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रेडमी टर्बो 5 भारत में 16 जून को लॉन्च, MediaTek Dimensity 8500 Ultra प्रोसेसर और 24GB RAM के साथ

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रेडमी टर्बो 5 भारत में 16 जून को लॉन्च, MediaTek Dimensity 8500 Ultra प्रोसेसर और 24GB RAM के साथ
Redmi Turbo 5Mediatek Dimensity 8500 Ultra24GB RAM
📆05-06-2026 10:16:00
📰Dainik Jagran
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रेडमी ने टर्बो 5 स्मार्टफ़ोन को 16 जून को भारत में लॉन्च करने की पुष्टि की। यह डिवाइस MediaTek Dimensity 8500 Ultra चिपसेट, 24GB RAM, UFS 4.1 स्टोरेज और 7560mAh बड़ी बैटरी के साथ उपलब्ध होगा, जिसमें 100W फ़ास्ट चार्जिंग और 3D Ice‑Loop कूलिंग सिस्टम शामिल है।

रेडमी ने अपने टर्बो श्रृंखला के नवीनतम मॉडल, रेडमी टर्बो 5, के भारत के बाजार में लॉन्च की घोषणा की है। कंपनी ने 16 जून को इस नवीनतम स्मार्टफ़ोन को सार्वजनिक किया है और इसे MediaTek Dimensity 8500 Ultra प्रोसेसर के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। यह प्रोसेसर उच्च प्रदर्शन और ऊर्जा दक्षता प्रदान करता है, जिससे फोन को सबसे तेज़ रेडमी उपकरण माना जा रहा है। टर्बो 5 का डिझाइन लगातार गति को ध्यान में रखकर किया गया है और यह उन उपयोगकर्ताओं के लिये तैयार किया गया है जो कभी धीमी गति नहीं अपनाते। फोन में 24GB की मुख्य RAM के साथ 12GB वर्चुअल RAM सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे मल्टीटास्किंग और गेमिंग में सुगमता रहेगी। इसके अलावा यह LPDDR5x तकनीक का उपयोग करने वाली 12GB RAM और UFS 4.

1 स्टोरेज विकल्पों के साथ उपलब्ध होगा, जो डेटा ट्रांसफ़र गति को काफी तेज़ बनाता है। रेडमी टर्बो 5 को दो रंग विकल्पों - ब्लैक और व्हाइट में लॉन्च किया जाएगा और यह अमेज़न पर माइक्रोसाइट के माध्यम से प्री-ऑर्डर के लिये उपलब्ध होगा। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर विस्तृत जानकारी साझा की है, जिसमें टर्बो 5 की स्क्रीन, कैमरा और बैटरी की विशेषताएँ शामिल हैं। फोन में 6.59 इंच का AMOLED डिस्प्ले होगा, जिसका रिज़ोल्यूशन 1268 बाय 2756 पिक्सेल और रिफ्रेश रेट 120Hz तक है, साथ ही टच सैंपलिंग रेट 480Hz तक प्रदान करेगा। अधिकतम चमक 3500 निट्स तक होगी, जिससे धूप में भी स्पष्ट दृश्य मिलेगा। कैमरा सेक्शन में 50मेगापिक्सल Sony IMX882 प्राइमरी सेंसर f1.5 अपर्चर के साथ 8मेगापिक्सल अल्ट्रा‑वाईड लेन्स जोड़ा गया है, और सेल्फ़ी के लिए 20मेगापिक्सल फ़्रंट कैमरा स्थापित किया गया है। बैटरी के मामले में टर्बो 5 में 7560mAh की बड़ी क्षमता वाली सेल बैटरी दी गई है, जो 100W वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग का समर्थन करती है, जिससे फोन को कुछ ही मिनटों में पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है। इस मॉडल में 3D Ice‑Loop कूलिंग सिस्टम भी शामिल किया गया है, जो उच्च प्रदर्शन के दौरान डिवाइस को ठंडा रखता है और थर्मल थ्रॉटलिंग को रोकता है। चीन में पहले लॉन्च हो चुके इस फोन ने AnTuTu स्कोर 2.3 मिलियन पॉइंट्स तक हासिल किया है, जो इसके फास्ट प्रोसेसिंग क्षमता का प्रमाण है। रेडमी के अनुसार यह उनके सबसे तेज़ स्मार्टफ़ोन में से एक है और भारतीय उपयोगकर्ताओं को उच्च स्तरीय प्रदर्शन, बड़ी बैटरी और प्रीमियम कूलिंग तकनीक एक साथ प्रदान करेगा

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Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

Redmi Turbo 5 Mediatek Dimensity 8500 Ultra 24GB RAM उच्च गति स्मार्टफ़ोन भारत लॉन्च

 

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