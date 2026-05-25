रूमर्ड बॉयफ्रेंड हर्ष मेहता संग कार में स्पॉट हुईं 52 की मलाइका अरोड़ा, बेटा अरहान भी साथ में आया नजर

मलाइका अरोड़ा को कई बार उसके निजी जीवन से जुड़ी खबरों में देखा गया है, लेकिन अब एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें उनके साथ उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड हर्ष मेहता को देखा जा रहा है।

बॉलीवुड की एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा को एक बार फिर से अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड हर्ष मेहता के साथ स्पॉट करते हुए देखा गया है, जिसमें उनके बेटे अरहान खान भी मौजूद थे। मलाइका की उम्र 52 साल हो गई है, लेकिन उनकी फिटनेस और फैशन स्टाइल अभी भी अपने चरम पर है। इस फैमिली आउटिंग में मलाइका को उनकी मां के घर से बाहर निकलते हुए स्पॉट किया गया। अरहान खान और उनका पेट डॉग भी उनके साथ थे। कैमरों को देखकर हर्ष ने अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की, लेकिन पपराजी के कैमरों से बच नहीं सके। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोज ने सुर्खियों में आकर न 수खियां फेंकी हैं.

बॉलीवुड की एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा को एक बार फिर से अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड हर्ष मेहता के साथ स्पॉट करते हुए देखा गया है, जिसमें उनके बेटे अरहान खान भी मौजूद थे। मलाइका की उम्र 52 साल हो गई है, लेकिन उनकी फिटनेस और फैशन स्टाइल अभी भी अपने चरम पर है। इस फैमिली आउटिंग में मलाइका को उनकी मां के घर से बाहर निकलते हुए स्पॉट किया गया। अरहान खान और उनका पेट डॉग भी उनके साथ थे। कैमरों को देखकर हर्ष ने अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की, लेकिन पपराजी के कैमरों से बच नहीं सके। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोज ने सुर्खियों में आकर न 수खियां फेंकी हैं





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