रूस-यूक्रेन युद्ध: सुप्रीम कोर्ट ने यूक्रेन में फंसे 26 भारतीयों पर चिंता जताई, केंद्र सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे 26 भारतीयों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। याचिका में बताया गया है कि इन भारतीयों को नौकरी का वादा करके रूस ले जाया गया था और उन्हें युद्ध में लड़ने के लिए मजबूर किया गया है। परिवारों ने सरकार से अपने प्रियजनों की सुरक्षित वापसी की अपील की है।

नई दिल्ली: रूस - यूक्रेन युद्ध के बीच, यूक्रेन में फंसे 26 भारतीय ों की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता व्यक्त की है। इन 26 भारतीय ों के परिवारों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली भी शामिल थे, ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और एक सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया।\ याचिका कर्ताओं के वकीलों ने अदालत को बताया

कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों ने संदेश भेजकर अपनी व्यथा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वे रूस में फंस गए हैं और अपनी इच्छा के विरुद्ध यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में लड़ने के लिए मजबूर हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जाएगी और उन्होंने इसके लिए समय मांगा। बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को पहले भी इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए कहा गया था। परिवारों ने अपनी याचिका में बताया कि इन भारतीयों को एजेंटों द्वारा नौकरी का वादा किया गया था और वे वैध वीजा पर रूस गए थे। इनमें से कुछ पर्यटक थे और कुछ छात्र थे। रूस पहुंचने पर, उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए, उनकी आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई और उन्हें रूसी सशस्त्र बलों से जुड़ी सैन्य इकाइयों में भर्ती होने के लिए मजबूर किया गया।\याचिका में बताया गया है कि इन भारतीयों के साथ सितंबर और अक्टूबर 2025 के बीच आखिरी बार संपर्क हुआ था। उन्होंने युद्धग्रस्त क्षेत्रों, जैसे कि कुपियांस्क, सेलिडोव, मकीवका और चेल्याबिंस्क के आसपास होने की जानकारी दी थी। उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर डर व्यक्त किया था और कहा था कि वे उन क्षेत्रों को नहीं छोड़ सकते जहां उन्हें तैनात किया गया था। कई मामलों में, तब से उनका संपर्क टूट गया है और परिवारों को उनकी वर्तमान स्थिति या ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया है कि विदेश मंत्रालय, मॉस्को में स्थित भारतीय दूतावास, गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों सहित विभिन्न अधिकारियों से बार-बार संपर्क करने और मदद मांगने के बावजूद, परिवारों को कोई स्पष्ट जानकारी या प्रभावी सहायता नहीं मिली है। याचिका में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों की रक्षा करे, भले ही वे देश से बाहर हों। याचिका में उन अवैध भर्ती नेटवर्कों के बारे में भी चिंता व्यक्त की गई है जो कमजोर लोगों को नौकरी के झूठे वादे करके विदेश भेजते हैं। पीड़ितों के परिवारों ने सरकार से अपने प्रियजनों की सुरक्षित वापसी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।





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