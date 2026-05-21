रुपया धड़ाम... आया ट्रंप का बयान, PM मोदी की अपील से भी कनेक्शन

रुपये में लगातार गिरावट के बीच, आज भारतीय करेंसी में थोड़ी तेजी आई है, लेकिन फिर भी यह 96 लेवल के ऊपर बना हुआ है। इस बीच, कई अन्य देशों की भी करेंसी में गिरावट देखने को मिली है। डॉलर की तुलना में रुपया इस साल बड़ी गिरावट देखने को मिली है। रुपया अब 96 लेवल के पार पहुंच चुका है। बुधवार को इसने ऑल टाइम लो लेवल लगाते हुए 97 स्तर के करीब पहुंच गया था। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स यह तक कहने लगे हैं कि रुपया अब 100 लेवल को जल्द ही पार कर सकता है। आईएमएफ की पूर्व डिप्टी एमडी गीता गोपीनाथ ने भी रुपये की गिरावट को लेकर नई चेतावनी दे दी है और कहा है कि रुपया जल्द ही 100 के मार्क तक जा सकता है। हालांकि, गुरुवार को रुपये में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। अभी यह 41 पैसे चढ़कर 96.45 लेवल पर आ गया है। अभी भी तेल की कीमतें ऊपर जाने से रुपये पर दबाव बना हुआ है। लेकिन सिर्फ भारत की ही करेंसी नहीं टूट रही है, बल्कि डॉलर की तुलना में जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत कई देशों की करेंसी पर दबाव दिखाई दिया है और हर देश की गिरावट की रफ्तार अलग रही है। वहीं चीन-रूस जैसे देश ऐसे भी हैं, जिनकी करेंसी एक साल के दौरान डॉलर की तुलना में चढ़ी है।
