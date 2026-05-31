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रूस की विनाशकारी मिसाइलें: यूक्रेन युद्ध और अमेरिकी आशंकाओं का विश्लेषण

रक्षा और सैन्य News

रूस की विनाशकारी मिसाइलें: यूक्रेन युद्ध और अमेरिकी आशंकाओं का विश्लेषण
रूस-यूक्रेन युद्धहाइपरसोनिक मिसाइलरूसी सैन्य शक्ति
📆31-05-2026 11:33:00
📰NBT Hindi News
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रूस ने यूक्रेन युद्ध में अपनी अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसे किंझल, जिरकॉन और ओरेसनिक का प्रदर्शन किया है, जिसने वैश्विक रक्षा समीकरणों को बदल दिया है।

रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां सैन्य तकनीक और हथियारों की होड़ दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गई है। पिछले चार वर्षों से जारी इस भीषण संघर्ष ने न केवल मानवीय त्रासदी को जन्म दिया है, बल्कि आधुनिक युद्धकला के नए आयाम भी खोले हैं। वर्तमान में दुनिया का ध्यान मध्य पूर्व के संघर्ष और उससे उत्पन्न ऊर्जा संकट की ओर अधिक है, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में भारी वृद्धि ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। हालांकि, इस शोर-शराबे के बीच रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपनी सैन्य श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए जिन मिसाइलों का उपयोग किया है, वे पूरी दुनिया, विशेषकर अमेरिका और नाटो देशों के लिए एक गंभीर चेतावनी हैं। रूस ने धीरे-धीरे अपने उन गुप्त हथियारों की परतें खोली हैं, जो अब तक केवल कागजों या परीक्षणों तक सीमित थे और अब वास्तविक युद्धक्षेत्र में अपनी विनाशकारी क्षमता दिखा रहे हैं। रूस के शस्त्रागार में इस्कंदर मिसाइल एक अत्यंत शक्तिशाली और गतिशील हथियार है। इसे नाटो द्वारा एसएस-26 स्टोन के नाम से जाना जाता है। यह एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है जिसकी मारक क्षमता लगभग 500 किलोमीटर तक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी गति और सटीकता है, क्योंकि यह मैक 6 से मैक 7 की रफ्तार से उड़ान भर सकती है, जो लगभग 7200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यह मिसाइल परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के वारहेड्स ले जाने में सक्षम है और अपने लक्ष्य को मात्र 1 से 30 मीटर के दायरे में भेद सकती है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि यह उड़ान के दौरान अपनी दिशा बदल सकती है और डिकॉय छोड़ सकती है, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम भ्रमित हो जाते हैं। इसी तरह किंझल मिसाइल, जिसे खंजर भी कहा जाता है, रूस की हवाई हमले की क्षमता को नई ऊंचाई देती है। यह एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो मैक 10 की अविश्वसनीय गति से चलती है और इसकी रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर तक है। इसे मिग-31 या टीयू-22एम3 जैसे विमानों से लॉन्च किया जाता है, जिससे इसे रोकना आधुनिक रक्षा प्रणालियों के लिए लगभग असंभव हो जाता है। हाल के समय में ओरेसनिक और जिरकॉन जैसी मिसाइलों ने वैश्विक सुरक्षा विशेषज्ञों को और अधिक चिंतित कर दिया है। ओरेसनिक एक मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी गति ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक है। यह मिसाइल एमआईआरवी तकनीक से लैस है, जिसका अर्थ है कि यह एक साथ कई स्वतंत्र वॉरहेड्स ले जा सकती है और अलग-अलग लक्ष्यों को एक साथ नष्ट कर सकती है। इसकी मारक क्षमता 500 से 5500 किलोमीटर तक हो सकती है, जो इसे एक रणनीतिक हथियार बनाती है। दूसरी ओर, जिरकॉन एक स्क्रैमजेट-संचालित हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे मुख्य रूप से दुश्मन के युद्धपोतों और समुद्री ठिकानों को तबाह करने के लिए बनाया गया है। इसकी मैक 9 की गति इसे किसी भी मौजूदा रक्षा प्रणाली के लिए लगभग अदृश्य बना देती है। इसे पनडुब्बियों और युद्धपोतों से दागा जा सकता है, जिससे समुद्र में रूस की पकड़ और अधिक मजबूत हो जाती है। इसके अलावा, रूस की कैलिबर मिसाइल श्रृंखला अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाती है। इसे एनपीओ नोवेटर द्वारा विकसित किया गया है और यह अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता, जो 1500 से 2500 किलोमीटर तक है, के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सटीकता इतनी अधिक है कि इसका सीईपी केवल 3 मीटर है, जिसका अर्थ है कि यह अपने लक्ष्य के बेहद करीब प्रहार करती है। यह मिसाइल जमीन, हवा और समुद्र तीनों माध्यमों से लॉन्च की जा सकती है। साथ ही, रूस के एस-300 और एस-400 सिस्टम, जो मुख्य रूप से हवाई रक्षा के लिए हैं, उनका उपयोग आक्रामक हमलों के लिए भी किया गया है। ये प्रणालियां न केवल दुश्मन के विमानों और ड्रोन्स को मार गिराती हैं, बल्कि जमीनी ठिकानों पर भी सटीक प्रहार करने में सक्षम हैं। इन सभी हथियारों के सम्मिलित प्रभाव ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को अपनी रक्षा रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। यह स्पष्ट है कि रूस ने अपनी सैन्य तकनीक के माध्यम से एक ऐसा संतुलन बनाने की कोशिश की है, जहां उसकी मारक क्षमता किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को रोकने और दुश्मन को मनोवैज्ञानिक रूप से दबाने में सक्षम हो.

रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां सैन्य तकनीक और हथियारों की होड़ दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गई है। पिछले चार वर्षों से जारी इस भीषण संघर्ष ने न केवल मानवीय त्रासदी को जन्म दिया है, बल्कि आधुनिक युद्धकला के नए आयाम भी खोले हैं। वर्तमान में दुनिया का ध्यान मध्य पूर्व के संघर्ष और उससे उत्पन्न ऊर्जा संकट की ओर अधिक है, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में भारी वृद्धि ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। हालांकि, इस शोर-शराबे के बीच रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपनी सैन्य श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए जिन मिसाइलों का उपयोग किया है, वे पूरी दुनिया, विशेषकर अमेरिका और नाटो देशों के लिए एक गंभीर चेतावनी हैं। रूस ने धीरे-धीरे अपने उन गुप्त हथियारों की परतें खोली हैं, जो अब तक केवल कागजों या परीक्षणों तक सीमित थे और अब वास्तविक युद्धक्षेत्र में अपनी विनाशकारी क्षमता दिखा रहे हैं। रूस के शस्त्रागार में इस्कंदर मिसाइल एक अत्यंत शक्तिशाली और गतिशील हथियार है। इसे नाटो द्वारा एसएस-26 स्टोन के नाम से जाना जाता है। यह एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है जिसकी मारक क्षमता लगभग 500 किलोमीटर तक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी गति और सटीकता है, क्योंकि यह मैक 6 से मैक 7 की रफ्तार से उड़ान भर सकती है, जो लगभग 7200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यह मिसाइल परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के वारहेड्स ले जाने में सक्षम है और अपने लक्ष्य को मात्र 1 से 30 मीटर के दायरे में भेद सकती है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि यह उड़ान के दौरान अपनी दिशा बदल सकती है और डिकॉय छोड़ सकती है, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम भ्रमित हो जाते हैं। इसी तरह किंझल मिसाइल, जिसे खंजर भी कहा जाता है, रूस की हवाई हमले की क्षमता को नई ऊंचाई देती है। यह एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो मैक 10 की अविश्वसनीय गति से चलती है और इसकी रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर तक है। इसे मिग-31 या टीयू-22एम3 जैसे विमानों से लॉन्च किया जाता है, जिससे इसे रोकना आधुनिक रक्षा प्रणालियों के लिए लगभग असंभव हो जाता है। हाल के समय में ओरेसनिक और जिरकॉन जैसी मिसाइलों ने वैश्विक सुरक्षा विशेषज्ञों को और अधिक चिंतित कर दिया है। ओरेसनिक एक मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी गति ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक है। यह मिसाइल एमआईआरवी तकनीक से लैस है, जिसका अर्थ है कि यह एक साथ कई स्वतंत्र वॉरहेड्स ले जा सकती है और अलग-अलग लक्ष्यों को एक साथ नष्ट कर सकती है। इसकी मारक क्षमता 500 से 5500 किलोमीटर तक हो सकती है, जो इसे एक रणनीतिक हथियार बनाती है। दूसरी ओर, जिरकॉन एक स्क्रैमजेट-संचालित हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे मुख्य रूप से दुश्मन के युद्धपोतों और समुद्री ठिकानों को तबाह करने के लिए बनाया गया है। इसकी मैक 9 की गति इसे किसी भी मौजूदा रक्षा प्रणाली के लिए लगभग अदृश्य बना देती है। इसे पनडुब्बियों और युद्धपोतों से दागा जा सकता है, जिससे समुद्र में रूस की पकड़ और अधिक मजबूत हो जाती है। इसके अलावा, रूस की कैलिबर मिसाइल श्रृंखला अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाती है। इसे एनपीओ नोवेटर द्वारा विकसित किया गया है और यह अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता, जो 1500 से 2500 किलोमीटर तक है, के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सटीकता इतनी अधिक है कि इसका सीईपी केवल 3 मीटर है, जिसका अर्थ है कि यह अपने लक्ष्य के बेहद करीब प्रहार करती है। यह मिसाइल जमीन, हवा और समुद्र तीनों माध्यमों से लॉन्च की जा सकती है। साथ ही, रूस के एस-300 और एस-400 सिस्टम, जो मुख्य रूप से हवाई रक्षा के लिए हैं, उनका उपयोग आक्रामक हमलों के लिए भी किया गया है। ये प्रणालियां न केवल दुश्मन के विमानों और ड्रोन्स को मार गिराती हैं, बल्कि जमीनी ठिकानों पर भी सटीक प्रहार करने में सक्षम हैं। इन सभी हथियारों के सम्मिलित प्रभाव ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को अपनी रक्षा रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। यह स्पष्ट है कि रूस ने अपनी सैन्य तकनीक के माध्यम से एक ऐसा संतुलन बनाने की कोशिश की है, जहां उसकी मारक क्षमता किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को रोकने और दुश्मन को मनोवैज्ञानिक रूप से दबाने में सक्षम हो

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