रुहेलखंड विश्वविद्यालय: स्नातक और परास्नातक परीक्षाओं की तिथियां घोषित, 15 मई से होंगी शुरू

रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने स्नातक, परास्नातक और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सम सेमेस्टर परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। परीक्षाएं 15 मई से शुरू होकर 17 जून तक चलेंगी। विश्वविद्यालय ने नए और पुराने पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए अलग-अलग समय सारणी जारी की है। बरेली कॉलेज में चेकिंग टीम की अनुपस्थिति और भौतिकी विभाग की मिड टर्म परीक्षाओं के बारे में भी जानकारी दी गई है।

बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने स्नातक , परा स्नातक और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सम सेमेस्टर परीक्षा ओं की प्रस्तावित तिथि यों की घोषणा कर दी है। परीक्षा एं 15 मई से शुरू होंगी और 17 जून तक चलेंगी। विश्वविद्यालय ने नए और पुराने पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए अलग-अलग समय सारणी निर्धारित की है। परीक्षा नियंत्रक संजीव कुमार सिंह ने बताया कि बीए , बीए ससी (आनर्स)(कृषि), बीए मएस, बीए चएम व सीटी, बीटेक , एमटेक -पीएचडी, बीफार्मा , एमफार्मा , एमसीए , एम बीए , एमए , एमए ससी, एमए सडब्ल्यू, बीए ड (कैंपस), एमए ड, एलएलएम और डिप्लोमा कोर्स के दूसरे, चौथे, छठे और आठवें सेमेस्टर की मुख्य और बैक परीक्षा एं 15 मई से शुरू होंगी। पुराने पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी, जबकि नए पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। परीक्षा ओं का आयोजन विभिन्न केंद्रों पर किया जा रहा है, जिनमें बरेली कॉलेज भी शामिल है। हालांकि, बरेली कॉलेज में तीसरी पाली में प्रवेश के दौरान पूर्वी गेट पर चेकिंग के लिए प्राक्टोरियल बोर्ड की टीम अनुपस्थित थी। इस कारण कई विद्यार्थी बिना जांच के सीधे परीक्षा कक्षों में प्रवेश कर गए। इस मुद्दे पर चीफ प्राक्टर प्रो.

इंदीवर सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि तीसरी पाली में परीक्षार्थियों की संख्या कम होने के कारण, परीक्षा कक्ष के बाहर ही उनकी जांच की जा रही थी, इसलिए बैरियर के पास शिक्षकों की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी। परीक्षाएं तीन पालियों में आयोजित की जा रही हैं: सुबह 8 बजे से 11 बजे, दोपहर 12 बजे से 2 बजे और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक। परीक्षाओं में अनुपस्थिति का भी विवरण जारी किया गया है। पहली पाली में 664 पंजीकृत छात्रों में से 28, दूसरी पाली में 421 पंजीकृत छात्रों में से 6 और तीसरी पाली में 112 पंजीकृत छात्रों में से 6 अनुपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त, बीएससी भौतिकी विषय के चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों की मिड टर्म परीक्षा (लिखित और प्रयोगात्मक) 12 मई को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक नए परीक्षा भवन में आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार, षष्ठम सेमेस्टर की मिड टर्म परीक्षा भी 16 मई को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक परीक्षा भवन में कराई जाएगी। परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच और अन्य नकल सामग्री का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि जो विद्यार्थी मिड टर्म परीक्षाओं में शामिल नहीं होंगे, उनके लिए दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। यह निर्णय छात्रों को परीक्षाओं की गंभीरता और नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित करने और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में, एक फर्जी आईएएस अधिकारी द्वारा धोखाधड़ी के मामलों की खबरें भी सामने आई हैं, जिसमें उसने लोगों से जमीन और गहने ठग लिए। इस तरह की घटनाओं से छात्रों और आम जनता को सतर्क रहने की आवश्यकता है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी ऐसे मामलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है





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