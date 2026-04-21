रेडमी ने भारत में लॉन्च किए किफायती Redmi A7 Pro 4G और A7 4G स्मार्टफोन, जानिए क्या है फीचर्स और कीमत

Xiaomi ने अपने लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन्स Redmi A7 Pro 4G और A7 4G को भारत में पेश कर दिया है। 120Hz रिफ्रेश रेट और बड़ी बैटरी के साथ आने वाले इन फोन्स की पूरी जानकारी यहाँ देखें।

रेडमी ने अपने किफायती स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए भारत में दो नए एंट्री-लेवल स्मार्टफोन्स Redmi A7 Pro 4G और Redmi A7 4G को पेश किया है। ये दोनों डिवाइस बाजार में पहले से मौजूद Redmi A7 Pro 5G के लॉन्च के महज एक सप्ताह बाद उतारे गए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कंपनी बजट सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इन हैंडसेट्स का मुख्य आकर्षण इनका आकर्षक डिजाइन और किफायती मूल्य है, जो युवा ग्राहकों और पहली बार स्मार्टफोन खरीदने वालों को अपनी ओर आकर्षित करने में

सक्षम हैं। रेडमी ने इन फोन्स में Unisoc T7250 प्रोसेसर का उपयोग किया है, जो सामान्य दैनिक कार्यों के लिए बेहतर परफॉर्मेंस सुनिश्चित करता है। दोनों ही डिवाइस 64GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आते हैं और माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए इसे 2TB तक बढ़ाने की सुविधा दी गई है, जो इस बजट में एक शानदार ऑफर है। डिस्प्ले की बात करें तो Redmi A7 Pro 4G में 6.9-इंच का बड़ा LCD पैनल दिया गया है, जबकि Redmi A7 4G में 6.88-इंच की स्क्रीन मिलती है। दोनों ही डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं, जो स्क्रॉलिंग और गेमिंग के अनुभव को काफी स्मूथ बनाता है। सुरक्षा और टिकाऊपन के लिए इनमें IP52 रेटिंग दी गई है, जिससे ये फोन हल्की धूल और पानी के छींटों से सुरक्षित रहते हैं। सॉफ्टवेयर के मोर्चे पर, Redmi A7 Pro 4G Android 16 पर आधारित HyperOS 3 पर रन करता है, जिसके लिए कंपनी ने चार साल के OS अपडेट और छह साल के सिक्योरिटी अपडेट का बड़ा वादा किया है। वहीं, Redmi A7 4G, Android 15 आधारित HyperOS 2 के साथ आता है, जिसे दो साल के OS और तीन साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। फोटोग्राफी के लिए इनमें 13-मेगापिक्सल का मुख्य रियर कैमरा और 8-मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर दिया गया है, जो इस बजट श्रेणी के अनुसार पर्याप्त हैं। बैटरी बैकअप के मामले में ये दोनों फोन काफी प्रभावशाली हैं। Redmi A7 Pro 4G में 6,300mAh की विशाल बैटरी दी गई है, जबकि A7 4G में 5,200mAh की बैटरी मौजूद है। दोनों ही फोन्स में 15W की वायर्ड चार्जिंग और 7.5W की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। Redmi A7 Pro 4G की कीमत 11,499 रुपये रखी गई है, जो 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है। वहीं, 3GB RAM और 64GB स्टोरेज वाला Redmi A7 4G मात्र 10,999 रुपये में उपलब्ध होगा। ग्राहक इन स्मार्टफोन को 23 अप्रैल से आधिकारिक Mi.com वेबसाइट, Amazon India, Flipkart और Xiaomi के अधिकृत रिटेल स्टोर्स से आसानी से खरीद सकते हैं। ये फोन्स ब्लैक, स्काई सनसेट ऑरेंज और स्काई ब्लू जैसे आकर्षक रंगों में बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे, जो इन्हें स्टाइलिश लुक प्रदान करते हैं





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