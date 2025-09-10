रूसी ड्रोन पोलैंड में घुसपैठ, नाटो हवाई क्षेत्र में सक्रिय

पोलैंड ने दावा किया है कि रूसी ड्रोन ने देश के वायु क्षेत्र का उल्लंघन किया है और नाटो लड़ाकू विमानों को उनके खिलाफ तैनात किया गया है। यह घटना यूक्रेन युद्ध के प्रसार को लेकर चिंताओं को बढ़ाती है।

वॉरशॉ में एक घबराहट भरे वातावरण में यूक्रेन युद्ध के फैलने की आशंका बढ़ गई है। पोलैंड ने दावा किया है कि नाटो के लड़ाकू विमानों को देश के वायु क्षेत्र का बार-बार उल्लंघन करने वाले रूस ी ड्रोन को मार गिराने के लिए तैनात किया गया है। इस दावा को और गहराई दी जा रही है, जिसमें पोलैंड ने कुछ ईरानी मूल के रूस के ड्रोन को भी मार गिराने का दावा किया है। \Pोलैंड और नाटो के F-16 लड़ाकू विमानों को बुधवार सुबह सक्रिय कर दिया गया है और गिराए गए ड्रोन को जब्त करने के लिए सैन्य अभियान शुरू किया गया है। इस

सावधान कदम के साथ, नागरिकों को घर पर ही रहने की अपील की गई है। पोलैंड द्वारा की गई ये कार्रवाई काफी खतरनाक है क्योंकि पोलैंड नाटो का सदस्य है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, नाटो के आर्टिकल-5 के अनुसार, अगर किसी भी नाटो देश पर हमला होता है तो सभी नाटो देशों पर हमला माना जाएगा। इसी कारण से यूक्रेन युद्ध के फैलने की चिंताएं उस समय सबसे तीव्र स्तर पर पहुंच गई हैं।\पोलैंड ने अपने नागरिकों से घर पर रहने का आग्रह किया है। इससे पहले, यूक्रेनी वायु सेना ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा था कि रूसी ड्रोन पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं और पोलैंड के जमोस्क शहर पर हमले का खतरा है। पोलैंड में मुद्रित रूसी ड्रोनों के वहाँ पहुंचने और उनका पोलैंड एयरफोर्स द्वारा विनाश की पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकी है। पोलैंड के अधिकारियों ने कहा है कि वारसॉ के चोपिन हवाई अड्डे और मोडलिन हवाई अड्डे के ऊपर का हवाई क्षेत्र 'अनियोजित सैन्य गतिविधि' के कारण बंद कर दिया गया है। वहीं यूक्रेनी मीडिया ने बताया है कि कम से कम एक ड्रोन यूक्रेन की पश्चिमी सीमा के पास, पश्चिमी पोलिश शहर रेज्जो की तरफ बढ़ रहा था





