रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों को लेकर ग्लोबल ब्रोकरेज ने बढ़ाया टारगेट प्राइस, जियो का आईपीओ हो सकता है बड़ा ट्रिगर

रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों को लेकर गोल्डमैन सैश, नोमुरा, CLSA, मोर्गन स्टेनली और जेपी मोर्गन जैसे ब्रोकरेज फर्मों ने नए टारगेट प्राइस जारी किए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि जियो का आईपीओ रिलायंस के शेयरों के लिए एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है, और रिलायंस का ऑयल-टु-कमिकल्स बिजनेस अब दबाव से बाहर आ चुका है।

नई दिल्ली: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) एक बार फिर शेयर बाजार की चर्चा का केंद्र बन गई है। देश की सबसे बड़ी कंपनी के शेयरों को लेकर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्मों ने नए टारगेट प्राइस जारी किए हैं, जो निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। गोल्डमैन सैश, नोमुरा, CLSA, मोर्गन स्टेनली और जेपी मोर्गन जैसे प्रमुख ब्रोकरेज ने रिलायंस के शेयरों के लिए बढ़े हुए टारगेट प्राइस जारी किए हैं, जो कंपनी के भविष्य के प्रति इजाजत का इशारा करता है। रिलायंस के शेयर पिछले कुछ महीनों में अपने पीक से लगभग 15% गिर चुके हैं, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण कंपनी के ऑयल-टु-कमिकल्स बिजनेस पर दबाव था, जो अब कम हो चुका है। गोल्डमैन सैश ने रिलायंस के शेयर के लिए 1,910 रुपये का टारगेट प्राइस जारी किया है, जबकि नोमुरा ने 1,640 रुपये का टारगेट दिया है। CLSA ने 1,800 रुपये और मोर्गन स्टेनली ने 1,803 रुपये का टारगेट दिया है। जेपी मोर्गन ने 1,675 रुपये के टारगेट के साथ ओवरवेट रेटिंग बनाए रखी है। रिलायंस के शेयरों में गिरावट के बाद, विशेषज्ञों का मानना है कि जियो का आईपीओ कंपनी के शेयरों के लिए एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। नोमुरा ने कहा है कि जियो का आईपीओ रिलायंस के शेयरों के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक हो सकता है, और यह अगले महीने ड्राफ्ट पेपर फाइल कर सकती है। Ambit ने भी जियो के आईपीओ को सबसे बड़ा कैटालिस्ट बताया है। रिलायंस का शेयर 5 जनवरी को 1,611.

20 रुपये पर पहुंचा था, जो इसका 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर था, लेकिन उसके बाद से इसमें गिरावट आ गई है। अभी यह बीएसई पर 1,364.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि रिलायंस के ऑयल-टु-कमिकल्स बिजनेस पर दबाव का बुरा दौर अब बीत चुका है, और जियो का आईपीओ रिलायंस के शेयरों के लिए एक बड़ा बूस्टर हो सकता है। रिलायंस की इंटिग्रेटेड डाउनस्ट्रीम पोजीशनिंग को देखते हुए, यह रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स सिस्टम की टाइट पोजीशन से सबसे ज्यादा लाभ कमाने की स्थिति में है। हालांकि, निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी निवेश का निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श कर लें, क्योंकि शेयर बाजार की परिस्थितियां तेजी से बदल सकती हैं





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