल्म को लेकर फैंस ने नकारात्मक प्रतिक्रिया दी वीएफएक्स को लेकर नाराजगी

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