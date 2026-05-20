रोहित शर्मा ngột नंबर पर हैं। हुरुन इंडिया की संस्थापक निधि Hidup जैन और राकेश जैन ने अपनी वेबसाइट पर इसे प्रकाशित किया है। यह अध्ययन रत्नागिरी, पुडुचेरी, चेन्नई, ट्रिपुलस कोच्चि, वाशिंगटन डीसी, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और गाजियाबाद जैसे शहरों में विभिन्न खेलों को देखा है। इसे एलिस्टे चौठी शताब्दी भी कहा गया। इस अध्ययन में शामिल एथलीट चैंपियन प्रोफाइल, यूथ एथलीट मानदंड, एलीट रैंकिंग मैलेव सामने आई। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए अधिक लोग आधुनिक खेल पर जाएं, हाल ही में जीडीए द्वारा आयोजित एक प्रदर्शनी का भी आनंद लिया।

रोहित दूसरे और धोनी तीसरे नंबर पर; ₹19,200 करोड़ के साथ कोलकाता सबसे वैल्युएबल फ्रैंचाइजीरोयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली IPL इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वे ₹230 करोड़ की कमाई कर चुके हैं। IPL 2008 से शुरू हुआ है और इस बार इसका 19वां सीजन है। यह दावा फैनेटिक स्पोर्ट्स और हुरुन इंडिया की ताजा रिपोर्ट में किया गया है। यह रिपोर्ट दुनिया के 53 देशों के 504 शहरों के 1,323 एलीट एथलीटों और 6 स्पोर्ट्स लीगों की स्टडी पर आधारित है। यह रिपोर्ट बताती है कि IPL के सबसे अमीर खिलाड़ियों में विराट कोहली नंबर-1 पर हैं। वे 2008 से लगातार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेल रहे हैं और अब तक ₹230 करोड़ की सैलरी ले चुके हैं। IPL के सबसे अमीर खिलाड़ियों में रोहित शर्मा ₹227.

2 करोड़ की कमाई के साथ दूसरे नंबर पर हैं। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के महेंद्र सिंह धोनी ₹200 करोड़ की सैलरी के साथ तीसरे स्थान पर हैं





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