रेमो डिसूजा के घर में विभिन्न धर्मों का संगम: मंदिरों और शिवलिंग का अनोखा मेल

प्रसिद्ध कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के घर में मदर मैरी, गणेश भगवान, शिव भगवान और शिवलिंग की उपस्थिति, उनकी धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान का प्रतीक है।

प्रसिद्ध कोरियोग्राफर और निर्देशक रेमो डिसूजा , मनोरंजन जगत में अपनी सक्रियता के बावजूद, व्यक्तिगत जीवन में गहरी धार्मिक आस्था रखते हैं। उनका आलीशान बंगला दो भव्य मंदिर ों का घर है, जो विभिन्न धर्म ों के प्रति उनकी श्रद्धा का प्रतीक है। उनके निवास में मदर मैरी की सुंदर मूर्ति स्थापित है, जो ईसाई धर्म के प्रति उनके सम्मान को दर्शाती है। इसके साथ ही, गणेश भगवान और शिव भगवान की मूर्तियां भी श्रद्धापूर्वक रखी गई हैं, जो हिंदू धर्म के प्रति उनकी गहरी आस्था को प्रकट करती हैं। विशेष रूप से, रेमो के घर में एक शिवलिंग भी है, जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्म ों के प्रति सम्मान का उदाहरण है। कर्ली टेल्स के साथ एक साक्षात्कार में, रेमो डिसूजा की पत्नी लिजेल ने बताया कि वह कैथोलिक धर्म से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन उन्होंने बोर्डिंग स्कूल में शिक्षा प्राप्त की है, जिसके कारण वह हर धर्म का सम्मान करती हैं और उनके प्रति समान आस्था रखती हैं। वहीं, रेमो, जिनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, ने 15 वर्ष की आयु में ईसाई धर्म अपना लिया था। इस पृष्ठभूमि के कारण, उनके घर में विभिन्न देवी-देवताओं की उपस्थिति स्वाभाविक है, और वे सभी के प्रति समान रूप से समर्पित हैं। रेमो और लिजेल का मानना है कि उनके घर में मदर मैरी की मूर्ति लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो उनके जीवन में खुशियां और समृद्धि लाती है। घर के अंदर एक विशाल मंदिर है, जिसमें गणपति की स्थापना की गई है, और रेमो प्रतिदिन सुबह सबसे पहले उनकी पूजा करते हैं, जिसके बाद वे अपने अन्य कार्यों को शुरू करते हैं। रेमो ने अपने घर के दूसरे मंदिर में दो शिवलिंग स्थापित किए हैं, जो उनकी धार्मिक भावनाओं की गहराई को दर्शाते हैं। लिजेल ने शिवलिंग स्थापित करने के पीछे का कारण बताते हुए कहा कि जब वह मंदिर में अभिषेक करने जाती थीं, तो वहां भारी भीड़ होती थी, और उन्हें लगता था कि भगवान केवल उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे हैं। इसलिए, उन्होंने अपने घर में ही शिवलिंग स्थापित करने का निर्णय लिया, ताकि वे बिना किसी बाधा के भगवान शिव की आराधना कर सकें। रेमो ने इस अवसर पर बताया कि उनके घर में दुनिया का सबसे छोटा शिवलिंग भी है, जिसे उन्होंने गर्व से दिखाया। रेमो डिसूजा का आलीशान घर किसी महल से कम नहीं है, और उन्होंने अपने घर के इंटीरियर को आधुनिक और सौंदर्यपूर्ण ढंग से सजाया है। रेमो और लिजेल का रिश्ता लगभग 25 साल पहले एक अंतरधार्मिक विवाह के रूप में शुरू हुआ था। लिजेल कैथोलिक हैं, जबकि रेमो का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, हालांकि बाद में उन्होंने अपना धर्म बदल लिया था। उनके इस अंतरधार्मिक विवाह ने यह साबित कर दिया है कि प्रेम और सम्मान के आधार पर किसी भी धर्म को अपनाया जा सकता है। रेमो और लिजेल का घर विभिन्न धर्म ों के मिलन का प्रतीक है, और यह दर्शाता है कि सभी धर्म ों में सत्य और शांति की खोज की जा सकती है। उनका घर एक ऐसा स्थान है जहां हर धर्म के लोगों का स्वागत किया जाता है, और सभी को समान रूप से सम्मान दिया जाता है। रेमो और लिजेल की धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्म ों के प्रति सम्मान की भावना दूसरों के लिए एक प्रेरणा है। उनका मानना है कि धर्म का उद्देश्य लोगों को जोड़ना है, न कि उन्हें विभाजित करना। वे अपने जीवन में धार्मिक मूल्यों को महत्व देते हैं और उन्हें अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। रेमो और लिजेल का घर एक ऐसा स्थान है जहां प्रेम, शांति और सद्भाव का वास है। उनका जीवन एक उदाहरण है कि कैसे विभिन्न धर्म ों के लोग एक साथ मिलकर खुशी और समृद्धि से रह सकते हैं। रेमो डिसूजा और लिजेल का यह घर वास्तव में एक प्रेरणादायक स्थान है, जो धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्म ों के प्रति सम्मान का संदेश देता है.

प्रसिद्ध कोरियोग्राफर और निर्देशक रेमो डिसूजा, मनोरंजन जगत में अपनी सक्रियता के बावजूद, व्यक्तिगत जीवन में गहरी धार्मिक आस्था रखते हैं। उनका आलीशान बंगला दो भव्य मंदिरों का घर है, जो विभिन्न धर्मों के प्रति उनकी श्रद्धा का प्रतीक है। उनके निवास में मदर मैरी की सुंदर मूर्ति स्थापित है, जो ईसाई धर्म के प्रति उनके सम्मान को दर्शाती है। इसके साथ ही, गणेश भगवान और शिव भगवान की मूर्तियां भी श्रद्धापूर्वक रखी गई हैं, जो हिंदू धर्म के प्रति उनकी गहरी आस्था को प्रकट करती हैं। विशेष रूप से, रेमो के घर में एक शिवलिंग भी है, जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान का उदाहरण है। कर्ली टेल्स के साथ एक साक्षात्कार में, रेमो डिसूजा की पत्नी लिजेल ने बताया कि वह कैथोलिक धर्म से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन उन्होंने बोर्डिंग स्कूल में शिक्षा प्राप्त की है, जिसके कारण वह हर धर्म का सम्मान करती हैं और उनके प्रति समान आस्था रखती हैं। वहीं, रेमो, जिनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, ने 15 वर्ष की आयु में ईसाई धर्म अपना लिया था। इस पृष्ठभूमि के कारण, उनके घर में विभिन्न देवी-देवताओं की उपस्थिति स्वाभाविक है, और वे सभी के प्रति समान रूप से समर्पित हैं। रेमो और लिजेल का मानना है कि उनके घर में मदर मैरी की मूर्ति लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो उनके जीवन में खुशियां और समृद्धि लाती है। घर के अंदर एक विशाल मंदिर है, जिसमें गणपति की स्थापना की गई है, और रेमो प्रतिदिन सुबह सबसे पहले उनकी पूजा करते हैं, जिसके बाद वे अपने अन्य कार्यों को शुरू करते हैं। रेमो ने अपने घर के दूसरे मंदिर में दो शिवलिंग स्थापित किए हैं, जो उनकी धार्मिक भावनाओं की गहराई को दर्शाते हैं। लिजेल ने शिवलिंग स्थापित करने के पीछे का कारण बताते हुए कहा कि जब वह मंदिर में अभिषेक करने जाती थीं, तो वहां भारी भीड़ होती थी, और उन्हें लगता था कि भगवान केवल उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे हैं। इसलिए, उन्होंने अपने घर में ही शिवलिंग स्थापित करने का निर्णय लिया, ताकि वे बिना किसी बाधा के भगवान शिव की आराधना कर सकें। रेमो ने इस अवसर पर बताया कि उनके घर में दुनिया का सबसे छोटा शिवलिंग भी है, जिसे उन्होंने गर्व से दिखाया। रेमो डिसूजा का आलीशान घर किसी महल से कम नहीं है, और उन्होंने अपने घर के इंटीरियर को आधुनिक और सौंदर्यपूर्ण ढंग से सजाया है। रेमो और लिजेल का रिश्ता लगभग 25 साल पहले एक अंतरधार्मिक विवाह के रूप में शुरू हुआ था। लिजेल कैथोलिक हैं, जबकि रेमो का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, हालांकि बाद में उन्होंने अपना धर्म बदल लिया था। उनके इस अंतरधार्मिक विवाह ने यह साबित कर दिया है कि प्रेम और सम्मान के आधार पर किसी भी धर्म को अपनाया जा सकता है। रेमो और लिजेल का घर विभिन्न धर्मों के मिलन का प्रतीक है, और यह दर्शाता है कि सभी धर्मों में सत्य और शांति की खोज की जा सकती है। उनका घर एक ऐसा स्थान है जहां हर धर्म के लोगों का स्वागत किया जाता है, और सभी को समान रूप से सम्मान दिया जाता है। रेमो और लिजेल की धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना दूसरों के लिए एक प्रेरणा है। उनका मानना है कि धर्म का उद्देश्य लोगों को जोड़ना है, न कि उन्हें विभाजित करना। वे अपने जीवन में धार्मिक मूल्यों को महत्व देते हैं और उन्हें अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। रेमो और लिजेल का घर एक ऐसा स्थान है जहां प्रेम, शांति और सद्भाव का वास है। उनका जीवन एक उदाहरण है कि कैसे विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ मिलकर खुशी और समृद्धि से रह सकते हैं। रेमो डिसूजा और लिजेल का यह घर वास्तव में एक प्रेरणादायक स्थान है, जो धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान का संदेश देता है





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