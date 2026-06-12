रूस से तेल आयाम पर फिनलैंड की मंत्री ने किया भारत का समर्थन, जयशंकर का झटका यूरोप को

भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर के रूसी तेल आयाम पर उत्तर को देखकर फिनलैंड की विदेश मंत्री एलीना वाल्टोनेन ने भारत का साथ दिया। यूरोप में तेल की कीमतों पर सीमा लगाने के दौरान भारत ने अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर रूसी तेल आयाम जारी रखा, जिस पर विदेश मंत्री ने कहा कि यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक था।

रूस से कच्चा तेल आयात करने पर भारत ीय विदेश मंत्री एस.

जयशंकर के उत्तर को सुनकर फिनलैंड की विदेश मं特里ी एलीना वाल्टोनेन ने तुरंत भारत का समर्थन जताया। यूरोपीय नेताओं के छूटे पसीने सुनने के बाद जयशंकर ने कहा कि किसी भी यूरोपीय देश पर भारतीय हथियारों से आज तक हमला नहीं हुआ है। वे यह भी कहा कि काश वे यूरोप के हथियारों के बारे में भी ऐसा कह पाते। फिनलैंड की विदेश मंत्री ने कहा कि जब उन्होंने तेल की कीमतों पर सीमा (प्राइस कैप) लागू की थी तो उन्होंने दुनिया को रूसी तेल खरीदने से नहीं रोका था। भारत ने तय सीमा के भीतर ही तेल खरीदा है और उसका मकसद भी यही था। एक कार्यक्रम में जयशंकर के प्रति कठिन सवाल पूछे जा रहे थे, जिस पर वहोंने भारत की नीति का बचपन बताया। गुरुवार को एक पत्रकार ने भारत पर आरोप लगाया कि वह 'रूस के प्रति बहुत ज़्यादा सहानुभूति रखता है' और 'रूस से तेल खरीदने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है।' इस पर जयशंकर ने भारत की ईर्ष्या और दूरदर्शिता पर जोर दिया





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