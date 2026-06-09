री-नेट परीक्षा पर शिक्षा मंत्री ने एनटीए दफ्तर का जायजा, कहा- साइबर खतरे पर एजेंसियां अलर्ट

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को आयोजित होने वाली री-नेट परीक्षा की तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री ने साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर एजेंसियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया। उन्होंने परीक्षा के निष्पक्ष संचालन और शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को सभी संवेदनशील पहलुओं पर विशेष निगरानी रखने के लिए कहा।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री पं.

धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (री-नेट) के आयोजन से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। वे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के दफ्तर में पहुंच और परीक्षा की सभी महत्वपूर्ण प+hिबों की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि साइबर सुरक्षा जैसे वर्तमान समस्याग्रस्त क्षेत्र पर एजेंसियां सतर्क हैं। परीक्षा का आयोजन 21 जून को होगा। उन्होंने परीक्षा के निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए की गई तैयारियों का जायजा किया। मंत्री ने केंद्रीय एनटीए अधिकारियों से सक्रिय निगरानी और अभिभावकों के प्रति जागरूकता के लिए कहा। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और सभी व्यवस्थाएं समय सीमा के भीतर पूरी होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री ने नेट परीक्षा में किसी प्रकार की हेरफेरी या मunal मांग का इल्जाम पर उठ





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री-नीट शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एनटीए साइबर सुरक्षा परीक्षा तैयारी

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