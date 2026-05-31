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रूस का 500 डॉलर का योल्का ड्रोन हंटर: सस्ता और घातक एंटी-ड्रोन हथियार

रक्षा / सैन्य प्रौद्योगिकी News

रूस का 500 डॉलर का योल्का ड्रोन हंटर: सस्ता और घातक एंटी-ड्रोन हथियार
रूसड्रोन हंटरयोल्का
📆31-05-2026 10:28:00
📰NBT Hindi News
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रूस ने योल्का नामक एक किफायती एंटी-ड्रोन इंटरसेप्टर विकसित किया है, जिसकी कीमत मात्र 500 डॉलर है। यह हाथ से संचालित होने वाला ड्रोन दुश्मन के ड्रोनों को गतिज ऊर्जा से नष्ट करता है। इसका वजन 1-3 किलो और रेंज 4 किमी तक है। यह AI-सहायता प्राप्त है और युद्ध में गेमचेंजर साबित हो सकता है।

रूस ने एक नया एंटी-ड्रोन हथियार विकसित किया है जिसका नाम योल्का है। यह ड्रोन हंटर के नाम से भी जाना जाता है और इसकी कीमत मात्र 500 डॉलर है। यह सिस्टम हाथ से संचालित होता है और दुश्मन के ड्रोनों को नष्ट करने में सक्षम है। इसका पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन मई 2025 में मॉस्को की विजय दिवस परेड के दौरान हुआ था। उस समय एक सैनिक को रूस ी राष्ट्रपति के पास एक छोटा उपकरण ले जाते हुए देखा गया था। अब युद्धक्षेत्र के वीडियो सामने आए हैं जिनमें रूस ी सैनिक इस हथियार का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक सैनिक बंदूक जैसे लॉन्चर से एक छोटा इंटरसेप्टर छोड़ता है और वह स्वचालित रूप से लक्ष्य को ट्रैक करके ड्रोन को गिरा देता है। योल्का को खासतौर पर दुश्मन के टोही और एफपीवी ड्रोनों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य महंगे एयर डिफेंस सिस्टमों का सस्ता विकल्प उपलब्ध कराना है.

रूस ने एक नया एंटी-ड्रोन हथियार विकसित किया है जिसका नाम योल्का है। यह ड्रोन हंटर के नाम से भी जाना जाता है और इसकी कीमत मात्र 500 डॉलर है। यह सिस्टम हाथ से संचालित होता है और दुश्मन के ड्रोनों को नष्ट करने में सक्षम है। इसका पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन मई 2025 में मॉस्को की विजय दिवस परेड के दौरान हुआ था। उस समय एक सैनिक को रूसी राष्ट्रपति के पास एक छोटा उपकरण ले जाते हुए देखा गया था। अब युद्धक्षेत्र के वीडियो सामने आए हैं जिनमें रूसी सैनिक इस हथियार का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक सैनिक बंदूक जैसे लॉन्चर से एक छोटा इंटरसेप्टर छोड़ता है और वह स्वचालित रूप से लक्ष्य को ट्रैक करके ड्रोन को गिरा देता है। योल्का को खासतौर पर दुश्मन के टोही और एफपीवी ड्रोनों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य महंगे एयर डिफेंस सिस्टमों का सस्ता विकल्प उपलब्ध कराना है

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रूस ड्रोन हंटर योल्का एंटी-ड्रोन 500 डॉलर

 

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