रेपो रेट बरकरार, जीडीपी वृद्धि 7.7%, सोने-चांदी में गिरावट: RBI की मुख्य घोषणाएं

रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बनाए रखा, जीडीपी वृद्धि अनुमान जारी किए, और सोनाचांदी की घटती कीमतों पर चर्चा की। साथ ही, महंगाई का अनुमान बढ़ाया गया और रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ। पूरा खंड देखिए।

रिजर्व बैंक ने नए वित्त वर्ष की दूसरी मonetory पॉलिसी मीटिंग में रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा। यह ब接收到 नहीं हुआ, जिससे वर्तमान में उधार लेने की लागत में कोई बदलाव नहीं आया। हालांकि, बैंक ने आने वाले वित्त वर्ष 2027 के लिए महंगाई (इन्फ्लेशन) का अनुमान 4.

6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया, जो महंगाई के प्रति चिंतना को दर्शाता है। एक दूसरी अहम घोषणा के तहत, देश की जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% रही, जो सरकार के फरवरी में किए गए अनुमान 7.6% से उच्च है। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी वृद्धि 7.1% थी। अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार का अनुमान है कि आर्थिक वृद्धि की गति धीमी होकर 6.6% तक रह सकती है। इस बीच, सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,848 रुपए गिरकर 1.54 लाख रुपए हो गई, जबकि एक किलो चांदी की कीमत 4,180 रुपए कम होकर 2.57 लाख रुपए हो गई। यह गिरावट पिछले ऑल टाइम हाई स्तरों से तुलना में देखने लायक है। रिजर्व बैंक की नीति परिणामों के तुरंत बाद, रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 81 पैसे मजबूत हुआ और 94.93 के स्तर पर बंद हुआ, जो विदेशी पूंजी के प्रवाह को बढ़ाने और फॉरेक्स लिक्विडिटी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा उठाए गए कदमों के बाद हुआ





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