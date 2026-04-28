रिश्ते नहीं, किरदार देखता हूं: आमिर खान ने बेटे जुनैद की कास्टिंग पर दी प्रतिक्रिया

आमिर खान ने अपने बेटे जुनैद खान की आगामी फिल्म ‘एक दिन’ की कास्टिंग और साई पल्लवी के बारे में अमर उजाला से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि वे रिश्तों से नहीं, बल्कि किरदार की क्षमता से प्रभावित होते हैं।
आमिर खान ने अपने बेटे जुनैद खान की आगामी फिल्म ‘ एक दिन ’ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस फिल्म में जुनैद खान और साई पल्लवी मुख्य भूमिकाओं में हैं, और आमिर खान ने अमर उजाला के साथ एक विशेष बातचीत में उनकी कास्टिंग के बारे में अपने विचार साझा किए। आमिर का मानना है कि साई पल्लवी की सबसे बड़ी खासियत उनका साउथ एक्सेंट है, जिसे उन्होंने फिल्म में बनाए रखने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि साई पल्लवी के साउथ एक्सेंट से उनके किरदार में एक विशेष आकर्षण और मासूमियत आती है, जो फिल्म के लिए महत्वपूर्ण है। साई पल्लवी फिल्म में एक साउथ इंडियन लड़की की भूमिका निभा रही हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें शुद्ध हिंदी बोलने से मना किया ताकि किरदार की प्रामाणिकता बनी रहे। आमिर खान ने फिल्म ‘ एक दिन ’ की कहानी के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि फिल्म में साई पल्लवी का किरदार बहुत महत्वपूर्ण है और किसी भी अभिनेत्री के लिए निभाना चुनौतीपूर्ण हो सकता था। फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के से एक दिन में प्यार होने की कहानी है, जिसे पर्दे पर विश्वसनीय तरीके से दिखाना मुश्किल था। आमिर ने साई पल्लवी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने इस किरदार को बखूबी निभाया है और फिल्म में एक दिन की जर्नी को उतार-चढ़ावों के साथ खूबसूरती से दर्शाया है। उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म की कहानी के आधार पर ही उन्होंने अपने बेटे जुनैद खान को फिल्म में कास्ट करने का फैसला किया। उनका कहना है कि वह हमेशा एक निर्माता और रचनात्मक व्यक्ति के रूप में सोचते हैं और पारिवारिक रिश्तों के आधार पर किसी को भी काम नहीं देते। जुनैद खान की कास्टिंग पर आमिर खान ने स्पष्ट किया कि उन्होंने जुनैद को इसलिए चुना क्योंकि वह किरदार के लिए उपयुक्त थे। उन्होंने बताया कि जुनैद एक प्रतिभाशाली अभिनेता हैं जो किसी भी किरदार में पूरी तरह से ढल जाते हैं। आमिर ने ‘महाराज’ फिल्म का उदाहरण देते हुए कहा कि जब उन्होंने जुनैद को उस फिल्म में देखा, तो उन्हें ऐसा नहीं लगा कि वे जुनैद को देख रहे हैं, बल्कि उन्हें करसनदास नामक किरदार दिखाई दिया। आमिर ने यह भी बताया कि जुनैद ने थिएटर सीखा है और ऑडिशन देकर अपना रास्ता खुद बनाया है। उन्होंने कहा कि जुनैद ने फिल्म की स्क्रिप्ट को पसंद करने के बाद ही इसमें काम करने के लिए हामी भरी थी। आमिर ने साई पल्लवी के काम की भी सराहना की और कहा कि उन्होंने फिल्म में कमाल का प्रदर्शन किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह अपने बेटे के बारे में कम बोलना पसंद करेंगे, लेकिन साई पल्लवी ने अपने किरदार को पूरी तरह से न्याय दिया है। हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमार.
आमिर खान ने अपने बेटे जुनैद खान की आगामी फिल्म ‘एक दिन’ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस फिल्म में जुनैद खान और साई पल्लवी मुख्य भूमिकाओं में हैं, और आमिर खान ने अमर उजाला के साथ एक विशेष बातचीत में उनकी कास्टिंग के बारे में अपने विचार साझा किए। आमिर का मानना है कि साई पल्लवी की सबसे बड़ी खासियत उनका साउथ एक्सेंट है, जिसे उन्होंने फिल्म में बनाए रखने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि साई पल्लवी के साउथ एक्सेंट से उनके किरदार में एक विशेष आकर्षण और मासूमियत आती है, जो फिल्म के लिए महत्वपूर्ण है। साई पल्लवी फिल्म में एक साउथ इंडियन लड़की की भूमिका निभा रही हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें शुद्ध हिंदी बोलने से मना किया ताकि किरदार की प्रामाणिकता बनी रहे। आमिर खान ने फिल्म ‘एक दिन’ की कहानी के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि फिल्म में साई पल्लवी का किरदार बहुत महत्वपूर्ण है और किसी भी अभिनेत्री के लिए निभाना चुनौतीपूर्ण हो सकता था। फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के से एक दिन में प्यार होने की कहानी है, जिसे पर्दे पर विश्वसनीय तरीके से दिखाना मुश्किल था। आमिर ने साई पल्लवी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने इस किरदार को बखूबी निभाया है और फिल्म में एक दिन की जर्नी को उतार-चढ़ावों के साथ खूबसूरती से दर्शाया है। उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म की कहानी के आधार पर ही उन्होंने अपने बेटे जुनैद खान को फिल्म में कास्ट करने का फैसला किया। उनका कहना है कि वह हमेशा एक निर्माता और रचनात्मक व्यक्ति के रूप में सोचते हैं और पारिवारिक रिश्तों के आधार पर किसी को भी काम नहीं देते। जुनैद खान की कास्टिंग पर आमिर खान ने स्पष्ट किया कि उन्होंने जुनैद को इसलिए चुना क्योंकि वह किरदार के लिए उपयुक्त थे। उन्होंने बताया कि जुनैद एक प्रतिभाशाली अभिनेता हैं जो किसी भी किरदार में पूरी तरह से ढल जाते हैं। आमिर ने ‘महाराज’ फिल्म का उदाहरण देते हुए कहा कि जब उन्होंने जुनैद को उस फिल्म में देखा, तो उन्हें ऐसा नहीं लगा कि वे जुनैद को देख रहे हैं, बल्कि उन्हें करसनदास नामक किरदार दिखाई दिया। आमिर ने यह भी बताया कि जुनैद ने थिएटर सीखा है और ऑडिशन देकर अपना रास्ता खुद बनाया है। उन्होंने कहा कि जुनैद ने फिल्म की स्क्रिप्ट को पसंद करने के बाद ही इसमें काम करने के लिए हामी भरी थी। आमिर ने साई पल्लवी के काम की भी सराहना की और कहा कि उन्होंने फिल्म में कमाल का प्रदर्शन किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह अपने बेटे के बारे में कम बोलना पसंद करेंगे, लेकिन साई पल्लवी ने अपने किरदार को पूरी तरह से न्याय दिया है। हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमार
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