रेनॉल्ट डस्टर ने हासिल की 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग, सुरक्षा में बनी सबसे भरोसेमंद SUV

रेनॉल्ट डस्टर ने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग प्राप्त की है। जानिए इसकी सुरक्षा विशेषताओं, फीचर्स और डिलीवरी से जुड़ी पूरी जानकारी इस विस्तृत रिपोर्ट में।

फ्रेंच ऑटोमोबाइल दिग्गज रेनॉल्ट ने हाल ही में भारतीय ऑटोमोटिव बाजार में अपनी बहुप्रतीक्षित और बेहद लोकप्रिय एसयूवी रेनॉल्ट डस्टर का नया अवतार पेश किया है। आकर्षक और आधुनिक डिजाइन के साथ-साथ शक्तिशाली इंजन क्षमता से लैस इस नई एसयूवी की कीमत 10.49 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 18.

69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक निर्धारित की गई है। बाजार में आते ही यह गाड़ी अपनी मजबूती के कारण चर्चा का विषय बन गई है। इस नई डस्टर ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP) द्वारा आयोजित कड़े सुरक्षा मानकों के परीक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। यह रेटिंग न केवल एक वेरिएंट बल्कि इस मॉडल के सभी उपलब्ध वेरिएंट्स पर समान रूप से लागू होती है, जो रेनॉल्ट की निर्माण गुणवत्ता और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को साबित करती है। क्रैश टेस्ट के विस्तृत आंकड़ों पर नजर डालें तो रेनॉ डस्टर ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) श्रेणी में कुल 32 में से 30.49 अंक प्राप्त किए हैं। वहीं, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) के मोर्चे पर भी यह गाड़ी खरी उतरी है और इसे 49 में से 45 अंकों का प्रभावशाली स्कोर मिला है। परीक्षण के दौरान फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में डस्टर ने 16 में से 14.49 अंक हासिल किए, जबकि साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में इसने पूर्ण 16 में से 16 अंक प्राप्त कर अपनी श्रेणी में सुरक्षा के नए मानक स्थापित किए हैं। चाइल्ड सेफ्टी के मामले में डायनामिक टेस्ट, सीआरएस इंस्टॉलेशन और व्हीकल असेसमेंट के संयुक्त प्रयासों से इसे 45 अंक मिले हैं। यह स्पष्ट करता है कि सड़क पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना या टक्कर की स्थिति में यह एसयूवी कार के अंदर बैठे हर यात्री को अधिकतम सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह सक्षम है। डस्टर की इस अभूतपूर्व सुरक्षा का मूल कारण इसका हाई-स्ट्रेंथ स्टील बॉडी स्ट्रक्चर है, जो टक्कर के समय ऊर्जा को कुशलतापूर्वक सोखने का काम करता है। सुरक्षा फीचर्स के मामले में कंपनी ने कोई समझौता नहीं किया है। इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग्स के अलावा साइड और कर्टन एयरबैग्स, ड्राइवर नी एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। इसके अलावा, आईएसओफिक्स एंकर और रियर डोर चाइल्ड लॉक जैसे फीचर्स इसे एक आदर्श फैमिली एसयूवी बनाते हैं। 17 मार्च को आधिकारिक लॉन्च के बाद देश भर में ग्राहकों को इसकी डिलीवरी शुरू कर दी गई है और हाल ही में कंपनी के ग्लोबल सीईओ ने स्वयं पहले ग्राहक को चाबी सौंपी है। हालांकि, जो ग्राहक इसके हाइब्रिड वेरिएंट का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें दिवाली के त्योहार तक का समय लग सकता है। यह नई डस्टर न केवल स्टाइल और पावर के लिए, बल्कि अब सुरक्षा के मामले में भी भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद बनने की राह पर अग्रसर है





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रेनॉल्ट डस्टर भारत NCAP कार सुरक्षा SUV सेफ्टी रेटिंग

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