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रेंजर अंजू वर्मा ने बाघ के हमले को शांत किया, गाँव में शांति स्थापित कर 25,000 रुपये का पुरस्कार विजेता

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रेंजर अंजू वर्मा ने बाघ के हमले को शांत किया, गाँव में शांति स्थापित कर 25,000 रुपये का पुरस्कार विजेता
रेंजर अंजू वर्माबांधवगढ़ टाइगर रिजर्वमानव-वन्यजीव संघर्ष
📆28-05-2026 08:53:00
📰NBT Hindi News
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बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की रेंजर अंजू वर्मा ने आधी रात घर में घुसे बाघ को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला, घायल नागरिक को अस्पताल पहुंचाया और ग्रामीणों के गुस्से को शांत कर वन विभाग से प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार प्राप्त किया।

रेंजर अंजू वर्मा ने मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक अनहोनी को कुशलता और शौर्य के साथ संभाला, जिससे न केवल एक घायिल ग्रामीण की जान बची, बल्कि ग्रामीणों में उभरे अतिरेक को भी शांत किया गया। 24 मई की रात लगभग दो बजे के बाद, पनपथा बफर जोन के खेरवा टोला गांव में एक बाघ अचानक घर में घुस आया। बाघ ने एक निवासी को गंभीर रूप से घायल कर दिया और घर के भीतर फँस गया, जिससे घर के भीतर भय और बाहर की भीड़ में गुस्सा दोनों एक साथ बढ़ने लगे। रेंजर अंजू वर्मा ने तुरंत अपने स्टाफ के साथ घटना स्थल पर पहुँचते ही स्थिति का आकलन किया और ग्रामीणों से संवाद शुरू किया। उन्होंने भीड़ के गुस्से को शांत करने के लिए धैर्यपूर्वक बात की, स्थानीय लोगों को बाघ को बिना किसी और नुकसान के बाहर निकालने के उपाय समझाए और साथ ही घायल व्यक्ति को त्वरित चिकित्सा सहायता के लिए अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की। उनका यह शांत और संयमी रवैया ग्रामीणों के विरोध के बावजूद बना रहा, जिससे वे वन विभाग की ओर सहयोगी बन गए। घटनास्थल पर पहुंचते ही रेंजर वर्मा ने बचाव दल के साथ मिलकर बाघ को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने की योजना बनाई। उन्होंने स्थानीय लोगों को बाघ के निकास मार्ग के बारे में बताया और उन्हें सुरक्षित दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया। इस बीच, बाघ को धीरे-धीरे बाहर ले जाने के दौरान उनका व्यवहार अत्यंत सावधानीपूर्ण और पेशेवर था, जिससे बाघ को नुकसान नहीं पहुंचा और घर के भीतर फँसी हुई स्थिति भी समाप्त हुई। इस प्रक्रिया में उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि घायल नागरिक को तुरंत प्राथमिक उपचार मिल सके और फिर एंबुलेंस द्वारा निकटतम अस्पताल में पहुंचाया जा सके। बाघ को निष्क्रमित करने के पश्चात, वन विभाग के फील्ड डायरेक्टर ने रेंजर अंजू वर्मा को प्रशस्ति पत्र और 25,000 रुपये की नगद राशि से सम्मानित किया, साथ ही उनके अदम्य साहस, नेतृत्व क्षमता और संकट प्रबंधन की सराहना की। इस मान्यता ने न केवल उनके व्यक्तिगत योगदान को मान्यता दी, बल्कि वन कर्मचारियों में भी प्रेरणा का स्रोत बनाया। रेंजर अंजू वर्मा की यह कहानी मानव-वन्यजीव संघर्ष के जटिल परिदृश्य में एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करती है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि उचित संवाद, त्वरित कार्रवाई और स्थानीय समुदाय के सहयोग से कठिन से कठिन स्थिति को भी हल किया जा सकता है। इस घटना ने यह भी उजागर किया कि वन विभाग के कर्मचारियों के पास न केवल वन्यजीव प्रबंधन की कुशलता है, बल्कि मानव सुरक्षा और जनसमुदाय के साथ संवाद स्थापित करने की भी गहरी समझ है। इस प्रकार, रेंजर वर्मा की सराहना न केवल उनके व्यक्तिगत शौर्य का प्रमाण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि स्थानीय जनता के साथ मिलकर कार्य करने से मानव-वन्यजीव टकराव को न्यूनतम किया जा सकता है और दोनों पक्षों के हितों की रक्षा की जा सकती है.

रेंजर अंजू वर्मा ने मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक अनहोनी को कुशलता और शौर्य के साथ संभाला, जिससे न केवल एक घायिल ग्रामीण की जान बची, बल्कि ग्रामीणों में उभरे अतिरेक को भी शांत किया गया। 24 मई की रात लगभग दो बजे के बाद, पनपथा बफर जोन के खेरवा टोला गांव में एक बाघ अचानक घर में घुस आया। बाघ ने एक निवासी को गंभीर रूप से घायल कर दिया और घर के भीतर फँस गया, जिससे घर के भीतर भय और बाहर की भीड़ में गुस्सा दोनों एक साथ बढ़ने लगे। रेंजर अंजू वर्मा ने तुरंत अपने स्टाफ के साथ घटना स्थल पर पहुँचते ही स्थिति का आकलन किया और ग्रामीणों से संवाद शुरू किया। उन्होंने भीड़ के गुस्से को शांत करने के लिए धैर्यपूर्वक बात की, स्थानीय लोगों को बाघ को बिना किसी और नुकसान के बाहर निकालने के उपाय समझाए और साथ ही घायल व्यक्ति को त्वरित चिकित्सा सहायता के लिए अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की। उनका यह शांत और संयमी रवैया ग्रामीणों के विरोध के बावजूद बना रहा, जिससे वे वन विभाग की ओर सहयोगी बन गए। घटनास्थल पर पहुंचते ही रेंजर वर्मा ने बचाव दल के साथ मिलकर बाघ को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने की योजना बनाई। उन्होंने स्थानीय लोगों को बाघ के निकास मार्ग के बारे में बताया और उन्हें सुरक्षित दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया। इस बीच, बाघ को धीरे-धीरे बाहर ले जाने के दौरान उनका व्यवहार अत्यंत सावधानीपूर्ण और पेशेवर था, जिससे बाघ को नुकसान नहीं पहुंचा और घर के भीतर फँसी हुई स्थिति भी समाप्त हुई। इस प्रक्रिया में उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि घायल नागरिक को तुरंत प्राथमिक उपचार मिल सके और फिर एंबुलेंस द्वारा निकटतम अस्पताल में पहुंचाया जा सके। बाघ को निष्क्रमित करने के पश्चात, वन विभाग के फील्ड डायरेक्टर ने रेंजर अंजू वर्मा को प्रशस्ति पत्र और 25,000 रुपये की नगद राशि से सम्मानित किया, साथ ही उनके अदम्य साहस, नेतृत्व क्षमता और संकट प्रबंधन की सराहना की। इस मान्यता ने न केवल उनके व्यक्तिगत योगदान को मान्यता दी, बल्कि वन कर्मचारियों में भी प्रेरणा का स्रोत बनाया। रेंजर अंजू वर्मा की यह कहानी मानव-वन्यजीव संघर्ष के जटिल परिदृश्य में एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करती है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि उचित संवाद, त्वरित कार्रवाई और स्थानीय समुदाय के सहयोग से कठिन से कठिन स्थिति को भी हल किया जा सकता है। इस घटना ने यह भी उजागर किया कि वन विभाग के कर्मचारियों के पास न केवल वन्यजीव प्रबंधन की कुशलता है, बल्कि मानव सुरक्षा और जनसमुदाय के साथ संवाद स्थापित करने की भी गहरी समझ है। इस प्रकार, रेंजर वर्मा की सराहना न केवल उनके व्यक्तिगत शौर्य का प्रमाण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि स्थानीय जनता के साथ मिलकर कार्य करने से मानव-वन्यजीव टकराव को न्यूनतम किया जा सकता है और दोनों पक्षों के हितों की रक्षा की जा सकती है

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रेंजर अंजू वर्मा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मानव-वन्यजीव संघर्ष बाघ हमला वन विभाग पुरस्कार

 

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