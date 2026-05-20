रूस ने परमाणु हमले का महाअभ्यास शुरू किया, जिसमें 140 फाइटर जेट और 65000 सैनिक शामिल हैं

रूस ने यूक्रेन और नाटो को कड़ा संदेश देने के लिए बेलारूस के साथ मिलाकर परमाणु अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास में मिसाइलों से लेकर फाइटर जेट तक की तैनाती की गई है। कुल 65 हजार सैनिक इसका हिस्सा ले रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने अपने पड़ोसी बेलारूस के साथ मिलकर 3 दिन तक चलने वाला परमाणु अभ्यास शुरू किया है।

रूस ने यूक्रेन और नाटो को कड़ा संदेश देने के लिए बेला रूस के साथ मिलाकर परमाणु अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास में मिसाइलों से लेकर फाइटर जेट तक की तैनाती की गई है। कुल 65 हजार सैनिक इसका हिस्सा ले रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने अपने पड़ोसी बेला रूस के साथ मिलकर 3 दिन तक चलने वाला परमाणु अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास में 200 रॉकेट लांचर, 140 एयरक्राफ्ट, 73 युद्धपोत , 65 हजार सैनिक और 13 सबमरीन शामिल हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस परमाणु अभ्यास में कुल 7800 तरह के हथियार और सैन्य उपकरण शामिल किए जा रहे हैं। 19 मई से शुरू हुआ अभ्यास 21 मई तक चलेगा। इस अभ्यास से यूरोप के नाटो देश दहशत में हैं, वहीं यूक्रेन ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया जताई है। यह अभ्यास ऐसे समय पर हो रहा है जब रूस ी राष्ट्रपति पुतिन चीन के दौरे पर हैं जहां उन्होंने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किया है।यूक्रेन जंग के शुरू हुए 4 साल हो गए हैं और इस दौरान कई बार रूस ने अपने परमाणु हथियार ों का प्रदर्शन किया है और उसके इस्तमाल की धमकी दी है। यह परमाणु हमले का अभ्यास रूस और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर आर्म्स पैक् प्रिट के खत्मे के कई महीने बाद हो रहा है। बृहस्पतिवार को रूस द्वारा जारी वीडियो में दिखाया गया कि उसके सैनिक परमाणु बुम को मोबाइल इस्कंदर एम लांच सिस्टम को दे रहे हैं। रूस ी सैनिक इसके बाद इस्कंदर मिसाइल को बिना पकड़ में दिए लांच साइट पर ले जाते हैं। रूस ी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके सैनिकों ने परमाणु हथियार के इस्तेमाल के लिए खुद को सर्वोच्च स्टेज पर तैयार किया। यह अभ्यास पूरा रूस और बेला रूस में अंजाम दिया जा रहा है। रूस का कहना है कि वह नाटो देशों से यूक्रेन के मुद्दे पर अस्थित्व के खतरे का सामना कर रहा है.

रूस ने यूक्रेन और नाटो को कड़ा संदेश देने के लिए बेलारूस के साथ मिलाकर परमाणु अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास में मिसाइलों से लेकर फाइटर जेट तक की तैनाती की गई है। कुल 65 हजार सैनिक इसका हिस्सा ले रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने अपने पड़ोसी बेलारूस के साथ मिलकर 3 दिन तक चलने वाला परमाणु अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास में 200 रॉकेट लांचर, 140 एयरक्राफ्ट, 73 युद्धपोत, 65 हजार सैनिक और 13 सबमरीन शामिल हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस परमाणु अभ्यास में कुल 7800 तरह के हथियार और सैन्य उपकरण शामिल किए जा रहे हैं। 19 मई से शुरू हुआ अभ्यास 21 मई तक चलेगा। इस अभ्यास से यूरोप के नाटो देश दहशत में हैं, वहीं यूक्रेन ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया जताई है। यह अभ्यास ऐसे समय पर हो रहा है जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन चीन के दौरे पर हैं जहां उन्होंने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किया है।यूक्रेन जंग के शुरू हुए 4 साल हो गए हैं और इस दौरान कई बार रूस ने अपने परमाणु हथियारों का प्रदर्शन किया है और उसके इस्तमाल की धमकी दी है। यह परमाणु हमले का अभ्यास रूस और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर आर्म्स पैक् प्रिट के खत्मे के कई महीने बाद हो रहा है। बृहस्पतिवार को रूस द्वारा जारी वीडियो में दिखाया गया कि उसके सैनिक परमाणु बुम को मोबाइल इस्कंदर एम लांच सिस्टम को दे रहे हैं। रूसी सैनिक इसके बाद इस्कंदर मिसाइल को बिना पकड़ में दिए लांच साइट पर ले जाते हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके सैनिकों ने परमाणु हथियार के इस्तेमाल के लिए खुद को सर्वोच्च स्टेज पर तैयार किया। यह अभ्यास पूरा रूस और बेलारूस में अंजाम दिया जा रहा है। रूस का कहना है कि वह नाटो देशों से यूक्रेन के मुद्दे पर अस्थित्व के खतरे का सामना कर रहा है





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