रूस पाकिस्तान को संजीवनी देने के मूड में

रूस ने पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाई हैं और इसके पीछे चीन का एक बड़ा फैक्टर है। रूस चाहता है कि INSTC का विस्तार सिर्फ चाबहार तक ही न रहे बल्कि इसे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से भी जोड़ा जाए।

भारत के दुश्मन पाकिस्तान को संजीवनी देने के मूड में रूस , ग्‍वादर को मुंबई-मास्‍को कॉर‍िडोर से जोड़ना चाहते हैं पुतिन। रूस ने पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाई हैं और इसके पीछे चीन का एक बड़ा फैक्टर है। रूस चाहता है कि INSTC का विस्तार सिर्फ चाबहार तक ही न रहे बल्कि इसे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से भी जोड़ा जाए। पाकिस्तान और रूस 2030 तक एक आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं जिसका मकसद अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों में व्यापार और निवेश के मौकों को बढ़ाना है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के साथ इस समझौते से पाकिस्तान को आर्थिक संजीवनी मिल सकती है। पाकिस्तान के अखबर द ट्रिब्यून के मुताबिक पाकिस्तान , रूस के प्रस्तावित 'इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर' ( INSTC ) में शामिल होने के लिए भी सहमत हो गया है जो ग्वादर पोर्ट से जुड़ेगा। रूस के उप-प्रधानमंत्री ने हाल ही में घोषणा की थी कि रूस ने ग्वादर पोर्ट को 'इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर' में शामिल करने का समर्थन किया है। इसका मकसद मध्य एशिया के साथ समुद्री व्यापार मार्ग बनाना है। दिलचस्प बात ये है कि भारत इस प्रोजेक्ट के संस्थापक सदस्यों में से एक है और रूस ने इस कॉरिडोर को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ने का समर्थन किया है। इसी महीने पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री सरदार अवैस अहमद खान लेघारी ने एक वेबिनार में पुष्टि की है कि पाकिस्तान इस 7,200 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में शामिल होने की योजना बना रहा है और रूस के उप-प्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक ने इस कॉरिडोर को ग्वादर पोर्ट से जोड़ने के प्रस्ताव का खुलकर समर्थन किया है। आपको बता दें कि यह इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर समुद्र, रेल और सड़क संपर्कों का 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टीमॉडल नेटवर्क है जिसका मकसद भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस और मध्य एशिया को जोड़ना है। INSTC की शुरुआत सितंबर 2000 में भारत, रूस और ईरान ने मिलकर एक त्रिपक्षीय समझौते के जरिए की थी। भारत के लिए यह कॉरिडोर रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ने इस कॉरिडोर को इसलिए बढ़ावा दिया था ताकि वह पाकिस्तान के जमीनी रास्ते का इस्तेमाल किए बिना ईरान के चाबहार पोर्ट और कैस्पियन सागर के जरिए सीधे मध्य एशिया और रूस तक व्यापार कर सके। इस मार्ग से यूरोप और रूस तक माल भेजने में स्वेज नहर के पारंपरिक रास्ते के मुकाबले 20 दिन कम समय लगता है और लागत में 30% की कमी आती है। रूस ने पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाई हैं और इसके पीछे चीन का एक बड़ा फैक्टर है। रूस चाहता है कि INSTC का विस्तार सिर्फ चाबहार तक ही न रहे बल्कि इसे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से भी जोड़ा जाए। इससे रूस को अरब सागर और हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए एक और अतिरिक्त समुद्री मार्ग मिल जाएगा। खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए कड़े प्रतिबंधों की वजह से रूस नए व्यापार िक रास्तों और पार्टनर्स की तलाश में है। वह पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर यूरेशियाई क्षेत्र में अपना प्रभाव और बढ़ाना चाहता है। इसीलिए रूस और पाकिस्तान ने 2030 तक का एक दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग रोडमैप भी तैयार किया है। भारत ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और चीन के 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' का हमेशा विरोध किया है। अब भारत के सबसे पुराने और भरोसेमंद सहयोगी रूस की तरफ से ग्वादर पोर्ट को भारत के ही शुरू किए गए प्रोजेक्ट से जोड़ने का समर्थन करना नई दिल्ली के लिए एक बड़ा कूटनीतिक झटका माना जा रहा है। भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को विकसित करने में भारी निवेश किया है ताकि वह ग्वादर को टक्कर दे सके.

भारत के दुश्मन पाकिस्तान को संजीवनी देने के मूड में रूस, ग्‍वादर को मुंबई-मास्‍को कॉर‍िडोर से जोड़ना चाहते हैं पुतिन। रूस ने पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाई हैं और इसके पीछे चीन का एक बड़ा फैक्टर है। रूस चाहता है कि INSTC का विस्तार सिर्फ चाबहार तक ही न रहे बल्कि इसे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से भी जोड़ा जाए। पाकिस्तान और रूस 2030 तक एक आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं जिसका मकसद अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों में व्यापार और निवेश के मौकों को बढ़ाना है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के साथ इस समझौते से पाकिस्तान को आर्थिक संजीवनी मिल सकती है। पाकिस्तान के अखबर द ट्रिब्यून के मुताबिक पाकिस्तान, रूस के प्रस्तावित 'इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर' (INSTC) में शामिल होने के लिए भी सहमत हो गया है जो ग्वादर पोर्ट से जुड़ेगा। रूस के उप-प्रधानमंत्री ने हाल ही में घोषणा की थी कि रूस ने ग्वादर पोर्ट को 'इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर' में शामिल करने का समर्थन किया है। इसका मकसद मध्य एशिया के साथ समुद्री व्यापार मार्ग बनाना है। दिलचस्प बात ये है कि भारत इस प्रोजेक्ट के संस्थापक सदस्यों में से एक है और रूस ने इस कॉरिडोर को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ने का समर्थन किया है। इसी महीने पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री सरदार अवैस अहमद खान लेघारी ने एक वेबिनार में पुष्टि की है कि पाकिस्तान इस 7,200 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में शामिल होने की योजना बना रहा है और रूस के उप-प्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक ने इस कॉरिडोर को ग्वादर पोर्ट से जोड़ने के प्रस्ताव का खुलकर समर्थन किया है। आपको बता दें कि यह इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर समुद्र, रेल और सड़क संपर्कों का 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टीमॉडल नेटवर्क है जिसका मकसद भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस और मध्य एशिया को जोड़ना है। INSTC की शुरुआत सितंबर 2000 में भारत, रूस और ईरान ने मिलकर एक त्रिपक्षीय समझौते के जरिए की थी। भारत के लिए यह कॉरिडोर रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ने इस कॉरिडोर को इसलिए बढ़ावा दिया था ताकि वह पाकिस्तान के जमीनी रास्ते का इस्तेमाल किए बिना ईरान के चाबहार पोर्ट और कैस्पियन सागर के जरिए सीधे मध्य एशिया और रूस तक व्यापार कर सके। इस मार्ग से यूरोप और रूस तक माल भेजने में स्वेज नहर के पारंपरिक रास्ते के मुकाबले 20 दिन कम समय लगता है और लागत में 30% की कमी आती है। रूस ने पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाई हैं और इसके पीछे चीन का एक बड़ा फैक्टर है। रूस चाहता है कि INSTC का विस्तार सिर्फ चाबहार तक ही न रहे बल्कि इसे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से भी जोड़ा जाए। इससे रूस को अरब सागर और हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए एक और अतिरिक्त समुद्री मार्ग मिल जाएगा। खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए कड़े प्रतिबंधों की वजह से रूस नए व्यापारिक रास्तों और पार्टनर्स की तलाश में है। वह पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर यूरेशियाई क्षेत्र में अपना प्रभाव और बढ़ाना चाहता है। इसीलिए रूस और पाकिस्तान ने 2030 तक का एक दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग रोडमैप भी तैयार किया है। भारत ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और चीन के 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' का हमेशा विरोध किया है। अब भारत के सबसे पुराने और भरोसेमंद सहयोगी रूस की तरफ से ग्वादर पोर्ट को भारत के ही शुरू किए गए प्रोजेक्ट से जोड़ने का समर्थन करना नई दिल्ली के लिए एक बड़ा कूटनीतिक झटका माना जा रहा है। भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को विकसित करने में भारी निवेश किया है ताकि वह ग्वादर को टक्कर दे सके





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