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रूपनगर के नंगल में शिक्षक भर्ती टेस्ट रद्द करने के विरोध में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक

विशेष News

रूपनगर के नंगल में शिक्षक भर्ती टेस्ट रद्द करने के विरोध में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक
रूपनगरनंगलशिक्षक भर्ती टेस्ट
📆28-05-2026 08:23:00
📰Dainik Jagran
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नंगल में शिक्षक भर्ती टेस्ट रद्द करने के सरकार के फैसले का विरोध करने के लिए एक युवक बीएसएनएल टावर पर चढ़ गया है। युवक की मांग है कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही टेस्ट दिया हुआ है, उन्हें उसी प्रक्रिया के आधार पर चयनित किया जाए तथा भर्ती रद्द न की जाए।

रूपनगर के नंगल में शिक्षक भर्ती टेस्ट रद्द करने के विरोध में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, मचा हड़कंप नया नंगल में एक युवक बीएसएनएल टावर पर चढ़ गया है, जो शिक्षक भर्ती टेस्ट रद्द करने के सरकार के फैसले का विरोध कर रहा है। नया नंगल के एनएफएल चौक के पास स्थित बीएसएनएल कार्यालय के टावर पर हरजीत सिंह नामक युवक चढ़ गया है बताया जा रहा है कि युवक रात के समय ही टावर पर चढ़ गया था। जानकारी के अनुसार हरजीत सिंह निवासी बरनाला ने करीब 4 वर्ष पहले शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित टेस्ट दिया था। उसके साथ कुछ अन्य अभ्यर्थियों ने भी वही टेस्ट दिया था। प्रदर्शनकारी युवकों का कहना है कि सरकार अब पुराने टेस्ट को रद्द कर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। टावर पर चढ़े हरजीत सिंह की मांग है कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही टेस्ट दिया हुआ है, उन्हें उसी प्रक्रिया के आधार पर चयनित किया जाए तथा भर्ती रद्द न की जाए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया। पुलिस अधिकारी लगातार युवक को समझाकर नीचे उतारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समाचार लिखे जाने तक वह टावर के ऊपर ही मौजूद था। स्थिति को देखते हुए नंगल प्रशासन की ओर से तहसीलदार स्वयं टावर पर चढ़ गए व युवक से बातचीत कर उसे नीचे उतरने के लिए समझाने का प्रयास किया। प्रशासन की ओर से लगातार समझाइश दी जा रही है, लेकिन अभी तक युवक टावर से नीचे नहीं उतरा है। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है व प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

रूपनगर के नंगल में शिक्षक भर्ती टेस्ट रद्द करने के विरोध में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, मचा हड़कंप नया नंगल में एक युवक बीएसएनएल टावर पर चढ़ गया है, जो शिक्षक भर्ती टेस्ट रद्द करने के सरकार के फैसले का विरोध कर रहा है। नया नंगल के एनएफएल चौक के पास स्थित बीएसएनएल कार्यालय के टावर पर हरजीत सिंह नामक युवक चढ़ गया है बताया जा रहा है कि युवक रात के समय ही टावर पर चढ़ गया था। जानकारी के अनुसार हरजीत सिंह निवासी बरनाला ने करीब 4 वर्ष पहले शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित टेस्ट दिया था। उसके साथ कुछ अन्य अभ्यर्थियों ने भी वही टेस्ट दिया था। प्रदर्शनकारी युवकों का कहना है कि सरकार अब पुराने टेस्ट को रद्द कर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। टावर पर चढ़े हरजीत सिंह की मांग है कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही टेस्ट दिया हुआ है, उन्हें उसी प्रक्रिया के आधार पर चयनित किया जाए तथा भर्ती रद्द न की जाए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया। पुलिस अधिकारी लगातार युवक को समझाकर नीचे उतारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समाचार लिखे जाने तक वह टावर के ऊपर ही मौजूद था। स्थिति को देखते हुए नंगल प्रशासन की ओर से तहसीलदार स्वयं टावर पर चढ़ गए व युवक से बातचीत कर उसे नीचे उतरने के लिए समझाने का प्रयास किया। प्रशासन की ओर से लगातार समझाइश दी जा रही है, लेकिन अभी तक युवक टावर से नीचे नहीं उतरा है। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है व प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है

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रूपनगर नंगल शिक्षक भर्ती टेस्ट बीएसएनएल टावर विरोध

 

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