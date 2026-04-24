रिलायंस इंडस्ट्रीज का चौथी तिमाही का प्रदर्शन: रेवेन्यू में वृद्धि, मुनाफे में गिरावट

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी का रेवेन्यू 13% बढ़कर 2.98 लाख करोड़ रुपये हो गया, लेकिन नेट प्रॉफिट 13% घटकर 16,971 करोड़ रुपये रहा। निवेशकों के लिए 6 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड की सिफारिश की गई है। जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ की दिशा में तेजी से काम चल रहा है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) के वित्तीय नतीजे घोषित कर दिए हैं। इन नतीजों के अनुसार, कंपनी का रेवेन्यू 13% की वृद्धि के साथ 2.98 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में यह आंकड़ा 2.

64 लाख करोड़ रुपये था। हालांकि, कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 13% घटकर 16,971 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 19,407 करोड़ रुपये था। रिलायंस के बोर्ड ने निवेशकों के लिए 6 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड की सिफारिश की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इन नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पूरे वित्त वर्ष 2026 के दौरान कंपनी को भू-राजनीतिक चुनौतियों, ऊर्जा की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक व्यापार पैटर्न में बदलाव का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों का असर दुनिया भर के व्यवसायों पर पड़ा है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने मजबूत पोर्टफोलियो और घरेलू बाजार में अपनी मजबूत पकड़ के कारण इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम रही। अंबानी ने जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ (Initial Public Offering) के बारे में भी जानकारी दी और कहा कि कंपनी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे कंपनी का विस्तार होगा, यह लिस्टिंग एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। जियो के आईपीओ से कंपनी को विकास के लिए अतिरिक्त पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी और यह निवेशकों को कंपनी में हिस्सेदारी लेने का अवसर प्रदान करेगा। चौथी तिमाही में रिलायंस के मुनाफे में गिरावट का मुख्य कारण ऑयल-टू-केमिकल्स (O2C) और ऑयल एंड गैस बिजनेस पर दबाव रहा। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, माल ढुलाई और बीमा खर्चों में बढ़ोतरी के कारण मार्जिन में कमी आई। इसके अतिरिक्त, विंडफॉल टैक्स का भी कंपनी के मुनाफे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। हालांकि, रिलायंस जियो (जियो प्लेटफॉर्म), रिटेल और डिजिटल सेवाओं ने कंपनी के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जियो का मुनाफा 13% बढ़कर 7,935 करोड़ रुपये हो गया, जबकि ऑपरेटिंग रेवेन्यू 13% बढ़कर 44,928 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का प्रति यूजर औसत रेवेन्यू (ARPU) बढ़कर 214 रुपये प्रति माह हो गया है, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 206 रुपये था। जियो के डेटा ट्रैफिक में साल-दर-साल 35% की वृद्धि हुई है, जो कंपनी की मजबूत ग्राहक आधार और डेटा सेवाओं की बढ़ती मांग को दर्शाता है। रिलायंस का रिटेल सेगमेंट भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन केजी-डी6 बेसिन से गैस उत्पादन में थोड़ी कमी और गैस की कीमतों में गिरावट के कारण ऑयल एंड गैस बिजनेस में 18% की कमी आई। रिलायंस भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनी है और हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल सेवाएं और रिटेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय है। कंपनी का भविष्य उज्ज्वल दिख रहा है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। अडाणी ग्रीन एनर्जी का मुनाफा 34% बढ़ा है। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में हीटवेव की स्थिति बनी हुई है। अलवर में अगले तीन दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने की चेतावनी जारी की गई है। हीटवेव के कारण बुखार और डायरिया के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। कोटा में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है





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