रेणुका जगतियानी: कभी टैक्सी ड्राइवर के पति, अब अरबपति महिला, जानें सफलता की कहानी

रेणुका जगतियानी की सफलता की कहानी, जिनके पति कभी लंदन में टैक्सी चलाते थे, और आज वो भारत की टॉप 10 अमीर महिलाओं में शामिल हैं। लैंडमार्क ग्रुप की चेयरपर्सन, रेणुका की नेटवर्थ और उनके कारोबार का विस्तार।

भारत में अरबपति यों की संख्या में पिछले कुछ सालों में तेजी से वृद्धि हुई है और इस दौरान महिला अरबपति यों ने भी अपनी पहचान बनाई है। देश की शीर्ष 10 अमीर महिलाओं की सूची में 71 वर्षीय रेणुका जगतियानी का नाम भी शामिल है, जिनका व्यवसाय दुनिया के 24 देशों में फैला हुआ है। उनकी सफलता की कहानी बेहद दिलचस्प है, और आज शीर्ष अमीरों में शामिल रेणुका के पति कभी लंदन की सड़कों पर टैक्सी चलाकर गुजारा करते थे। रेणुका जगतियानी लैंडमार्क ग्रुप की चेयरपर्सन हैं।\ रेणुका जगतियानी आज किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं।

वे भारत की शीर्ष 10 महिला अरबपतियों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं और फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति 5.7 अरब डॉलर (लगभग 50,238 करोड़ रुपये) है। रेणुका जगतियानी लैंडमार्क ग्रुप की मालकिन हैं और सावित्री जिंदल और रेखा झुनझुनवाला के बाद देश की सबसे अमीर महिला हैं। उनकी संपत्ति में पिछले साल 2024 से अब तक लगभग 1 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। लैंडमार्क ग्रुप, जो दुबई स्थित एक व्यवसाय समूह है, का खुदरा और आतिथ्य क्षेत्र में विशाल कारोबार है। इस समूह की स्थापना 1973 में हुई थी और इसके दुनिया के 24 देशों में 2200 से अधिक स्टोर हैं। इनमें मध्य पूर्व, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के देश शामिल हैं। फोर्ब्स के अनुसार, 1999 में लैंडमार्क ग्रुप का भारतीय व्यवसाय शुरू हुआ था और अब देश में 900 से अधिक स्टोर मौजूद हैं। इसके अलावा, समूह का होटल व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है।\लैंडमार्क ग्रुप भले ही आज एक बड़ा नाम है, लेकिन इसकी बुलंदियों तक पहुंचने की कहानी संघर्ष से भरी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रेणुका जगतियानी के दिवंगत पति मिक्की जगतियानी कभी लंदन की सड़कों पर टैक्सी चलाकर गुजारा करते थे। फोर्ब्स के अनुसार, मिक्की 1970 के दशक में लंदन में एक टैक्सी ड्राइवर थे। दरअसल, उनके माता-पिता 1950 के दशक में कुवैत चले गए थे, लेकिन उन्होंने अपने छोटे बेटे को पहले मुंबई और फिर लंदन के अकाउंटिंग स्कूल भेजा। हालांकि, मिक्की जगतियानी ने पढ़ाई छोड़ दी और गुजारा करने के लिए लंदन के होटलों में सफाईकर्मी और टैक्सी चलाने का काम किया। 1972 में वह अपने परिवार के पास खाड़ी देश लौट आए। 1973 में उन्होंने अपने माता-पिता और बड़े भाई को खो दिया। रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने अपने पास मौजूद 6,000 डॉलर से बहरीन में दक्षिण एशियाई प्रवासियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बच्चों के उत्पादों और खिलौनों की एक दुकान खोली और इसका नाम लैंडमार्क रखा। करीब एक दशक से ज्यादा समय तक उन्होंने इस व्यवसाय को संभाला और आउटलेट की संख्या बढ़ाते गए। खाड़ी युद्ध के बाद, 1992 में मिक्की और रेणुका दुबई चले गए, जहां उन्होंने लैंडमार्क ग्रुप की शुरुआत की और इसे खुदरा और आतिथ्य व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ाया। उन्होंने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। मिक्की जगतियानी ने अपने लैंडमार्क ग्रुप के व्यवसाय का मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में तेजी से विस्तार किया और फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर सहित होटल व्यवसाय को बढ़ाया। रेणुका ने भी पति का साथ देने के लिए 1993 में लैंडमार्क ग्रुप में प्रवेश किया। लेकिन 2023 में रेणुका को बड़ा झटका लगा और दुबई में लंबी बीमारी के बाद उनके पति का निधन हो गया। हालांकि, तीन बच्चों (आरती, निशा और राहुल) की मां रेणुका जगतियानी ने पति की मृत्यु के बाद हार नहीं मानी और उनकी मेहनत और लगन से उनके द्वारा बनाए गए व्यापारिक साम्राज्य को आगे बढ़ाने में जुट गईं और लैंडमार्क ग्रुप की चेयरपर्सन के रूप में इसकी बागडोर संभाल रही हैं। उन्होंने न केवल अपने व्यवसाय का विस्तार किया, बल्कि उनकी कुल संपत्ति में भी भारी वृद्धि हुई है और आज वह देश की सबसे अमीर महिलाओं में शामिल हैं





