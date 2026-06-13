रूस का भारत को सुखोई एसयू-57 ऑफर: पाकिस्तान-चीन की चिंता बढ़ी

रूस ने भारत को अपने सुखोई एसयू-57 लड़ाकू विमान का ऑफर किया है। पाकिस्तान और चीन इस संभावित डील से चिंतित हैं। पाकिस्तानी विशेषज्ञ चीन से लॉबिंग और दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति रोकने का सुझाव दे रहे हैं। एसयू-57 की तकनीक, परीक्षण और रणनीतिक महत्व का विश्लेषण।

रूस ने भारत को अपने सुखोई एसयू-57 लड़ाकू विमान का ऑफर दिया है और इसमें तकनीकी सहयोग और भारत में निर्माण की भी बात कही। यह समाचार पाकिस्तान और चीन के रणनीतिक हितों के लिए चुनौती बन सकता है। पाकिस्तान ी सैन्य विशेषज्ञ भारत के इस संभावित विमान के आगमन से चिंतित हैं क्योंकि इसमें पाकिस्तान की हवाई शक्ति में अगे पिछड़ाई बढ़ सकती है। पाकिस्तान चीन से जे-35 लड़ाकू विमान खरीद रहा है लेकिन वे अभी परीक्षण से परे हैं। पाकिस्तान ी विश्लेषकों ने सुझाव दिया कि पाकिस्तान चीन से लॉबिंग करे और भारत की डिलीवरी रोकने के लिए दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति रोकने का धमकी दे। चीन रेयर अर्थ मिनरल्स के बाजार पर हावी है, जो आधुनिक विमान निर्माण के लिए जरूरी है। हालांकि चीन की मर्केट प्रभुत्व सरकारी सैन्य प्रोजेक्ट्स पर वीटो पावर नहीं देती। एसयू-57 एक गुप्त और उन्नत पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ विमान है जिसे सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने विकसित किया है। यह स्टील्थ तकनीक और सुपरसोनिक गति से लैस है। रूस ी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को इस विमान की खरीद और भारत में निर्माण का प्रस्ताव दिया है। रूस का दावा है कि यह बिना आफ्टरबर्नर के लगातार सुपरसोनिक गति से उड़ सकता है। पाकिस्तान और चीन दोनों के रणनीतिक हितों के लिए एसयू-57 की तैनाती एक बड़ी चुनौती होगी। रूस ने इस विमान को सीरिया और यूक्रेन युद्ध जैसे संघर्षों में परीक्षण किया है। भारत में नव भारत टाइम्स ऑनलाइन के प्रियेश मिश्र के अनुभव से संबंधित जानकारी भी शामिल है.

रूस ने भारत को अपने सुखोई एसयू-57 लड़ाकू विमान का ऑफर दिया है और इसमें तकनीकी सहयोग और भारत में निर्माण की भी बात कही। यह समाचार पाकिस्तान और चीन के रणनीतिक हितों के लिए चुनौती बन सकता है। पाकिस्तानी सैन्य विशेषज्ञ भारत के इस संभावित विमान के आगमन से चिंतित हैं क्योंकि इसमें पाकिस्तान की हवाई शक्ति में अगे पिछड़ाई बढ़ सकती है। पाकिस्तान चीन से जे-35 लड़ाकू विमान खरीद रहा है लेकिन वे अभी परीक्षण से परे हैं। पाकिस्तानी विश्लेषकों ने सुझाव दिया कि पाकिस्तान चीन से लॉबिंग करे और भारत की डिलीवरी रोकने के लिए दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति रोकने का धमकी दे। चीन रेयर अर्थ मिनरल्स के बाजार पर हावी है, जो आधुनिक विमान निर्माण के लिए जरूरी है। हालांकि चीन की मर्केट प्रभुत्व सरकारी सैन्य प्रोजेक्ट्स पर वीटो पावर नहीं देती। एसयू-57 एक गुप्त और उन्नत पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ विमान है जिसे सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने विकसित किया है। यह स्टील्थ तकनीक और सुपरसोनिक गति से लैस है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को इस विमान की खरीद और भारत में निर्माण का प्रस्ताव दिया है। रूस का दावा है कि यह बिना आफ्टरबर्नर के लगातार सुपरसोनिक गति से उड़ सकता है। पाकिस्तान और चीन दोनों के रणनीतिक हितों के लिए एसयू-57 की तैनाती एक बड़ी चुनौती होगी। रूस ने इस विमान को सीरिया और यूक्रेन युद्ध जैसे संघर्षों में परीक्षण किया है। भारत में नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के प्रियेश मिश्र के अनुभव से संबंधित जानकारी भी शामिल है





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