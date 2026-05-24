रूस ने यूक्रेन पर दागी छह मिसाइलों का हमला किया

रूस ने यूक्रेन पर रविवार को बलमायकों और हाइपरसोनिक मिसाइलों सहित छह मिसाइलों का हमला किया, जिसमें हाइपरसोनिक ओरेश्निक सहित चार प्रकार की मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। मॉस्को ने इसे रूस के अंदर नागरिक ठ के हमलों का बदला बताया। यूक्रेन के सैन्य कमांड केंद्र, हवाई अड्डे और यूक्रेन के सैन्य-औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों को निशाना बनाया गया। मॉस्को ने दावा किया कि सभी हमले सफल रहे.
रूस ने यूक्रेन पर दागी हाइपरसोनिक, इस्कंदर, किंजल और जिरकोन मिसाइलें रूस ने रविवार को यूक्रेन पर रात भर भारी मिसाइल हमले किए, जिसमें हाइपरसोनिक ओरेश्निक सहित चार प्रकार की मिसाइलों का उपयोग किया गया। मॉस्को ने इसे रूस के अंदर नागरिक ठिकानों पर कीव के हमलों का बदला बताया। इन हमलों में ओरेश्निक, इस्कंदर, किंझल और जिरकॉन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इन हमलों यूक्रेन के सैन्य कमांड केंद्र, हवाई अड्डे और यूक्रेन के सैन्य-औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों को निशाना बनाया गया। मॉस्को ने दावा किया कि सभी हमले सफल रहे। रॉयटर्स युद्ध के मैदान से मिली इन रिपोर्टों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका। इस बीच यूक्रैन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने कीव पर रात भर किए गए बड़े हमले के दौरान हाइपरसोनिक ओरेश्निक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया.
रूस ने यूक्रेन पर दागी हाइपरसोनिक, इस्कंदर, किंजल और जिरकोन मिसाइलें रूस ने रविवार को यूक्रेन पर रात भर भारी मिसाइल हमले किए, जिसमें हाइपरसोनिक ओरेश्निक सहित चार प्रकार की मिसाइलों का उपयोग किया गया। मॉस्को ने इसे रूस के अंदर नागरिक ठिकानों पर कीव के हमलों का बदला बताया। इन हमलों में ओरेश्निक, इस्कंदर, किंझल और जिरकॉन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इन हमलों यूक्रेन के सैन्य कमांड केंद्र, हवाई अड्डे और यूक्रेन के सैन्य-औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों को निशाना बनाया गया। मॉस्को ने दावा किया कि सभी हमले सफल रहे। रॉयटर्स युद्ध के मैदान से मिली इन रिपोर्टों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका। इस बीच यूक्रैन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने कीव पर रात भर किए गए बड़े हमले के दौरान हाइपरसोनिक ओरेश्निक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया
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