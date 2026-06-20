री-नीट परीक्षा की तैयारियां: राज्यों में मॉक ड्रिल, सुरक्षा के कड़े इंतजाम और छात्रों को फ्री बस सुविधा

देशभर में नीट परीक्षा के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं. कई राज्यों में मॉक ड्रिल की तैयारियां चल रही हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं. साथ ही छात्रों को फ्री बस सुविधा देने के लिए सरकार ने फैसले लिए हैं. यहां जानें कि री-नीट परीक्षा की तैयारियां कैसे चल रही हैं.
कहीं मॉक ड्रिल तो, कहीं बस का सफर फ्री... अगल-अगल राज्यों में ऐसी चल रही है Re-NEET की तैयारी कल यानी 21 जून को देशभर में एक बार फिर NEET परीक्षा का आयोजन होने वाला है.
इससे पहले आज देश के कई राज्य में बड़ी तैयारियां चल रही हैं. कही परीक्षा को सही तरह से करवाने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं तो, कहीं छात्रों को सुविधा देने के लिए सरकार फैसले ले रही है. इस कड़ी में परीक्षा से पहले यानी आज कई राज्यों में मॉक ड्र्रिल की तैयारियां तेज हो गई हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर क्या-क्या तैयारियां हो रही हैं.
राज्यों में मॉक ड्रिल, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, छात्रों को फ्री बस सुविधा समेत कई ऐसे ही कदम राज्यों की सरकारें उठा रही हैं. कल यानी 21 जून को देशभर में दोबारा से नीट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है लेकिन इस बार परीक्षा को सही तरह से करवाने के लिए सरकार भी कड़ी मेहनत कर रही है. री-नीट परीक्षा को लेकर लाखों छात्रों और उनके परिवारों की धड़कनें तेज हैं.
ऐसे में राज्यों की सरकारें और प्रशासन केवल परीक्षा कराने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि छात्रों को सुरक्षित और तनावमुक्त माहौल देने की कोशिश में भी जुटे हैं. परीक्षा के दिन किसी तरह की अव्यवस्था न हो और अभ्यर्थी बिना किसी परेशानी के अपना पेपर दे सकें, इसके लिए राज्यों में अलग-अलग स्तर पर तैयारियां चल रही हैं. परीक्षा की तैयारी की जांच करने के लिए NTA की टीम अशोक विहार नार्थ दिल्ली एग्जामिनेशन सेंटर पहुंची.
NTA की ओर से स्कूल का इंस्पेक्शन किया गया जहां कैमरा और जैमर किए गए. जो टीम इंस्पेक्शन करने पहुंची थी उन्होंने बताया कि एग्जाम को लेकर सुरक्षा के कड़े व्यवस्था किए गए हैं. NTA की लापरवाही! नागपुर से अबूधाबी पहुंचा NEET छात्र का परीक्षा केंद्रमहिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस का 4 'P' मॉडलNEET-UG 2026 री-एग्जाम के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.
देश और विदेश के 5,500 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा में 22.79 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे. पेन-एंड-पेपर मोड में आयोजित होने वाली यह मेडिकल प्रवेश परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी. भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी. वहीं, PwD/PwBD श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित अतिरिक्त समय के तहत शाम 6:20 बजे तक परीक्षा देने की अनुमति होगी.
परीक्षा को सही तरह से करवाने के लिए करीब 2 लाख से अधिक कर्मियों की तैनाती की जाएगी. इनमें 674 सिटी कोऑर्डिनेटर, 6,669 स्वतंत्र पर्यवेक्षक (इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर), केंद्र अधीक्षक,निरीक्षक, जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस बल शामिल हैं. एजेंसी के अनुसार परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है.
GPS ट्रैकिंग, CCTV निगरानी और बायोमेट्रिक सत्यापनप्रश्नपत्र और अन्य परीक्षा सामग्री को GPS-सक्षम वाहनों के जरिए पुलिस सुरक्षा में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा. सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरों के माध्यम से निगरानी की जाएगी, जिन्हें केंद्रीय नियंत्रण कक्षों से जोड़ा गया है. अभ्यर्थियों की जांच हाई-सेंसिटिविटी मेटल डिटेक्टर के जरिए की जाएगी.
परीक्षा से जुड़ी अफवाहों और फर्जी सूचनाओं पर रोक लगाने के लिए एजेंसी ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), गृह मंत्रालय और CBI सहित संबंधित एजेंसियों को शिकायतें भेजी हैं. बायोमेट्रिक विफल होने पर भी नहीं रोकी जाएगी. NTA ने स्पष्ट किया है कि तकनीकी खामी, फिंगरप्रिंट की गुणवत्ता या इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी समस्याओं के कारण यदि किसी अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पाता है, तो उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा.
गर्मी को देखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए जनरेटर और अन्य बैकअप व्यवस्था उपलब्ध रहेगी ताकि पंखे और लाइटें लगातार चलती रहें. इसके अलावा केंद्रों पर पेयजल, स्वच्छता सुविधाएं और प्राथमिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. सामान्य अभ्यर्थियों को पारदर्शी पानी की बोतल ले जाने की अनुमति होगी, जबकि डायबिटीज से पीड़ित अभ्यर्थी चीनी की गोलियां और केले, सेब या संतरे जैसे फल भी साथ ले जा सकेंगे.
लेकिन परीक्षा से पहले आज देशभर में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी. यह मॉक ड्रिल देश के 551 शहरों में स्थित 5,500 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी जिसमें 2 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी. इसे लेकर NTA ने बताया कि परीक्षा के लिए कई लेवल की सुरक्षा लागू की गई है.
सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक चलने वाली इस फुल-स्केल रिहर्सल में क्वेश्चन पेपर की डिलीवरी से लेकर आंसर पेपर के कलेक्शन और परिवहन तक परीक्षा प्रक्रिया के हर चरण का अभ्यास किया जाएगा
री-नीट मॉक ड्रिल सुरक्षा के कड़े इंतजाम छात्रों को फ्री बस सुविधा