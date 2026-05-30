भारतीय हथियारों का दबदबा, मॉस्को क्यों नाराज। आर्मेनिया ने गुरुवार को एक विशाल सोवियत-स्टाइल सैन्य परेड आयोजित की, जिसमें उसने अपने बढ़ते हथियार भंडार को प्रदर्शित किया है।

रूस से तनाव के बीच आर्मेनिया में सोवियत-स्टाइल की मिलिट्री परेड , भारतीय हथियार ों का दबदबा, मॉस्को क्यों नाराज। इसी सप्ताह आयोजित की गई बड़ी मिलिट्री परेड में भारतीय हथियार प्रणालियों का दबदबा दिखाई दिया है। इस परेड में आकाश, पिनाका और स्वाति रडार जैसी सैन्य प्रणालियां काराकस क्षेत्र में भारत की बढ़ती उपस्थिति को दिखाती हैं। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच आर्मेनिया ने गुरुवार को एक विशाल सोवियत-स्टाइल सैन्य परेड आयोजित की, जिसमें उसने अपने बढ़ते हथियार भंडार को प्रदर्शित किया है। यह परेड संसदीय चुनावों से ठीक एक सप्ताह पहले आयोजित की गई है। 2016 के बाद यह आर्मेनिया की पहली ऐसी परेड थी, जिसमें भारी हथियारों को शामिल किया गया। इस परेड में एक महत्वपूर्ण रक्षा निर्यातक के रूप में भारत की मौजूदगी भी दर्ज हुई है। 28 मई को आयोजित परेड में भारतीय मूल के कई तरह के सैन्य सिस्टम राजधानी येरेवान के मुख्य चौक से होकर गुजरे। इसने साफ तौर पर दिखाया कि भारत किस तरह येरेवान के सबसे अहम रक्षा साझेदारों में एक बनकर उभरा है। यह परेड भारत के लिए एक सार्वजनिक प्रदर्शन था कि उसका रक्षा उद्योग अब वैश्विक हथियार बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहा है। आकाश प्रणाली एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल प्लेटफॉर्म है। इसका निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड करती है जिसे DRDO ने विकसित किया है। यह भारत की सबसे महत्वाकांक्षी स्वदेशी तोप परियोजनाओं में से एक है। इसे DRDO और कल्याणी समूह ने विकसित किया है। इसमें स्वचालित प्रणालियां हैं और बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। पिनाका को एक साथ कई हमले करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह दुश्मन के ठिकानों पर तेजी से और लंबी दूरी से हमला करने की क्षमता देता है। यह प्रणाली दुश्मन की तरफ से आने वाले तोप के गोलों, रॉकेटों और मोर्टार का पता लगाती है। इससे सेनाओं को दुश्मन के हमले वाले ठिकानों की पहचान करने में मदद मिलती है। इन्हें आत्मघाती ड्रोन कहा जाता है। लॉइटरिंग म्यूनिशन्स युद्ध के मैदान के ऊपर तब तक मंडराते रहते हैं, जब तक उन्हें किसी लक्ष्य पर सटीक हमला करने का मौका नहीं मिल जाता। आर्मेनिया दशकों तक रूस ी हथियारों पर निर्भर रहा है। साल 2020 के नागोर्नो-काराबाख संघर्ष ने येरेवान की सैन्य सोच को पूरी तरह बदल दिया। अजरबैजान के ड्रोन, सटीक तोपखाने और मिसाइल प्रणालियों के इस्तेमाल ने आर्मेनिया की हवाई रक्षा को लेकर बड़ी कमजोरियों को उजागर कर दिया। भारत की आकाश, स्वाति और लॉइटरिंग जैसी प्रणालियां इन कमियों को दूर करती हैं। आर्मेनिया के रूस के साथ गहरे रिश्ते रहे हैं और यह रूस के नेतृत्व वाले आर्थिक संघ का सदस्य है। आर्मेनिया में रूस के सैन्य अड्डे भी मौजूद हैं। लेकिन प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान के नेतृत्व में येरेवान ने पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को गहरा किया है। इस बात ने रूस को नाराज कर दिया है। मॉस्को ने चेतावनी दी है कि अगर आर्मेनिया यूरोपीय संघ में शामिल होने की कोशिश जारी रखता है तो वह सस्ते तेल, गैस और कच्चे हीरों की आपूर्ति को निलंबित या समाप्त कर देगा। भारत और आर्मेनिया के बढ़ते रक्षा संबंधों से तुर्की और पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ सकती है। नागोर्नो-काराबाख संघर्ष के दौरान तुर्की ने अजरबैजान को ड्रोन और सैन्य सहायता दी थी। पाकिस्तान ने खुले तौर पर अजरैबजान का समर्थन किया। विश्लेषक आर्मेनिया के साथ बढ़ते रक्षा संबंधों को पाकिस्तान से जुड़े क्षेत्रीय गठबंधनों के खिलाफ एक संतुलनकारी रणनीति के रूप में देखते हैं। विवेक सिंह नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में प्रिंसिपल डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वे नवभारत टाइम्स के दुनिया सेक्शन को कवर करते हैं। पत्रकारिता में उनका 12 वर्षों का अनुभव है, जिसमें उन्होंने डिजिटल, टीवी और वीडियो ऐप पर विभिन्न भूमिकाओं में काम किया है। विवेक सिंह मार्च 2023 में नवभारत टाइम्स, डिजिटल से जुड़े। इस दौरान उन्होंने इजरायल-हमास युद्ध, इजरायल-ईरान और इजरायल-हिजबुल्ला संघर्ष, भारत-पाकिस्तान सैन्य टकराव, अफगान तालिबान-पाकिस्तान तनाव और बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ छात्र विद्रोह जैसे वैश्विक घटनाक्रम का व्यापक कवरेज किया है। वैश्विक राजनीति क या कूटनीतिक घटनाक्रम पर तेज और गहराई से खबरों को प्रस्तुत करना और उसके भारत पर असर के बारे में पाठकों को सूचना देना पहली प्राथमिकता रहती है। विशेषज्ञता- दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के घटनाक्रम, मध्य पूर्व के मामलों के साथ ही वैश्विक तनाव और घटनाओं का भारत पर होने असर के बारे में विश्लेषण प्रस्तुत करना। पत्रकारिता अनुभव- डिजिटल और टीवी में 12 साल का अनुभव विवेक सिंह ने अमर उजाला डॉट कॉम के साथ साल 2013 में देहरादून से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद हैदराबाद में न्यूज 18 यूपी/उत्तराखंड के साथ जुड़कर टीवी न्यूज की आउटपुट डेस्क में काम किया। बेंगलुरु में रहकर डिजिटल स्टार्टअप आवाज न्यूज वीडियो एप की फाउंडिंग टीम का हिस्सा बने और उसे लीड किया। इसके बाद वन इंडिया हिंदी, एबीपी न्यूज के साथ काम किया। की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमं.

रूस से तनाव के बीच आर्मेनिया में सोवियत-स्टाइल की मिलिट्री परेड, भारतीय हथियारों का दबदबा, मॉस्को क्यों नाराज। इसी सप्ताह आयोजित की गई बड़ी मिलिट्री परेड में भारतीय हथियार प्रणालियों का दबदबा दिखाई दिया है। इस परेड में आकाश, पिनाका और स्वाति रडार जैसी सैन्य प्रणालियां काराकस क्षेत्र में भारत की बढ़ती उपस्थिति को दिखाती हैं। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच आर्मेनिया ने गुरुवार को एक विशाल सोवियत-स्टाइल सैन्य परेड आयोजित की, जिसमें उसने अपने बढ़ते हथियार भंडार को प्रदर्शित किया है। यह परेड संसदीय चुनावों से ठीक एक सप्ताह पहले आयोजित की गई है। 2016 के बाद यह आर्मेनिया की पहली ऐसी परेड थी, जिसमें भारी हथियारों को शामिल किया गया। इस परेड में एक महत्वपूर्ण रक्षा निर्यातक के रूप में भारत की मौजूदगी भी दर्ज हुई है। 28 मई को आयोजित परेड में भारतीय मूल के कई तरह के सैन्य सिस्टम राजधानी येरेवान के मुख्य चौक से होकर गुजरे। इसने साफ तौर पर दिखाया कि भारत किस तरह येरेवान के सबसे अहम रक्षा साझेदारों में एक बनकर उभरा है। यह परेड भारत के लिए एक सार्वजनिक प्रदर्शन था कि उसका रक्षा उद्योग अब वैश्विक हथियार बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहा है। आकाश प्रणाली एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल प्लेटफॉर्म है। इसका निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड करती है जिसे DRDO ने विकसित किया है। यह भारत की सबसे महत्वाकांक्षी स्वदेशी तोप परियोजनाओं में से एक है। इसे DRDO और कल्याणी समूह ने विकसित किया है। इसमें स्वचालित प्रणालियां हैं और बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। पिनाका को एक साथ कई हमले करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह दुश्मन के ठिकानों पर तेजी से और लंबी दूरी से हमला करने की क्षमता देता है। यह प्रणाली दुश्मन की तरफ से आने वाले तोप के गोलों, रॉकेटों और मोर्टार का पता लगाती है। इससे सेनाओं को दुश्मन के हमले वाले ठिकानों की पहचान करने में मदद मिलती है। इन्हें आत्मघाती ड्रोन कहा जाता है। लॉइटरिंग म्यूनिशन्स युद्ध के मैदान के ऊपर तब तक मंडराते रहते हैं, जब तक उन्हें किसी लक्ष्य पर सटीक हमला करने का मौका नहीं मिल जाता। आर्मेनिया दशकों तक रूसी हथियारों पर निर्भर रहा है। साल 2020 के नागोर्नो-काराबाख संघर्ष ने येरेवान की सैन्य सोच को पूरी तरह बदल दिया। अजरबैजान के ड्रोन, सटीक तोपखाने और मिसाइल प्रणालियों के इस्तेमाल ने आर्मेनिया की हवाई रक्षा को लेकर बड़ी कमजोरियों को उजागर कर दिया। भारत की आकाश, स्वाति और लॉइटरिंग जैसी प्रणालियां इन कमियों को दूर करती हैं। आर्मेनिया के रूस के साथ गहरे रिश्ते रहे हैं और यह रूस के नेतृत्व वाले आर्थिक संघ का सदस्य है। आर्मेनिया में रूस के सैन्य अड्डे भी मौजूद हैं। लेकिन प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान के नेतृत्व में येरेवान ने पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को गहरा किया है। इस बात ने रूस को नाराज कर दिया है। मॉस्को ने चेतावनी दी है कि अगर आर्मेनिया यूरोपीय संघ में शामिल होने की कोशिश जारी रखता है तो वह सस्ते तेल, गैस और कच्चे हीरों की आपूर्ति को निलंबित या समाप्त कर देगा। भारत और आर्मेनिया के बढ़ते रक्षा संबंधों से तुर्की और पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ सकती है। नागोर्नो-काराबाख संघर्ष के दौरान तुर्की ने अजरबैजान को ड्रोन और सैन्य सहायता दी थी। पाकिस्तान ने खुले तौर पर अजरैबजान का समर्थन किया। विश्लेषक आर्मेनिया के साथ बढ़ते रक्षा संबंधों को पाकिस्तान से जुड़े क्षेत्रीय गठबंधनों के खिलाफ एक संतुलनकारी रणनीति के रूप में देखते हैं। विवेक सिंह नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में प्रिंसिपल डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वे नवभारत टाइम्स के दुनिया सेक्शन को कवर करते हैं। पत्रकारिता में उनका 12 वर्षों का अनुभव है, जिसमें उन्होंने डिजिटल, टीवी और वीडियो ऐप पर विभिन्न भूमिकाओं में काम किया है। विवेक सिंह मार्च 2023 में नवभारत टाइम्स, डिजिटल से जुड़े। इस दौरान उन्होंने इजरायल-हमास युद्ध, इजरायल-ईरान और इजरायल-हिजबुल्ला संघर्ष, भारत-पाकिस्तान सैन्य टकराव, अफगान तालिबान-पाकिस्तान तनाव और बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ छात्र विद्रोह जैसे वैश्विक घटनाक्रम का व्यापक कवरेज किया है। वैश्विक राजनीतिक या कूटनीतिक घटनाक्रम पर तेज और गहराई से खबरों को प्रस्तुत करना और उसके भारत पर असर के बारे में पाठकों को सूचना देना पहली प्राथमिकता रहती है। विशेषज्ञता- दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के घटनाक्रम, मध्य पूर्व के मामलों के साथ ही वैश्विक तनाव और घटनाओं का भारत पर होने असर के बारे में विश्लेषण प्रस्तुत करना। पत्रकारिता अनुभव- डिजिटल और टीवी में 12 साल का अनुभव विवेक सिंह ने अमर उजाला डॉट कॉम के साथ साल 2013 में देहरादून से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद हैदराबाद में न्यूज 18 यूपी/उत्तराखंड के साथ जुड़कर टीवी न्यूज की आउटपुट डेस्क में काम किया। बेंगलुरु में रहकर डिजिटल स्टार्टअप आवाज न्यूज वीडियो एप की फाउंडिंग टीम का हिस्सा बने और उसे लीड किया। इसके बाद वन इंडिया हिंदी, एबीपी न्यूज के साथ काम किया। की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमं





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