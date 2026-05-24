रूस ने कीव पर बड़ा हमला किया, 1 नाबालिग की मौत, 21 लोग घायल

रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। राजधानी कीव पर ड्रोन और मिसाइलें दागीं हैं। हमले में अभी तक 1 नाबालिग की मौत हो गई है, 21 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पूरे कीव में विस्फोटों की आवाजें गूंजीं। मेयर विटाली क्लिट्स्को ने टेलीग्राम पर बताया कि शहर के सभी जिलों में नुकसान हुआ है। रिहायशी इमारतों और स्कूलों को भी निशाना बनाया गया। क्लिट्स्को के मुताबिक घायलों में 15 साल का एक लड़का भी है। कुल 13 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये हमले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के बाद हुए हैं। पुतिन ने शुक्रवार को स्टारोबिलस्क शहर में छात्र छात्रावास पर हुए हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया था। उस हमले में 18 लोग मारे गए थे। पुतिन ने जवाबी कार्रवाई की कसम खाई थी।

रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। राजधानी कीव पर ड्रोन और मिसाइलें दागीं हैं। हमले में अभी तक 1 नाबालिग की मौत हो गई है, 21 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पूरे कीव में विस्फोटों की आवाजें गूंजीं। मेयर विटाली क्लिट्स्को ने टेलीग्राम पर बताया कि शहर के सभी जिलों में नुकसान हुआ है। रिहायशी इमारतों और स्कूलों को भी निशाना बनाया गया। क्लिट्स्को के मुताबिक घायल ों में 15 साल का एक लड़का भी है। कुल 13 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये हमले रूस ी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के बाद हुए हैं। पुतिन ने शुक्रवार को स्टारोबिलस्क शहर में छात्र छात्रावास पर हुए हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया था। उस हमले में 18 लोग मारे गए थे। पुतिन ने जवाबी कार्रवाई की कसम खाई थी। वहीं, यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने बयान जारी कर कहा कि शुक्रवार रात उसने रूस के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में स्टारोबिलस्क के पास हमला किया था। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि निशाने पर छात्रावास नहीं, बल्कि एक रूस ी सैन्य इकाई थी.

रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। राजधानी कीव पर ड्रोन और मिसाइलें दागीं हैं। हमले में अभी तक 1 नाबालिग की मौत हो गई है, 21 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पूरे कीव में विस्फोटों की आवाजें गूंजीं। मेयर विटाली क्लिट्स्को ने टेलीग्राम पर बताया कि शहर के सभी जिलों में नुकसान हुआ है। रिहायशी इमारतों और स्कूलों को भी निशाना बनाया गया। क्लिट्स्को के मुताबिक घायलों में 15 साल का एक लड़का भी है। कुल 13 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये हमले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के बाद हुए हैं। पुतिन ने शुक्रवार को स्टारोबिलस्क शहर में छात्र छात्रावास पर हुए हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया था। उस हमले में 18 लोग मारे गए थे। पुतिन ने जवाबी कार्रवाई की कसम खाई थी। वहीं, यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने बयान जारी कर कहा कि शुक्रवार रात उसने रूस के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में स्टारोबिलस्क के पास हमला किया था। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि निशाने पर छात्रावास नहीं, बल्कि एक रूसी सैन्य इकाई थी





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