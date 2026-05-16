रुबीना दिलैक के लिए एक और मोड़: प्रेग्नेंसी के दौरान से हुई अकेलापन और ट्रोलिंग की बात कहीं

रुबीना दिलैक ने जूम को इंटरव्यू में अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान की बात को लेकर जमकर खुलासा किया है। एक्ट्रेस ने बताया कि जब वो प्रेग्नेंट थीं, तभी उन्हें पता चला कि उनका असली दोस्त कौन था। इसके अलावा, रुबीना ने अपनी मां बनने के बाद मिली ट्रोलिंग की भी बात करते हुए कहा कि उन्हें 'बुड्ढी' ट्रोट किया गया। अभिनेत्री ने कहा- 'मैंने अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान अपनी नॉर्मलcy को बनाए रखने की कोशिश की और उसे स्वीकार किया। लेकिन बाद में मैं एक दर्दनाक अनुभव से गुजरी। इसके बाद मैं बहुत कम्युनिकेट करती हूं और लोगों के पास अपने बारे में क्या बताना है, इसकी कोई समझ नहीं रखती।' 😕

रुबीना दिलैक के लिए एक और मोड़ आ चुका है जो 9 महीने पहले ही थे प्रेग्नेंट। एक्ट्रेस ने हाल ही में अपनी प्रेग्नेंसी से जुड़ी कई बातें कहीं। बात करें अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान से हुई अकेलापन की तो रुबीना ने कहा कि जब वो प्रेग्नेंट थीं, तब उन्हें पता चला कि उनका असली दोस्त कौन था। 💬 एक्ट्रेस रुबीना ने स्पेशल इंटरव्यू में अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान की बात को लेकर ये भी कहा- 'जब मैं घर के अंदर मुश्किल दौर से गुजर रही थी और जिंदगी में बदलाव आ रहे थे, तब अगर जो लोग वहां थे, वो कभी मेरे असली दोस्त थे ही नहीं। ये बात समझने में मुझे सालों लग गए। मेरी जिंदगी के इसी दौर ने मुझे सब समझाया। लेकिन खुशी है कि मैं लोगों को पहचान पाई और भगवान ने मुझे कुछ ऐसे सच्चे लोग दिए जो आज भी मेरे साथ हैं। जन्नत जुबैर उनमें से एक हैं, वो आज भी मेरे साथ वैसे ही खड़ी हैं।💖amts! trlling jo kyun ga he!

💌rubena dilai age dekh liya ki aapke acceptance ko hum samaj nahi paat karte thi. tam Bharat me hum police aur family court ke khel vate the. sabhi ek baar pratik pahunchi. dusra baar lekar ek baar. aur uski hi ankh mein pahuntne ka sanskar dekh liya tha ki humiyat kiya neeche hone se bahut aur pahunch rahi hun. 😕 jhutto hoon woh bhi baar ik aur yuva naiệti dekhiy





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