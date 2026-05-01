रुड़की: नदी में नहाने गए किशोर की मगरमच्छ ने ली जान, इलाके में दहशत

रुड़की के बुग्गावाला में चीला नदी में नहाने गए 12 वर्षीय राजा की मगरमच्छ के हमले में मौत हो गई। घटना से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग से सुरक्षा की मांग की जा रही है।

रुड़की के बुग्गावाला क्षेत्र में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। चीला नदी में नहाने गए एक 12 वर्षीय किशोर की मगरमच्छ के हमले में दुखद मौत हो गई। राजा नामक यह बच्चा, जो गांव बंजारेवाला का निवासी था, गुरुवार दोपहर को अपने दोस्तों के साथ साइकिल से नदी में नहाने गया था। नदी के किनारे गड्ढों में जमा पानी में मगरमच्छ घात लगाए बैठा था, जिसने राजा को अचानक खींच लिया। परिवार और ग्रामीण तुरंत उसकी तलाश में जुट गए, लेकिन रात होने तक उसका कोई पता नहीं चला। शुक्रवार सुबह लगभग नौ बजे, जब ग्रामीण फिर से नदी के किनारे पहुंचे, तो उन्हें खून से लथपथ राजा का शव मिला। इस दृश्य ने पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ा दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। राजा के पिता, प्रमोद, एक दिहाड़ी मजदूर हैं और उनके परिवार में दो छोटी बहनें और एक भाई भी हैं। राजा गांव के सरकारी स्कूल में सातवीं कक्षा में पढ़ता था और एक उज्ज्वल भविष्य का सपना देख रहा था। यह घटना एक गंभीर चेतावनी है, क्योंकि पिछले साल भी इसी स्थान पर मगरमच्छ देखे गए थे। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी थी, जिसके बाद विभाग ने गड्ढों से पानी निकलवाकर मगरमच्छ की तलाश की थी, लेकिन तब कोई मगरमच्छ नहीं मिला था। अब, इस दुखद घटना के बाद, ग्रामीणों में भय का माहौल है और वे वन विभाग से इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि नदी के किनारे के गड्ढों को भरा जाए और मगरमच्छ ों को पकड़ने के लिए उचित कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। इस घटना ने एक बार फिर से नदियों और जलाशयों में सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया है। अक्सर देखा जाता है कि लोग गर्मी के मौसम में नदियों और तालाबों में नहाने जाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वहां मगरमच्छ या अन्य खतरनाक जीव मौजूद हो सकते हैं। इसलिए, यह जरूरी है कि नदियों और जलाशयों के किनारे चेतावनी संकेत लगाए जाएं और लोगों को सुरक्षित रहने के लिए जागरूक किया जाए। वन विभाग को भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और नियमित रूप से नदियों और जलाशयों की निगरानी करनी चाहिए ताकि किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहा जा सके। राजा की मौत एक अपूरणीय क्षति है, और उसके परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य रखने की शक्ति मिले। यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना कितना महत्वपूर्ण है। हमें वन्यजीवों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखना चाहिए। तभी हम ऐसी दुखद घटनाओं से बच सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग की लापरवाही के कारण ही यह घटना हुई है। उनका आरोप है कि पिछले साल मगरमच्छ देखे जाने के बावजूद वन विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। यदि विभाग ने समय पर उचित कदम उठाए होते, तो आज राजा की जान बच सकती थी। ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वे चाहते हैं कि विभाग के उन अधिकारियों को निलंबित किया जाए जो इस मामले में लापरवाही बरतने के दोषी पाए जाते हैं। साथ ही, वे यह भी मांग कर रहे हैं कि नदी के किनारे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। इस घटना के बाद, स्थानीय प्रशासन ने भी संज्ञान लिया है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि नदी के किनारे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। यह घटना एक दुखद उदाहरण है कि कैसे लापरवाही और उदासीनता के कारण एक निर्दोष जान चली जाती है। हमें इस घटना से सबक लेना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए.

रुड़की के बुग्गावाला क्षेत्र में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। चीला नदी में नहाने गए एक 12 वर्षीय किशोर की मगरमच्छ के हमले में दुखद मौत हो गई। राजा नामक यह बच्चा, जो गांव बंजारेवाला का निवासी था, गुरुवार दोपहर को अपने दोस्तों के साथ साइकिल से नदी में नहाने गया था। नदी के किनारे गड्ढों में जमा पानी में मगरमच्छ घात लगाए बैठा था, जिसने राजा को अचानक खींच लिया। परिवार और ग्रामीण तुरंत उसकी तलाश में जुट गए, लेकिन रात होने तक उसका कोई पता नहीं चला। शुक्रवार सुबह लगभग नौ बजे, जब ग्रामीण फिर से नदी के किनारे पहुंचे, तो उन्हें खून से लथपथ राजा का शव मिला। इस दृश्य ने पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ा दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। राजा के पिता, प्रमोद, एक दिहाड़ी मजदूर हैं और उनके परिवार में दो छोटी बहनें और एक भाई भी हैं। राजा गांव के सरकारी स्कूल में सातवीं कक्षा में पढ़ता था और एक उज्ज्वल भविष्य का सपना देख रहा था। यह घटना एक गंभीर चेतावनी है, क्योंकि पिछले साल भी इसी स्थान पर मगरमच्छ देखे गए थे। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी थी, जिसके बाद विभाग ने गड्ढों से पानी निकलवाकर मगरमच्छ की तलाश की थी, लेकिन तब कोई मगरमच्छ नहीं मिला था। अब, इस दुखद घटना के बाद, ग्रामीणों में भय का माहौल है और वे वन विभाग से इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि नदी के किनारे के गड्ढों को भरा जाए और मगरमच्छों को पकड़ने के लिए उचित कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। इस घटना ने एक बार फिर से नदियों और जलाशयों में सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया है। अक्सर देखा जाता है कि लोग गर्मी के मौसम में नदियों और तालाबों में नहाने जाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वहां मगरमच्छ या अन्य खतरनाक जीव मौजूद हो सकते हैं। इसलिए, यह जरूरी है कि नदियों और जलाशयों के किनारे चेतावनी संकेत लगाए जाएं और लोगों को सुरक्षित रहने के लिए जागरूक किया जाए। वन विभाग को भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और नियमित रूप से नदियों और जलाशयों की निगरानी करनी चाहिए ताकि किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहा जा सके। राजा की मौत एक अपूरणीय क्षति है, और उसके परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य रखने की शक्ति मिले। यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना कितना महत्वपूर्ण है। हमें वन्यजीवों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखना चाहिए। तभी हम ऐसी दुखद घटनाओं से बच सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग की लापरवाही के कारण ही यह घटना हुई है। उनका आरोप है कि पिछले साल मगरमच्छ देखे जाने के बावजूद वन विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। यदि विभाग ने समय पर उचित कदम उठाए होते, तो आज राजा की जान बच सकती थी। ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वे चाहते हैं कि विभाग के उन अधिकारियों को निलंबित किया जाए जो इस मामले में लापरवाही बरतने के दोषी पाए जाते हैं। साथ ही, वे यह भी मांग कर रहे हैं कि नदी के किनारे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। इस घटना के बाद, स्थानीय प्रशासन ने भी संज्ञान लिया है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि नदी के किनारे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। यह घटना एक दुखद उदाहरण है कि कैसे लापरवाही और उदासीनता के कारण एक निर्दोष जान चली जाती है। हमें इस घटना से सबक लेना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

रुड़की मगरमच्छ नदी किशोर मौत बुग्गावाला चीला नदी वन विभाग दहशत दुर्घटना

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

iPhone में आया बड़ा बग, नहीं मिल रहा SMS का नोटिफिकेशनपिछले महीने ही MacRumors ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि iPhone 12, 12 mini, 12 Pro और 12 Pro Max में टेस्क्ट मैसेज का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन

Read more »

Xiaomi 12 की कीमत और स्पेसिफिकेशन लीक! रेंडर्स से मिले कर्व्ड डिस्प्ले के संकेत...Xiaomi 12 कंपनी का आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा। Xiaomi 12 सीरीज़ में Xiaomi 12, Xiaomi 12X, Xiaomi 12 Pro और Xiaomi 12 Ultra स्मार्टफोन शामिल हो सकते हैं।

Read more »

Saptahik Rashifal, 6 To 12 January 2025जानकारी प्राप्त करें कि जनवरी 6 से 12 तक, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा

Read more »

ಅತಿಯಾದ ಒಳ್ಳೆಯತನವೇ ಮುಳುವಾಯ್ತಾ? ಗಿಲ್ಲಿಯ ವಿರುದ್ದ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದ ಮನೆ ಮಂದಿ! ನಿಯತ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ʻಈʼ ಪಟ್ಟBBK 12 :ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಎಪಿಸೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಇಂದು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ.

Read more »

இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 2 ராசிக்காரர்களுக்கு கவனம் தேவை.. ரொம்ப செலவாகும்!December 12 Today Rasi Palan: இன்றைய ராசிபலன் - டிசம்பர் 12, 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (ஜனவரி 12, 2026) - கவனம் வேண்டிய நாள்!January 12 Rasi Palan: இன்று மார்கழி 28 - ஜனவரி 12ஆம் தேதிக்கான 12 ராசிகளுக்கான பலன்கள் இங்கே

Read more »