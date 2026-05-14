रील का जुनून बना काल: कोरबा में वीडियो बनाने के दौरान नदी में डूबा युवक, 48 घंटे बाद मिला शव

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक 25 वर्षीय युवक निखिल सिंह की अहिरन नदी में डूबने से मौत हो गई। युवक रील बनाने के लिए नदी में कूदा था, जिसका दर्दनाक वीडियो अब वायरल हो रहा है।

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक अत्यंत हृदयविदारक और विचलित कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसने एक बार फिर आधुनिक युग में सोशल मीडिया के प्रति युवाओं के बढ़ते जुनून और उसके घातक परिणामों को उजागर कर दिया है। यहाँ के कुसमुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अहिरन नदी में रील बनाने के प्रयास में एक 25 वर्षीय युवक की डूबने से दुखद मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान निखिल सिंह के रूप में हुई है, जो अपने जीवन के सुनहरे पड़ाव पर था, लेकिन चंद सेकंड की डिजिटल लोकप्रियता की चाहत ने उसकी जान ले ली। यह घटना उस समय घटी जब निखिल अपने तीन अन्य दोस्तों के साथ नदी में नहाने और मनोरंजन के लिए गया था। वहां सभी दोस्त मस्ती कर रहे थे और अपने मोबाइल कैमरों में उन पलों को कैद कर रहे थे। इसी बीच रील बनाने के उत्साह में निखिल ने नदी के गहरे पानी में छलांग लगा दी, जिसे उसके दोस्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। इस हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू वह वीडियो है जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि छलांग लगाने के बाद निखिल पानी की सतह पर संघर्ष कर रहा था और अपने हाथ-पैर मार रहा था ताकि वह ऊपर आ सके। विडंबना यह रही कि उसके दोस्त, जो पास ही खड़े थे, शुरुआत में इस बात को गंभीरता से नहीं ले पाए। उन्हें लगा कि निखिल केवल अभिनय कर रहा है या सामान्य रूप से तैर रहा है। लगभग तीन मिनट तक वह युवक पानी में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ता रहा, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे बचाने के लिए पानी में कूदने के बजाय वीडियो बनाना जारी रखा। जब तक उन लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि स्थिति गंभीर है और निखिल वास्तव में डूब रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह गहरे पानी के भंवर में समा चुका था। इस घटना ने न केवल परिवार को तोड़ दिया, बल्कि इंटरनेट पर मौजूद लोगों के बीच भी यह बहस छेड़ दी है कि क्या कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए जान जोखिम में डालना उचित है। हादसे के तुरंत बाद जब दोस्तों ने पुलिस और परिजनों को इसकी सूचना दी, तो प्रशासन तुरंत हरकत में आया। कुसमुंडा पुलिस और गोताखोरों की एक विशेष टीम को मौके पर तैनात किया गया। नदी के बहाव और गहराई को देखते हुए सर्च ऑपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण था। लगातार 48 घंटों तक गोताखोरों ने नदी के तल और गहरे हिस्सों में निखिल की तलाश की, लेकिन शुरुआती दो दिनों तक कोई सफलता नहीं मिली। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था और पूरा गांव इस शोक में डूबा हुआ था। बुधवार की शाम को जब उम्मीदें लगभग खत्म हो रही थीं और रेस्क्यू टीम अभियान बंद करने की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक निखिल का शव नदी की सतह पर तैरता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने तत्काल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह त्रासदी केवल एक व्यक्तिगत दुर्घटना नहीं है, बल्कि यह आज की युवा पीढ़ी के बीच बढ़ते रील कल्चर के खतरों की एक चेतावनी है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वायरल होने की होड़ इतनी बढ़ गई है कि युवा खतरनाक जगहों, ऊंचे पहाड़ों और गहरे जलाशयों पर स्टंट करने से नहीं हिचकिचा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह डिजिटल नशा युवाओं के विवेक को खत्म कर रहा है, जिससे वे सुरक्षा मानकों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार ऐसी जगहों पर पानी का बहाव ऊपर से शांत दिखता है लेकिन नीचे गहरे भंवर होते हैं, जो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकते हैं। पुलिस प्रशासन ने इस घटना के बाद आम जनता और विशेषकर युवाओं से पुरजोर अपील की है कि वे अपनी जान को खतरे में न डालें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नदी, पहाड़ या किसी भी अज्ञात और खतरनाक स्थान पर वीडियो बनाना जानलेवा हो सकता है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और मृतक के उन दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है जिन्होंने मदद करने के बजाय वीडियो बनाना उचित समझा। यह घटना समाज के लिए एक सबक है कि तकनीक और मनोरंजन का उपयोग सीमा में रहकर ही किया जाना चाहिए, अन्यथा इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ सकती है.

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