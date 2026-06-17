रुबीना दिलैक: मां बनने के बाद कार्य रिज्यूम करने की चुनौतियों और संतुलन की कहानी

मशहूर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने मां बनने के बाद अपने जीवन में आए बदलावों, चुनौतियों और पति अभिनव शुक्ला का साथ बारे में खुलकर बात की। उन्होंने भारतीय मनोरंजन उद्योग में महिलाओं के लिए काम करने की स्थिति, फिटनेस और संतुलन के महत्व पर प्रकाश डाला।
टेलिविजन जगत की मशहूर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने मां बनने के बाद अपनी जिंदगी में आए बदलावों और चुनौतियों के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि मां बनने के बाद बहुत सारा काम हाथ से गया और डर और इन्सिक्योरिटी दोनों उन्हें सताती रही हैं। लोगों ने उनसे कहा भी कि अब वे लीड रोल नहीं मिलेंगे। फिर भी, उन्होंने अपने पति अभिनव शुक्ला का पूरा साथ पाना महत्वपूर्ण बताया, जिन्होंने जीवा और ईधा नामक जुड़वां बेटियों के पालन-पोषण में उनका हवाला बनाया। रुबीना का मानना है कि पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यह असंभव नहीं है। वह अपनी फिटनेस और हेल्दी जीवनशैली के बारे में भी बताईं कि उन्हें अपनी एनर्जी बनाए रखना और परफॉर्मेंस पर किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए वह डिसिप्लिन से रहना पसंद करती हैं। विवाह के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी शादी में कई उतार-चढ़ाव थे और बिग बॉस 14 से पहले तलाक के कगार तक पहुंच गई थी, लेकिन पति अभिनव ने कभी हार नहीं मानी। उनका कहना है कि प्यार हर रोज का कमिटमेंट है और रिश्तों पर लगातार काम करना पड़ता है। यह समझना जरूरी है कि अगर आप सोचते हैं कि आप फंस गए हैं, तो उस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए। रुबीना ने भारतीय माध्यम की एक सामान्य समस्या के बारे में भी चर्चा की। वह बताईं कि 60 से 65 प्रतिशत महिलाएं मां बनने के बाद कार्य रिज्यूम नहीं कर पातीं क्योंकि उनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। हालांकि, मनोरंजन उद्योग में कर्मचारियों को किसी ऐसे इकोसिस्टम की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि वे काम पर वापस आना चुन सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मां बनने के बाद लोग आपको लेबल और जज करना शुरू कर देते हैं, जैसे 'मां बन गई है, उम्र दिखने लगी है', 'अब ये वाले रोल नहीं भाते'। इसलिए एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना पड़ता है और साथ में सुंदर भी दिखना पड़ता है, जिससे एक अलग तरह का दबाव पैदा होता है। रुबीना ने कहा कि डर और इन्सिक्योरिटी उन्हें सताती रही हैं, लेकिन उन्होंने उसी बीच अपना रास्ता तलाश लिया। वह अपनी फैशन और फैमिली दोनों ही गोल्स के लिए प्रसिद्ध हैं और यह बात सारी ओर से उनके लिए एक प्रेरणा स्त्रोत बन जाती है। यह साभारिक बात रेखा खान टाइम्स समूह के नवभारत टाइम्स में फीचर्स एंड एंटरटेनमेंट एडिटर की है.
टेलिविजन जगत की मशहूर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने मां बनने के बाद अपनी जिंदगी में आए बदलावों और चुनौतियों के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि मां बनने के बाद बहुत सारा काम हाथ से गया और डर और इन्सिक्योरिटी दोनों उन्हें सताती रही हैं। लोगों ने उनसे कहा भी कि अब वे लीड रोल नहीं मिलेंगे। फिर भी, उन्होंने अपने पति अभिनव शुक्ला का पूरा साथ पाना महत्वपूर्ण बताया, जिन्होंने जीवा और ईधा नामक जुड़वां बेटियों के पालन-पोषण में उनका हवाला बनाया। रुबीना का मानना है कि पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यह असंभव नहीं है। वह अपनी फिटनेस और हेल्दी जीवनशैली के बारे में भी बताईं कि उन्हें अपनी एनर्जी बनाए रखना और परफॉर्मेंस पर किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए वह डिसिप्लिन से रहना पसंद करती हैं। विवाह के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी शादी में कई उतार-चढ़ाव थे और बिग बॉस 14 से पहले तलाक के कगार तक पहुंच गई थी, लेकिन पति अभिनव ने कभी हार नहीं मानी। उनका कहना है कि प्यार हर रोज का कमिटमेंट है और रिश्तों पर लगातार काम करना पड़ता है। यह समझना जरूरी है कि अगर आप सोचते हैं कि आप फंस गए हैं, तो उस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए। रुबीना ने भारतीय माध्यम की एक सामान्य समस्या के बारे में भी चर्चा की। वह बताईं कि 60 से 65 प्रतिशत महिलाएं मां बनने के बाद कार्य रिज्यूम नहीं कर पातीं क्योंकि उनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। हालांकि, मनोरंजन उद्योग में कर्मचारियों को किसी ऐसे इकोसिस्टम की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि वे काम पर वापस आना चुन सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मां बनने के बाद लोग आपको लेबल और जज करना शुरू कर देते हैं, जैसे 'मां बन गई है, उम्र दिखने लगी है', 'अब ये वाले रोल नहीं भाते'। इसलिए एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना पड़ता है और साथ में सुंदर भी दिखना पड़ता है, जिससे एक अलग तरह का दबाव पैदा होता है। रुबीना ने कहा कि डर और इन्सिक्योरिटी उन्हें सताती रही हैं, लेकिन उन्होंने उसी बीच अपना रास्ता तलाश लिया। वह अपनी फैशन और फैमिली दोनों ही गोल्स के लिए प्रसिद्ध हैं और यह बात सारी ओर से उनके लिए एक प्रेरणा स्त्रोत बन जाती है। यह साभारिक बात रेखा खान टाइम्स समूह के नवभारत टाइम्स में फीचर्स एंड एंटरटेनमेंट एडिटर की है
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