रीम शेख का इंटरफेथ मैरिज पर बयान: धार्मिक आस्था के कारण दूसरे धर्म से शादी नहीं कर सकती

टेलीविजन अभिनेत्री रीम शेख ने एक साक्षात्कार में बताया कि वह पांच वक्त की नमाजी हैं और इसलिए किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से शादी नहीं कर सकतीं। उन्होंने कहा कि उनकी धार्मिक प्रतिबद्धताएँ उन्हें किसी अन्य धर्म के व्यक्ति के साथ समायोजित होने से रोकेंगी।
बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री में अक्सर विभिन्न धर्म ों के लोगों के बीच विवाह की खबरें आती रहती हैं। कई मशहूर हस्तियों ने अपने धर्म से अलग धर्म के लोगों से शादी करके जीवनसाथी चुना है। इसी विषय पर, लोकप्रिय टेलीविजन अभिनेत्री रीम शेख ने एक साक्षात्कार में अपनी राय व्यक्त की है। उनसे सवाल किया गया कि क्या वह किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से विवाह करने के बारे में सोचती हैं। उन्होंने इस प्रश्न का स्पष्ट और निष्कपट जवाब दिया, और साथ ही यह भी कहा कि उनके इस बयान के कारण उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल, रीम शेख ने यूट्यूबर शार्दूल पंडित के साथ बातचीत करते हुए अपने निजी और पेशेवर जीवन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बात की। इसी दौरान उनसे इंटरफेथ मैरिज (विभिन्न धर्म ों के बीच विवाह ) के बारे में पूछा गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वह एक गहरी धार्मिक आस्था वाली व्यक्ति हैं और पांच बार नमाज पढ़ती हैं, इसलिए वह किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से शादी नहीं कर सकतीं। उन्होंने बताया कि उनकी धार्मिक प्रतिबद्धताएँ इतनी गहरी हैं कि वह किसी अन्य धर्म के व्यक्ति के साथ जीवन बिताने की कल्पना भी नहीं कर सकतीं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इस बात को कहने के बाद उन्हें कुछ लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है, लेकिन वह अपनी आस्था के प्रति सच्ची रहेंगी। रीम शेख ने आगे कहा कि यदि उन्हें किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से प्यार हो जाता है, तो भी यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके लिए यह व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है, लेकिन उनकी धार्मिक मान्यताएं उन्हें किसी अन्य धर्म के व्यक्ति के साथ समायोजित होने से रोकेंगी। उन्होंने बताया कि जब भी उनके जीवन में कोई परेशानी आती है, तो वह नमाज पढ़कर शांति प्राप्त करती हैं। इसलिए, वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन नहीं बिता सकती जो उनके धर्म को नहीं समझता या उसका सम्मान नहीं करता। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने साथ किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देख सकती जो उनके धर्म का नहीं है, और उनके साथ समझौता करना उनके लिए संभव नहीं होगा। उन्होंने स्वीकार किया कि इस बात के लिए उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वह अपनी आस्था से समझौता नहीं कर सकतीं। उन्होंने उन लोगों को भी संदेश दिया जो दूसरों को ट्रोल करते हैं या गालियां देते हैं, और कहा कि धर्म में सबसे पहले दूसरों को जज करने से मना किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह किसी और के धार्मिक विश्वासों पर सवाल उठाए। रीम शेख के माता-पिता का पहले ही तलाक हो चुका है, और उन्होंने इस बारे में पहले भी खुलासा किया है कि उनके माता-पिता के बीच लगातार झगड़े होते थे, जिसका असर उनके बचपन पर पड़ा। उन्होंने बताया कि घर में हिंसा का माहौल था, जिसके कारण उनके अंदर गुस्सा और डर दोनों थे। रीम शेख का जन्म 8 सितंबर 2002 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने 8 साल की उम्र में 'नीर भरे तेरे नैना देवी' सीरियल से टेलीविजन पर अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने 'एक हजारों में मेरी बहना है', 'ये रिश्ता क्या कहलाता है', 'देवों के देव महादेव', 'दीया और बाती हम' और 'तेरे इश्क में घायल' जैसे कई लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिकों में काम किया। इसके अलावा, रीम 'लाफ्टर शेफ्स' में भी दिखाई दीं। उन्होंने कई फिल्मों, वेब सीरीज और म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है। रीम शेख ने टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी प्रतिभा और मेहनत से एक खास पहचान बनाई है। उनकी धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनाती है.
बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री में अक्सर विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच विवाह की खबरें आती रहती हैं। कई मशहूर हस्तियों ने अपने धर्म से अलग धर्म के लोगों से शादी करके जीवनसाथी चुना है। इसी विषय पर, लोकप्रिय टेलीविजन अभिनेत्री रीम शेख ने एक साक्षात्कार में अपनी राय व्यक्त की है। उनसे सवाल किया गया कि क्या वह किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से विवाह करने के बारे में सोचती हैं। उन्होंने इस प्रश्न का स्पष्ट और निष्कपट जवाब दिया, और साथ ही यह भी कहा कि उनके इस बयान के कारण उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल, रीम शेख ने यूट्यूबर शार्दूल पंडित के साथ बातचीत करते हुए अपने निजी और पेशेवर जीवन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बात की। इसी दौरान उनसे इंटरफेथ मैरिज (विभिन्न धर्मों के बीच विवाह) के बारे में पूछा गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वह एक गहरी धार्मिक आस्था वाली व्यक्ति हैं और पांच बार नमाज पढ़ती हैं, इसलिए वह किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से शादी नहीं कर सकतीं। उन्होंने बताया कि उनकी धार्मिक प्रतिबद्धताएँ इतनी गहरी हैं कि वह किसी अन्य धर्म के व्यक्ति के साथ जीवन बिताने की कल्पना भी नहीं कर सकतीं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इस बात को कहने के बाद उन्हें कुछ लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है, लेकिन वह अपनी आस्था के प्रति सच्ची रहेंगी। रीम शेख ने आगे कहा कि यदि उन्हें किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से प्यार हो जाता है, तो भी यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके लिए यह व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है, लेकिन उनकी धार्मिक मान्यताएं उन्हें किसी अन्य धर्म के व्यक्ति के साथ समायोजित होने से रोकेंगी। उन्होंने बताया कि जब भी उनके जीवन में कोई परेशानी आती है, तो वह नमाज पढ़कर शांति प्राप्त करती हैं। इसलिए, वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन नहीं बिता सकती जो उनके धर्म को नहीं समझता या उसका सम्मान नहीं करता। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने साथ किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देख सकती जो उनके धर्म का नहीं है, और उनके साथ समझौता करना उनके लिए संभव नहीं होगा। उन्होंने स्वीकार किया कि इस बात के लिए उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वह अपनी आस्था से समझौता नहीं कर सकतीं। उन्होंने उन लोगों को भी संदेश दिया जो दूसरों को ट्रोल करते हैं या गालियां देते हैं, और कहा कि धर्म में सबसे पहले दूसरों को जज करने से मना किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह किसी और के धार्मिक विश्वासों पर सवाल उठाए। रीम शेख के माता-पिता का पहले ही तलाक हो चुका है, और उन्होंने इस बारे में पहले भी खुलासा किया है कि उनके माता-पिता के बीच लगातार झगड़े होते थे, जिसका असर उनके बचपन पर पड़ा। उन्होंने बताया कि घर में हिंसा का माहौल था, जिसके कारण उनके अंदर गुस्सा और डर दोनों थे। रीम शेख का जन्म 8 सितंबर 2002 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने 8 साल की उम्र में 'नीर भरे तेरे नैना देवी' सीरियल से टेलीविजन पर अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने 'एक हजारों में मेरी बहना है', 'ये रिश्ता क्या कहलाता है', 'देवों के देव महादेव', 'दीया और बाती हम' और 'तेरे इश्क में घायल' जैसे कई लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिकों में काम किया। इसके अलावा, रीम 'लाफ्टर शेफ्स' में भी दिखाई दीं। उन्होंने कई फिल्मों, वेब सीरीज और म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है। रीम शेख ने टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी प्रतिभा और मेहनत से एक खास पहचान बनाई है। उनकी धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनाती है
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