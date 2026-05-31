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रीठा साहिब जोड़ मेला: बारिश के बाद नदियों में फंसे 70 सिख श्रद्धालु, सकुशल रेस्क्यू

उत्तराखंड समाचार News

रीठा साहिब जोड़ मेला: बारिश के बाद नदियों में फंसे 70 सिख श्रद्धालु, सकुशल रेस्क्यू
रीठा साहिब जोड़ मेलाचंपावतबाढ़ रेस्क्यू
📆31-05-2026 23:08:00
📰Dainik Jagran
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चंपावत के रीठा साहिब जोड़ मेले में अचानक आई बारिश से लधिया और रतिया नदियां उफान पर आ गईं, जिसमें 70 से अधिक सिख श्रद्धालु फंस गए। एसडीआरएफ, पुलिस और ग्रामीणों ने समय रहते सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

रीठा साहिब जोड़ मेला , जो उत्तराखंड के चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र में प्रतिवर्ष आयोजित होता है, इस वर्ष भी श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। लेकिन इस बार मेले के अंतिम दिन रविवार को अचानक हुई मूसलधार बारिश ने हजारों श्रद्धालुओं की खुशी को चिंता में बदल दिया। लधिया और रतिया नदियां, जो इस पवित्र स्थल पर संगम करती हैं, अचानक उफान पर आ गईं। संगम पर स्नान कर रहे सैकड़ों सिख श्रद्धालु पानी के तेज बहाव में फंस गए। स्थिति इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। चारों ओर अफरा-तफरी मच गई। महिलाएं और बच्चे चीखने-चिल्लाने लगे। लोग अपने परिजनों को खोजते नजर आ रहे थे। इस आपदा ने मेले की रौनक को एकाएक बदल दिया। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने तुरंत मोर्चा संभाला। एसडीआरएफ, पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कई बचाव दलों को नदी के विभिन्न हिस्सों में भेजा गया। रस्सियों और जीवन रक्षक उपकरणों की मदद से फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। एक-एक करके 70 से अधिक श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इस दौरान कई लोगों को तैराकी का सहारा लेना पड़ा, जबकि कुछ को नावों द्वारा बचाया गया। रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की। बाद में पार्किंग क्षेत्र और दुकानों के आसपास फंसे लोगों को भी सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। वाहनों को समय रहते ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शिफ्ट कर दिया गया। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि कुंदन सिंह बोरा ने बताया कि मेले के अंतिम दिन हजारों श्रद्धालु संगम पर पहुंचे थे। अचानक आई बारिश और नदियों के उफान ने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय लोगों की सहभागिता सराहनीय रही। समय रहते कार्रवाई करने से बड़ा हादसा टल गया। प्रशासन ने मौसम की चेतावनी के बाद भी मेले का आयोजन जारी रखने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि मेले के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, लेकिन प्राकृतिक आपदा के सामने कोई भी तैयारी नाकाफी साबित हो सकती है। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। रीठा साहिब जोड़ मेला सिखों के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखता है। यहां हर साल देश-विदेश से श्रद्धालु आते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी के आशीर्वाद से यह स्थान पवित्र माना जाता है। मेले में लंगर, कीर्तन और अन्य धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। इस बार भी 'जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल' के जयकारे गूंजते रहे। लेकिन बारिश ने सब कुछ अस्त-व्यस्त कर दिया। इस घटना ने प्रशासन को मौसम के मद्देनजर बेहतर योजना बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए नदी के जलस्तर की निगरानी और त्वरित रेस्क्यू प्रणाली को और मजबूत करने की बात कही जा रही है। फिलहाल, सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं। उन्हें आश्रय और भोजन की व्यवस्था की गई है। क्षेत्र में शांति बहाल हो गई है.

रीठा साहिब जोड़ मेला, जो उत्तराखंड के चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र में प्रतिवर्ष आयोजित होता है, इस वर्ष भी श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। लेकिन इस बार मेले के अंतिम दिन रविवार को अचानक हुई मूसलधार बारिश ने हजारों श्रद्धालुओं की खुशी को चिंता में बदल दिया। लधिया और रतिया नदियां, जो इस पवित्र स्थल पर संगम करती हैं, अचानक उफान पर आ गईं। संगम पर स्नान कर रहे सैकड़ों सिख श्रद्धालु पानी के तेज बहाव में फंस गए। स्थिति इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। चारों ओर अफरा-तफरी मच गई। महिलाएं और बच्चे चीखने-चिल्लाने लगे। लोग अपने परिजनों को खोजते नजर आ रहे थे। इस आपदा ने मेले की रौनक को एकाएक बदल दिया। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने तुरंत मोर्चा संभाला। एसडीआरएफ, पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कई बचाव दलों को नदी के विभिन्न हिस्सों में भेजा गया। रस्सियों और जीवन रक्षक उपकरणों की मदद से फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। एक-एक करके 70 से अधिक श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इस दौरान कई लोगों को तैराकी का सहारा लेना पड़ा, जबकि कुछ को नावों द्वारा बचाया गया। रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की। बाद में पार्किंग क्षेत्र और दुकानों के आसपास फंसे लोगों को भी सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। वाहनों को समय रहते ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शिफ्ट कर दिया गया। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि कुंदन सिंह बोरा ने बताया कि मेले के अंतिम दिन हजारों श्रद्धालु संगम पर पहुंचे थे। अचानक आई बारिश और नदियों के उफान ने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय लोगों की सहभागिता सराहनीय रही। समय रहते कार्रवाई करने से बड़ा हादसा टल गया। प्रशासन ने मौसम की चेतावनी के बाद भी मेले का आयोजन जारी रखने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि मेले के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, लेकिन प्राकृतिक आपदा के सामने कोई भी तैयारी नाकाफी साबित हो सकती है। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। रीठा साहिब जोड़ मेला सिखों के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखता है। यहां हर साल देश-विदेश से श्रद्धालु आते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी के आशीर्वाद से यह स्थान पवित्र माना जाता है। मेले में लंगर, कीर्तन और अन्य धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। इस बार भी 'जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल' के जयकारे गूंजते रहे। लेकिन बारिश ने सब कुछ अस्त-व्यस्त कर दिया। इस घटना ने प्रशासन को मौसम के मद्देनजर बेहतर योजना बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए नदी के जलस्तर की निगरानी और त्वरित रेस्क्यू प्रणाली को और मजबूत करने की बात कही जा रही है। फिलहाल, सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं। उन्हें आश्रय और भोजन की व्यवस्था की गई है। क्षेत्र में शांति बहाल हो गई है

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रीठा साहिब जोड़ मेला चंपावत बाढ़ रेस्क्यू सिख श्रद्धालु लधिया-रतिया नदी

 

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