रिलायंस इंडस्ट्रीज सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में, मुकेश अंबानी की नई योजना

रिलायंस इंडस्ट्रीज सैटेलाइट कम्युनिकेशंस सेक्टर में एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है, जहां वर्तमान में एलन मस्क की स्टारलिंक और ऐमजॉन लियो जैसे विदेशी खिलाड़ियों का दबदबा है। मुकेश अंबानी की कंपनी इस क्षेत्र में अरबों डॉलर का निवेश करने पर विचार कर रही है और अपने को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना चाहती है। रिलायंस की सैटेलाइट कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स के तहत काम करेगी, जो टेलीकॉम और डिजिटल बिजनेस से जुड़ी है। इस प्रोजेक्ट के लिए छह टीमें बनाई गई हैं, जिनमें सैटेलाइट, लॉन्च, पेलोड और यूजर टर्मिनल शामिल हैं। सरकार भी इस क्षेत्र में भारतीय उपस्थिति को बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि विदेशी कंपनियों पर निर्भरता से देश की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

नई दिल्ली: रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सैटेलाइट कम्युनिकेशंस सेक्टर में एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है, जहां वर्तमान में एलन मस्क की स्टारलिंक और ऐमजॉन लियो जैसे विदेशी खिलाड़ियों का दबदबा है। मुकेश अंबानी की कंपनी इस क्षेत्र में अरबों डॉलर का निवेश करने पर विचार कर रही है और अपने को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना चाहती है। रिलायंस की सैटेलाइट कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स के तहत काम करेगी, जो टेलीकॉम और डिजिटल बिजनेस से जुड़ी है। इस प्रोजेक्ट के लिए छह टीमें बनाई गई हैं, जिनमें सैटेलाइट, लॉन्च, पेलोड और यूजर टर्मिनल शामिल हैं। सरकार भी इस क्षेत्र में भारतीय उपस्थिति को बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि विदेशी कंपनियों पर निर्भरता से देश की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। रिलायंस जियो ने मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट फर्म SES के साथ पार्टनरशिप की है और इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने की योजना बनाई है। कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (ITU) में 200,000 सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए आवेदन किया है। कई अन्य देश भी स्पेस सेगमेंट, विशेष रूप से लो अर्थ ऑर्बिट में भारी निवेश कर रहे हैं, और अब भारत का निजी सेक्टर भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहा है। सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, और विभिन्न सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ बैठकें हो रही हैं जो रिलायंस को सैटेलाइट का बेड़ा तैयार करने में मदद कर सकती हैं। रिलायंस ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के साथ भी संपर्क में है ताकि आईटीयू में ऑर्बिटल स्लॉट्स के लिए आवेदन किया जा सके। आईयूटी सैटेलाइट को ऑर्बिटल स्लॉट्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी अलॉट करता है। इस प्रोजेक्ट की अगुवाई मुकेश अंबानी खुद कर रहे हैं, और दूसरे टॉप एग्जीक्यूटिव भी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिनमें रिलायंस के प्रेजिडेंट पीके भटनागर, जेपीएल के चीफ एग्जीक्यूटिव मैथ्यू ओमेन और जेपीएल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आयुष भटनागर शामिल हैं। सैटकॉम सेक्टर में वर्तमान स्थिति में स्टारलिंक , Eutelsat OneWeb, AST SpaceMobile और Sateliot जैसे बड़े खिलाड़ी हैं। सुनील मित्तल के भारती ग्रुप की Eutelsat में दूसरी बड़ी हिस्सेदारी है, जबकि फ्रांस सरकार सबसे बड़ा स्टेकहोल्डर है। रिलायंस जियो ने मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट फर्म SES के साथ पार्टनरशिप की है। सूत्रों का कहना है कि यह प्रोजेक्ट अभी शुरुआती दौर में है और आने वाले दिनों में स्थिति साफ हो सकती है। स्वदेशी सैटेलाइट का बेड़ा होने से भारत को विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। रिलायंस इनऑर्गेनिक ग्रोथ के विकल्प पर भी विचार कर रही है, जिसमें ऐसी सैटेलाइट कंपनी को खरीदना शामिल है जिसके पास ऑर्बिटल स्लॉट और तैयार इन्फ्रास्ट्रक्चर हो। सभी तरह के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है क्योंकि जियो को जल्दी से जल्दी इस रेस में शामिल होना है.

नई दिल्ली: रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सैटेलाइट कम्युनिकेशंस सेक्टर में एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है, जहां वर्तमान में एलन मस्क की स्टारलिंक और ऐमजॉन लियो जैसे विदेशी खिलाड़ियों का दबदबा है। मुकेश अंबानी की कंपनी इस क्षेत्र में अरबों डॉलर का निवेश करने पर विचार कर रही है और अपने को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना चाहती है। रिलायंस की सैटेलाइट कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स के तहत काम करेगी, जो टेलीकॉम और डिजिटल बिजनेस से जुड़ी है। इस प्रोजेक्ट के लिए छह टीमें बनाई गई हैं, जिनमें सैटेलाइट, लॉन्च, पेलोड और यूजर टर्मिनल शामिल हैं। सरकार भी इस क्षेत्र में भारतीय उपस्थिति को बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि विदेशी कंपनियों पर निर्भरता से देश की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। रिलायंस जियो ने मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट फर्म SES के साथ पार्टनरशिप की है और इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने की योजना बनाई है। कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (ITU) में 200,000 सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए आवेदन किया है। कई अन्य देश भी स्पेस सेगमेंट, विशेष रूप से लो अर्थ ऑर्बिट में भारी निवेश कर रहे हैं, और अब भारत का निजी सेक्टर भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहा है। सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, और विभिन्न सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ बैठकें हो रही हैं जो रिलायंस को सैटेलाइट का बेड़ा तैयार करने में मदद कर सकती हैं। रिलायंस ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के साथ भी संपर्क में है ताकि आईटीयू में ऑर्बिटल स्लॉट्स के लिए आवेदन किया जा सके। आईयूटी सैटेलाइट को ऑर्बिटल स्लॉट्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी अलॉट करता है। इस प्रोजेक्ट की अगुवाई मुकेश अंबानी खुद कर रहे हैं, और दूसरे टॉप एग्जीक्यूटिव भी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिनमें रिलायंस के प्रेजिडेंट पीके भटनागर, जेपीएल के चीफ एग्जीक्यूटिव मैथ्यू ओमेन और जेपीएल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आयुष भटनागर शामिल हैं। सैटकॉम सेक्टर में वर्तमान स्थिति में स्टारलिंक, Eutelsat OneWeb, AST SpaceMobile और Sateliot जैसे बड़े खिलाड़ी हैं। सुनील मित्तल के भारती ग्रुप की Eutelsat में दूसरी बड़ी हिस्सेदारी है, जबकि फ्रांस सरकार सबसे बड़ा स्टेकहोल्डर है। रिलायंस जियो ने मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट फर्म SES के साथ पार्टनरशिप की है। सूत्रों का कहना है कि यह प्रोजेक्ट अभी शुरुआती दौर में है और आने वाले दिनों में स्थिति साफ हो सकती है। स्वदेशी सैटेलाइट का बेड़ा होने से भारत को विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। रिलायंस इनऑर्गेनिक ग्रोथ के विकल्प पर भी विचार कर रही है, जिसमें ऐसी सैटेलाइट कंपनी को खरीदना शामिल है जिसके पास ऑर्बिटल स्लॉट और तैयार इन्फ्रास्ट्रक्चर हो। सभी तरह के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है क्योंकि जियो को जल्दी से जल्दी इस रेस में शामिल होना है





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